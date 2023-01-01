Альтернативи - CallFire
Dialpad
dialpad.com
Отримайте діловий VoIP з Dialpad і зв’яжіть свою команду за допомогою хмарної телефонної системи, яка робить ділове спілкування простішим і ефективнішим. Спробуйте безкоштовно!
Five9
five9.com
Five9 — це найбільш надійний і надійний хмарний контакт-центр, який, як доведено, розкриває дані про клієнтів і дає змогу агентам і організаціям забезпечувати надзвичайний досвід роботи з клієнтами. Five9 - Контакт-центр як послуга - CCaaS.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo — це американська компанія, яка розробляє програмне забезпечення як послугу (SaaS) на основі передплати, розташована у Ванкувері, штат Вашингтон, і продає доступ до своєї бази даних інформації про ділових людей і компанії спеціалістам із продажу, маркетингу та рекрутингу. Компанія була споч...
PhoneBurner
phoneburner.com
Наберіть потенційних клієнтів у 4 рази швидше та максимізуйте живі розмови за допомогою нашого телефону для продажів. Підвищте продуктивність торгових представників і максимізуйте дохід! Спробуйте PhoneBurner сьогодні!
CallTools.com
calltools.com
Хмарна розробка програмного забезпечення для вихідних і вхідних кол-центрів.
Aloware
aloware.com
Насолоджуйтесь необмеженими дзвінками + текстовими повідомленнями від 50 доларів США/агент/місяць. Інтегрується з HubSpot, Zoho тощо! У комплекті з Power Dialer і засобами автоматизації.
Cloudtalk
cloudtalk.com
Допомога підприємствам у спілкуванні з клієнтами. Маючи понад 160 національних телефонних номерів, програмне забезпечення колл-центру CloudTalk допомагає зростаючим підприємствам виходити за межі місцевих територій.
Genesys Cloud
genesys.com
Платформа контакт-центру Genesys Cloud CX дає змогу вашому бізнесу надавати виняткові послуги на всьому шляху клієнта. Відкрийте для себе чудовий CX сьогодні.
Kixie
kixie.com
Наднадійні, легко автоматизовані дзвінки та текстові повідомлення для відділів продажів, які працюють із провідними системами CRM, такими як HubSpot, Salesforce, Pipedrive тощо.
Convolo AI
convolo.ai
Комунікаційні інструменти, призначені для збільшення продажів, покращують рентабельність інвестицій у вхідні та вихідні кампанії: Вхідні: телефонуйте кожному новому потенційному клієнту протягом 1 хвилини Вихідні: охоплюйте більше потенційних клієнтів завдяки кампаніям телефонних дзвінків
Salesfinity
salesfinity.co
Продажі. Миттєво спілкуйтеся з клієнтами за допомогою паралельного дозвону Salesfinity AI. Витрачайте менше часу на прослуховування гудків набору та голосової пошти та більше на розмови з потенційними клієнтами. Наш штучний інтелект автоматизує реєстрацію дзвінків, пошук потенційних клієнтів і навіг...
Nooks
nooks.ai
Nooks — це віртуальний номеронабирач і віртуальний торговий зал на базі штучного інтелекту, які допомагають командам SDR у 5 разів збільшити кількість розмов і підвищити продуктивність.
Convoso
convoso.com
Convoso — це номер один із прогнозованим дозвоном для центрів вихідного виклику з понад 20 агентами. Найкраще рішення для автоматичного набору номера для потреб багатоканального набору!