Альтернативи - CarbonCopy
TurboWrites
turbowrites.com
TurboWrites — це інструмент для написання контенту на базі штучного інтелекту, який дозволяє швидко й ефективно створювати високоякісний, зручний для SEO контент. Він використовує передові алгоритми машинного навчання для створення унікального та привабливого вмісту для різноманітних цілей, наприкла...
StorifyMe
storifyme.com
Платформа «все-в-одному» для взаємодії з користувачами, яка надає повноекранні повноекранні формати занурення в мобільні пристрої для будь-якої мобільної платформи чи платформи веб-сайту. StorifyMe дозволяє клієнтам створювати та публікувати дуже персоналізовані, візуально приголомшливі інтерактивні...
Quickblog
quickblog.co
Quickblog допомагає блогерам і контент-агенціям створювати вільні блоги, які мають пріоритет у рейтингу Google, не витрачаючи годин і $$$ на кодування теми, редагування чи дизайн.
VideoDubber.ai
videodubber.ai
Безкоштовні сервіси перекладу відео, дубляжу, клонування голосу та синтезу мовлення на основі штучного інтелекту. Розширюйте з нами понад 150 мов, щоб у 10 разів збільшити аудиторію без зусиль!
Gyre
gyre.pro
Безперервні та попередньо записані заплановані прямі трансляції на YouTube Live, Twitch, Instagram, Facebook Live 🚀 Почніть транслювати безкоштовно за допомогою платформи для творців контенту ▶️ Gyre.pro
CurateIt
curateit.com
Об’єднайте продуктивність і керування вмістом, щоб змінити свій бренд Найкращий інструмент для творців контенту, маркетологів, дослідників, читачів і ентузіастів продуктивності. Легко створюйте, керуйте, відкривайте та діліться. Перетворіть інформацію на ефективні знання, якими можна поділитися та ...
Brojure
brojure.com
Створюйте цікавий контент, пропозиції, презентації тощо за допомогою Brojure, найбільш інтуїтивно зрозумілого програмного забезпечення для візуального оповідання. Дизайн шаблонів Brojures і простий інтерфейс дозволяють легко створювати, ділитися та відстежувати захоплюючі візуальні історії для вашог...
WriterX
writerx.co
WriterX — це універсальна програма для написання вмісту, яка допоможе вам створити найкращий вміст. У ньому є всі інструменти, необхідні для створення популярних фрагментів вмісту, а його простий у користуванні інтерфейс полегшує роботу. З WriterX ви точно домінуватимете в Інтернеті!
Contentware
contentware.com
ontentware — це прискорювач на основі штучного інтелекту, який створює ефективні маркетингові кампанії за лічені хвилини. Це практично усуває виснажливий, трудомісткий процес створення кампанії. Що відрізняє Contentware, це те, що воно створює цілі кампанії (а не лише копії), що звільняє величезну к...
NexMind
nexmind.ai
NexMind — це генератор контенту на основі штучного інтелекту та платформа автоматизації SEO. Він створює оптимізований довгий і короткий вміст менш ніж за хвилину, використовуючи NLP і семантичні рекомендації. Збільште відвідуваність веб-сайту та перевершіть своїх конкурентів за допомогою персоналіз...
Contentoo
contentoo.com
Створюйте висококласний контент разом із 10% найкращих позаштатних творців контенту в поєднанні з неперевершеною технологією та операційною підтримкою світового рівня. Contentoo розпочався у 2017 році як платформа, яка об’єднує 10% найкращих творців контенту з маркетинговими відділами (міжнародних) ...