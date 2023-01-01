Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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Зустрічайте Берроу. Ми виготовляємо продумані, безкомпромісні меблі та інші приємні речі, що підходять для сучасного життя вдома. Від наших зручних диванів, секцій, диванів і крісел, які можна налаштувати, до наших модних, функціональних килимів і столів, а також п’яти унікальних колекцій декоративних подушок і ковдр, Burrow є ідеальним місцем для початку покупки для вашого дому.

Вебсайт: burrow.com

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