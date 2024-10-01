Альтернативи - Broadly
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel — це біла торгова та маркетингова платформа для цифрових агентств і консультантів. Функціональні можливості включають CRM зі SmartLists, електронну пошту, двостороннє SMS, консолідований SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB Chat, вихідні дзвінки, відстеження дзвінків, запис дзвінків, Po...
Podium
podium.com
Podium — це універсальна платформа для перетворення потенційних клієнтів і комунікацій на основі штучного інтелекту, готова для інтеграції з інструментами, які ви вже використовуєте. Понад 100 000 компаній використовують Podium, щоб виділитися серед конкурентів. * Podium — це інструмент комунікації...
Kenect
kenect.com
Kenect об’єднує всі комунікації з клієнтами у вашому бізнесі на одній платформі. Ми перетворюємо вашу основну сферу діяльності на номер із підтримкою текстових повідомлень, щоб вам більше ніколи не доводилося надавати свій особистий номер. Почніть надсилати текстові повідомлення своїм клієнтам, а та...
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com – це датський веб-сайт із відгуками споживачів, заснований у Данії у 2007 році, який містить огляди компаній у всьому світі. Щомісяця публікується майже 1 мільйон нових відгуків. Сайт пропонує безкоштовні послуги для компаній. Фірма покладається на користувачів, програмне забезпечення...
Debutify
debutify.com
Debutify — це найкраще комплексне рішення для сучасного бренду електронної комерції. Завдяки набору програм, оптимізованих для конверсії, це спрощує запуск, керування та масштабування будь-якого бренду. Ось чому багато брендів DTC по всьому світу довіряють Debutify. Кожен продукт Debutify, розроблен...
BirdEye
birdeye.com
Birdeye — це найвища рейтингова платформа для управління репутацією та цифрової взаємодії з клієнтами для місцевих брендів і компаній, що працюють у кількох місцях. Понад 100 000 компаній використовують платформу Birdeye на базі штучного інтелекту, щоб безперебійно взаємодіяти з клієнтами, підвищува...
G2
g2.com
G2 — найбільший у світі ринок програмного забезпечення, якому найбільше довіряють. Понад 90 мільйонів людей щороку — включно з працівниками всіх компаній зі списку Fortune 500 — використовують G2 для прийняття розумніших програмних рішень на основі автентичних експертних оцінок. Тисячі компаній, які...
BrandYourself
brandyourself.com
BrandYourself — це перший інструмент для управління репутацією та особистим брендингом у режимі «Зроби сам». Інструмент крок за кроком проведе вас через процес покращення вашої присутності в Інтернеті, показуючи вам, на яких веб-ресурсах/профілях у соціальних мережах ви повинні бути, і як їх оптиміз...
Thryv
thryv.com
Thryv — це комплексне програмне забезпечення для керування малим бізнесом, яке допоможе вам оптимізувати свій бізнес, щоб ви могли повернутися до того, що вам подобається. Власники малого бізнесу краще спілкуються, вирішують більше бізнес-завдань і стають більш організованими з Thryv. Співпрацюйте з...
Yotpo
yotpo.com
Маркетингова платформа утримання електронної комерції Yotpo допомагає брендам будь-якого розміру зміцнити свої стосунки зі споживачами. Завдяки уніфікованим керованим даними рішенням для лояльності, маркетингу через SMS та електронною поштою, оглядів, підписок тощо Yotpo допомагає брендам забезпечув...
PromoRepublic
promorepublic.com
Маркетингова платформа PromoRepublic допомагає франшизам збільшити свою видимість в Інтернеті в пошуку та соціальних мережах за допомогою унікального підходу, керованого даними. Це дозволяє франчайзингам ефективно та легко керувати маркетинговими інструментами, активами та даними з центрального цент...
AppFollow
appfollow.io
AppFollow дозволяє легко зрозуміти та підвищити репутацію вашої програми. AppFollow — інтегрований сервіс для роботи з магазинами додатків. Він містить інструменти для керування рецензіями та автоматизації, органічного аналізу продуктивності додатків, дослідження конкурентів, моніторингу та аналізу ...
EmbedSocial
embedsocial.com
EmbedSocial — це повна платформа контенту, створеного користувачами, для росту та взаємодії з клієнтами без особливих зусиль шляхом збору та показу контенту від задоволених клієнтів. EmbedSocial розроблено, щоб дозволити агентствам, компаніям, впливовим особам, творцям контенту та маркетологам покр...
AppTweak
apptweak.com
AppTweak — це маркетингова та розвідувальна платформа App Store на основі штучного інтелекту, що дозволяє лідерам мобільних пристроїв оптимізувати звичайну та платну продуктивність своїх програм у магазинах програм. AppTweak виділяється як найповніша платформа в галузі, яка забезпечує ASO Intelligen...
Marketing 360
marketing360.com
Marketing 360® – маркетингова платформа №1 для малого бізнесу. Усе, що вам потрібно, від дизайну до маркетингу та CRM – підтримуйте свій бренд®. Технологія Madwire® Marketing 360 — це поєднання інтегрованого маркетингового програмного забезпечення (технології) та професійних маркетингових послуг (т...
Kimoby
kimoby.com
Kimoby — це провідна хмарна комунікаційна платформа, яка дає змогу обмінюватися миттєвими повідомленнями для бізнесу для покращення командної співпраці, виняткового обслуговування клієнтів і запитів на мобільні платежі. Це допомагає відділам бізнес-обслуговування звертатися до потрібної людини в пот...
LocalClarity
localclarity.com
LocalClarity створює цінність для компаній і агентств із кількома локаціями, надаючи набір інструментів для покращення місцевого пошуку та виявлення на картах, налагодження стосунків через пряме залучення клієнтів (огляди, рекомендації, запитання та відповіді та публікації) та відкриття інформації п...
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial — це рішення для керування соціальними мережами для компаній із кількома місцезнаходженнями та профілями. Керуйте всіма своїми публікаціями, рекламою, залученням, оглядами та звітами з однієї централізованої платформи. MavSocial надає унікальну можливість для компаній, які працюють у кільк...
Text Request
textrequest.com
Text Request — це платформа для ділових текстових повідомлень, створена для залучення клієнтів. Ми розробили рішення для обміну повідомленнями, що підключаються та працюють, щоб вирішити ваші повсякденні проблеми спілкування, тож ви можете прорізати шум і спілкуватися з клієнтами будь-коли та будь-д...
Yext
yext.com
Yext (NYSE: YEXT) є провідною цифровою платформою присутності для брендів із різними локаціями, яка має тисячі клієнтів по всьому світу. Завдяки одній центральній платформі бренди можуть безперешкодно забезпечувати послідовний, точний і захоплюючий досвід і значуще спілкуватися з клієнтами в будь-як...
Reviews On My Website
reviewsonmywebsite.com
ReviewsOnMyWebsite допомагає компаніям відстежувати, запитувати та демонструвати свої онлайн-огляди, щоб підвищити соціальну надійність і зміцнити довіру своїх клієнтів.
BrightLocal
brightlocal.com
BrightLocal — це спеціальна локальна платформа SEO. Його потужні локальні інструменти та звіти про пошукову оптимізацію дозволяють агентствам і брендам покращувати місцеві рейтинги, генерувати більше трафіку та потенційних клієнтів із локального пошуку, а також керувати відгуками/репутацією. Понад 5...
Shopper Approved
shopperapproved.com
З 2010 року Shopper Approved допоміг понад 25 000 онлайн-компаній зібрати в 10 разів більше оцінок і відгуків, ніж будь-яка інша онлайн-платформа для оглядів. Ми також двічі удостоєні нагород Inc. 500, офіційний партнер Google Review і маємо рейтинг A+ BBB. Те, що справді відрізняє Shopper Approved,...
Signpost
signpost.com
Signpost — це комплексне й автоматизоване рішення для збору відгуків клієнтів, отримання більшої кількості та кращих відгуків, залучення нових клієнтів, отримання рекомендацій і збільшення повторного бізнесу.
Vendasta
vendasta.com
Vendasta надає наскрізну платформу електронної комерції для понад 60 000 партнерів, які продають цифрові продукти та послуги більш ніж 5,5 мільйонам малих і середніх підприємств (SMB) по всьому світу. До таких партнерів належать маркетингові агентства, незалежні постачальники програмного забезпеченн...
NiceJob
nicejob.com
NiceJob допомагає великим підприємствам отримати репутацію, на яку вони заслуговують, отримати найвищий рейтинг і отримати більше продажів. Це репутаційна маркетингова платформа, розроблена, щоб допомогти вашому бізнесу розвиватися, залучаючи більше потенційних клієнтів і закриваючи більше продажів....
Referrizer
referrizer.com
Найдосконаліша у світі платформа автоматизації маркетингу для розширення можливостей вашого місцевого бізнесу. Отримайте більше клієнтів, збільшите кількість рефералів і покращте утримання клієнтів за допомогою нашого БЕЗКОШТОВНОГО ПРОБНОГО облікового запису. Співпрацюйте з власниками місцевих компа...
UpCity
upcity.com
UpCity — це ресурс, який допомагає підключати підприємства до постачальників послуг B2B, яким вони можуть довіряти. Ми створюємо та розширюємо можливості успішних відносин між компаніями та постачальниками послуг. Маючи понад 70 000 зареєстрованих постачальників — від маркетингових агентств до бухга...
Appbot
appbot.co
Appbot пропонує інструменти для перевірки та оцінки програм для мобільних команд, щоб ви могли за лічені хвилини побачити, як користувачі ставляться до вашої програми. Appbot люблять тисячі користувачів із таких компаній, як BMW, Twitter, Microsoft і Deutsche Bank. Appbot відстежує огляди магазинів ...
Partoo
partoo.co
Наша місія Partoo — зробити бізнес більш помітним в Інтернеті, покращити його електронну репутацію та допомогти їм отримати більше клієнтів. Наше комплексне рішення дає змогу приймати стратегічні рішення за допомогою інтуїтивно зрозумілих інформаційних панелей, дозволяючи особам, які приймають рішен...