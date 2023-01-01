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Альтернативи - CallTools.com

Dialpad

Dialpad

dialpad.com

Отримайте діловий VoIP з Dialpad і зв’яжіть свою команду за допомогою хмарної телефонної системи, яка робить ділове спілкування простішим і ефективнішим. Спробуйте безкоштовно!

Five9

Five9

five9.com

Five9 — це найбільш надійний і надійний хмарний контакт-центр, який, як доведено, розкриває дані про клієнтів і дає змогу агентам і організаціям забезпечувати надзвичайний досвід роботи з клієнтами. Five9 - Контакт-центр як послуга - CCaaS.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo — це американська компанія, яка розробляє програмне забезпечення як послугу (SaaS) на основі передплати, розташована у Ванкувері, штат Вашингтон, і продає доступ до своєї бази даних інформації про ділових людей і компанії спеціалістам із продажу, маркетингу та рекрутингу. Компанія була споч...

PhoneBurner

PhoneBurner

phoneburner.com

Наберіть потенційних клієнтів у 4 рази швидше та максимізуйте живі розмови за допомогою нашого телефону для продажів. Підвищте продуктивність торгових представників і максимізуйте дохід! Спробуйте PhoneBurner сьогодні!

Aloware

Aloware

aloware.com

Насолоджуйтесь необмеженими дзвінками + текстовими повідомленнями від 50 доларів США/агент/місяць. Інтегрується з HubSpot, Zoho тощо! У комплекті з Power Dialer і засобами автоматизації.

Cloudtalk

Cloudtalk

cloudtalk.com

Допомога підприємствам у спілкуванні з клієнтами. Маючи понад 160 національних телефонних номерів, програмне забезпечення колл-центру CloudTalk допомагає зростаючим підприємствам виходити за межі місцевих територій.

Genesys Cloud

Genesys Cloud

genesys.com

Платформа контакт-центру Genesys Cloud CX дає змогу вашому бізнесу надавати виняткові послуги на всьому шляху клієнта. Відкрийте для себе чудовий CX сьогодні.

Kixie

Kixie

kixie.com

Наднадійні, легко автоматизовані дзвінки та текстові повідомлення для відділів продажів, які працюють із провідними системами CRM, такими як HubSpot, Salesforce, Pipedrive тощо.

Salesfinity

Salesfinity

salesfinity.co

Продажі. Миттєво спілкуйтеся з клієнтами за допомогою паралельного дозвону Salesfinity AI. Витрачайте менше часу на прослуховування гудків набору та голосової пошти та більше на розмови з потенційними клієнтами. Наш штучний інтелект автоматизує реєстрацію дзвінків, пошук потенційних клієнтів і навіг...

Nooks

Nooks

nooks.ai

Nooks — це віртуальний номеронабирач і віртуальний торговий зал на базі штучного інтелекту, які допомагають командам SDR у 5 разів збільшити кількість розмов і підвищити продуктивність.

Convoso

Convoso

convoso.com

Convoso — це номер один із прогнозованим дозвоном для центрів вихідного виклику з понад 20 агентами. Найкраще рішення для автоматичного набору номера для потреб багатоканального набору!

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