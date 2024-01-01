Альтернативи - BrightTALK

EventLive

eventlive.pro

EventLive — це універсальна програма для трансляції в прямому ефірі та платформа для подій. Це дозволяє користувачам вести пряму трансляцію зі своїх смартфонів або професійного обладнання та запрошувати гостей приєднатися з будь-якого пристрою. Це працює в будь-якій країні. Немає обмежень щодо кільк...