Альтернативи - CarrierSource
G2
g2.com
Порівняйте найкраще бізнес-програмне забезпечення та послуги на основі оцінок користувачів і соціальних даних. Огляд програмного забезпечення CRM, ERP, HR, CAD, PDM і маркетингу.
SparkToro
sparktoro.com
Наша місія полягає в тому, щоб полегшити пошук веб-сайтів, блогів, подкастів, соціальних облікових записів і публікацій, які охоплюють вашу аудиторію.
TechInsights
techinsights.com
Авторитетна інтелектуальна платформа для напівпровідників і мікроелектроніки.
Taloflow
taloflow.ai
Taloflow визначає найкращу хмарну інфраструктуру та API-продукти для вашого випадку використання, заощаджуючи вам тижні напруженого аналізу для кожного важливого рішення.
teQatlas
teqatlas.com
TeQatlas — це розширена платформа аналізу інвестицій, спрямована на повну інтеграцію та оптимізацію всього процесу інвестування — від створення угоди, виконання, моніторингу до виходу для інвесторів, з одного боку, і спрощення повторюваного залучення капіталу для підприємців на різних етапах, з іншо...
SPEEDA Edge
sp-edge.com
Відчуйте трансформаційну силу SPEEDA Edge, новаторського дослідницького центру інновацій, який переосмислює ефективність і економічну ефективність. Поєднуючи експертних аналітиків, надійну обробку даних і глобальні операції в США, Японії та Шрі-Ланці, SPEEDA Edge дає змогу досліджувати понад 1000 се...
Lumose Marketplace
lumosemarketplace.com
Lumose Marketplace – це платформа порівняння програмного забезпечення, інструментів і послуг, створена для невеликих юридичних фірм. Метою Lumose Marketplace є надання юристам найкращої альтернативи пошуку постачальників для їхніх фірм, чи то програмне забезпечення для клієнтського порталу, чи то по...
EBSCO Information Services
ebsco.com
EBSCO Information Services є провідним постачальником інформаційних ресурсів для установ, включаючи служби відкриття, журналів та електронних пакетів, дослідницькі бази даних, електронні книги, цифрові архіви, ресурси охорони здоров’я, корпоративні ресурси, консультації для читачів тощо. EBSCO задов...
buyr
buyr.com
Buyr.com — це новий спосіб робити покупки, він простий у використанні та дозволяє робити покупки на основі продукту, а не магазину. Buyr.com створив запатентований алгоритм, щоб отримати найкращі ціни. На перший погляд buyr.com може здатися схожим на багато інших бізнес-платформ електронної комерці...
Baymard
baymard.com
Інститут Беймарда надає вам понад 130 000 годин широкомасштабних досліджень UX – з’ясовуючи, які дизайни спричиняють проблеми з юзабіліті, як створити «сучасний» досвід користувача та як ефективність UX порівнюється з провідними сайтами галузі. Дослідження публікуються у вигляді статей, тестів, тем...
Batimatech
batimatech.com
Batimatech — це некомерційна організація (NPO), яка діє як каталізатор будівельної, технологічної та сталої спільноти, місія якої полягає в сприянні інноваціям, співпраці, гнучкості та інтеграції найкращих цифрових рішень у бізнес-екосистему та установи Batimatech.
ABI Research
abiresearch.com
ABI Research — це глобальна технологічна аналітична фірма, яка надає дієві дослідження та стратегічні рекомендації для технологічних лідерів, інноваторів і осіб, які приймають рішення в усьому світі. ABI Research займає унікальне місце на перетині компаній кінцевого ринку та постачальники технологі...
Pangea.ai
pangea.ai
Наймання технічних команд залишається однією з найбільших бізнес-проблем, з якими стикаються компанії. Pangea.ai вирішує труднощі найму на фрагментованому ринку талантів, об’єднуючи найкращі перевірені агентства розвитку для швидшого та спрощеного найму. Гнучкі варіанти найму для будь-яких потреб. ...
Omdia
omdia.com
Omdia – це глобальний аналітик і консультант, який допомагає вам об’єднати точки в технологічній екосистемі. Глибокі знання Omdia про технологічні ринки в поєднанні з практичними ідеями Omdia дають змогу організаціям приймати розумні рішення щодо зростання.
Nucleus Research
nucleusresearch.com
Nucleus Research є єдиним постачальником технологічних досліджень на основі кейсів. Nucleus Research надає розуміння, контрольні показники та факти, які дозволяють клієнтам Nucleus Research щодня приймати правильні технологічні рішення. Дослідницький підхід Nucleus Research базується на глибоких оці...
MyCloudBazaar
mycloudbazaar.com
Mycloudbazaar.com — це онлайн-платформа для виявлення, рекомендацій і транзакцій для найкращого у своєму роді бізнес-програмного забезпечення та інфраструктури для хмарних рішень, яка також допоможе вам заощадити гроші. MyCloudbazaar надає кінцевим користувачам можливість шукати, відкривати, порівн...
mTab
mtab.com
mTab — це відзначена нагородами платформа аналізу ринку, на яку покладаються провідні підприємства, що керуються даними. Платформа mTab перетворює джерела даних на оптимізовані історії, щоб допомогти брендам краще зрозуміти своїх клієнтів і конкурентів, щоб розширити можливості для прийняття рішен...
digitGaps
digitgaps.com
digitGaps – це каліфорнійська глобальна ринкова аналітична компанія, яку віддає перевагу Fortune Global 500 і як обраний партнер Forbes Global 2000 і Global RepTrak 100. digitGaps пропонує глобальну бізнес-інформацію, аналітику та розвідку у формі звітів, доступних у готовому вигляді. а також спеціа...
Constellation Research
constellationr.com
Constellation Research – це технологічна дослідницька та консультаційна фірма, розташована в Силіконовій долині, яка надає стратегічні рекомендації компаніям, які прагнуть трансформувати свій бізнес шляхом раннього впровадження експоненційних технологій.
Clarivate
clarivate.com
Clarivate є провідним світовим постачальником інформаційних послуг. Clarivate об’єднує людей та організації з інтелектом, якому вони можуть довіряти, щоб змінити їхню точку зору, свою роботу та наш світ. Наші передплатні та технологічні рішення поєднуються з глибоким досвідом у галузі й охоплюють та...
Appwiki
appwiki.nl
Appwiki – це номер один веб-сайт із порадами щодо програмного забезпечення в Нідерландах. Голландські компанії, від самозайнятих осіб, малих і середніх підприємців до великих корпоративних керівників, знаходять і вибирають бізнес-програмне забезпечення з нього. Вони роблять це на основі досліджень A...
SaaS Invaders
saasinvaders.com
SaaS Invaders — це приватний веб-сайт із продажу веб-інструментів SaaS для стартапів! Щотижня SaaS Invaders допомагає вам відкрити для себе вибір із 4 веб-інструментів із великою знижкою. Вам просто потрібно зареєструватися безкоштовно, і тоді ви зможете насолоджуватися програмами, дуже корисними дл...
TechJockey
techjockey.com
Techjockey.com — це перший у світі онлайн-магазин програмного забезпечення, який допоможе вам порівняти та вибрати правильне програмне забезпечення для ваших потреб. Techjockey.com — це команда ІТ-ніндзя, яка має десятиліття досвіду в кросплатформних навичках і якісних інтегрованих техніках аналізу...
TradeWheel.com
tradewheel.com
TradeWheel.com — це величезна онлайн-торгівельна платформа, яка вміло надає вам широкий спектр експортерів і виробників із різних куточків світу. Tradewheel.com є найвідомішою провідною платформою для глобальних трейдерів, які зустрічаються та об’єднуються для зміцнення транскордонної торгівлі. Нар...
Experts Exchange
go.experts-exchange.com
Експертна біржа сприяє зростанню та успіху технологічних професіоналів у всьому світі. Вирішуйте швидше за допомогою бази даних Experts Exchange із понад 4 мільйонами технологічних рішень, вивчайте технологічні навички за допомогою наукових статей і відео та будуйте свою кар’єру за допомогою розгалу...
GigaOM
gigaom.com
Gigaom допомагає сучасній діловій людині зрозуміти величезні технологічні зміни, які охоплюють наш світ. Gigaom робить це за допомогою вебінарів, аналізу та провідних галузевих досліджень. Понад 2 мільйони унікальних читачів щомісяця звертаються до Gigaom, щоб краще зрозуміти основні технологічні зб...
Olive
olive.app
Відчуйте майбутнє прийняття рішень в ІТ та пошуку програмного забезпечення з Olive. Olive — це єдина платформа для пошуку програмного забезпечення, яка поєднує в собі потужність штучного інтелекту та людський досвід, щоб допомогти вам приймати кращі рішення. Платформа Olive дає вам змогу централізу...
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis Legal & Professional є провідним світовим постачальником юридичної, нормативної та бізнес-інформації та аналітики, яка допомагає клієнтам підвищити продуктивність, покращити процес прийняття рішень і результати, а також просувати верховенство права в усьому світі. LexisNexis допомагає юр...
IDC
idc.com
IDC є провідним світовим постачальником ринкової інформації, консультаційних послуг і заходів для ринків інформаційних технологій, телекомунікацій і споживчих технологій. IDC допомагає ІТ-фахівцям, керівникам компаній та інвестиційній спільноті приймати засновані на фактах рішення щодо придбання тех...
Forrester
forrester.com
Forrester є однією з найвпливовіших дослідницьких і консультаційних фірм у світі. Forrester допомагає лідерам у сферах технологій, взаємодії з клієнтами, цифрових технологій, маркетингу, продажів і продуктів використовувати одержимість клієнтами для прискорення зростання. Завдяки власним дослідженн...
Gartner
gartner.com
Gartner надає технологічні дослідження лідерам світового технологічного бізнесу, щоб вони могли приймати обґрунтовані рішення щодо ключових ініціатив.
ExpertFile
expertfile.com
ExpertFile — це хмарна керована служба та експертна пошукова система, яка допомагає організаціям підвищити якість вхідного залучення потенційних клієнтів, використовуючи їхній експертний вміст. Рішення ExpertFile допомагає покращити пошуковий рейтинг, збільшити видимість на ринку та сприяє швидшому ...