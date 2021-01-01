Альтернативи - Burst SMS

Sonar

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Текстові повідомлення відкрили нові можливості для того, як відділи продажів і маркетингу можуть будувати значущі стосунки з потенційними клієнтами та клієнтами. Вибір потенційних клієнтів, перетворення потенційних клієнтів і взаємодія з клієнтами можуть бути складними завданнями. Представляємо Marc...