Альтернативи - Capterra

Growth Tools

growthtools.com

Growth Tools — це щомісячна послуга коучинга, яка робить майже неможливим невдачу в отриманні нових клієнтів. Ми поєднуємо перевірені посібники з розвитку з коучингом 1:1 і підтримкою однолітків, щоб ви ніколи не були перевтомлені, не застрягли або не думали, що робити далі. База даних із сотнями р...