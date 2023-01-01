Bygglet — це простий інструмент для проектування в будівельній галузі з управлінням проектами, розроблений для будівельників і майстрів. ☑️ Працюйте легко та ефективно ☑️ Підтримка та навчання завжди включені

Вебсайт: bygglet.com

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