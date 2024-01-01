Альтернативи - BrightTALK
Whova
whova.com
Універсальне програмне забезпечення для керування подіями для особистих, гібридних і віртуальних подій
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. є американським публічним постачальником хмарних комунікацій і рішень для співпраці для бізнесу. Генеральний директор RingCentral Влад Шмуніс і технічний директор Влад Вендроу заснували компанію в 1999 році. Серед інвесторів RingCentral були Doug Leone, Sequoia Capital, David Weide...
Airmeet
airmeet.com
Відкрийте для себе платформу для віртуальних самітів, онлайн-конференцій і гібридних заходів. Розроблено для взаємодії через індивідуальний досвід. Спробуйте БЕЗКОШТОВНО!
Zoho Backstage
zoho.com
Проводьте свої події розумніше та краще. Zoho Backstage — це програмне забезпечення для керування подіями, яке дає змогу організаторам подій планувати та проводити конференції, зустрічі та презентації продуктів з більшою ефективністю та впливом.
ON24
on24.com
Найкраща цифрова платформа для створення та проведення професійних вебінарів із аудіо та відео в прямому ефірі, багатих даними та повністю фірмових, за допомогою ON24 Webcast Elite.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo — найулюбленіша у світі програма для проведення заходів. Наша платформа дає змогу кожному організатору, маркетологу, експоненту та відвідувачу розкрити силу подій.
Liveform
livestorm.co
Livestorm надає просте програмне забезпечення для відеозв’язку для бізнесу. Проводьте вебінари в прямому ефірі, попередньо записані чи автоматизовані, легко створюйте онлайн-зустрічі та приєднуйтесь до них.
BigMarker
bigmarker.com
Проводьте вебінари, які сподобаються вашій аудиторії. Якщо ви готові до легкого настроюваного програмного забезпечення для проведення вебінарів без завантажень і проблем, ласкаво просимо додому.
Cvent
cvent.com
Cvent пропонує комплексну платформу для проведення будь-якої події та кожної події. Наша платформа спрощує керування кожним етапом життєвого циклу події, водночас надаючи вам дані та аналітику, необхідні для максимізації вашої цінності. Будь то особиста, віртуальна чи гібридна, ви матимете єдину пла...
Run The World
runtheworld.today
Run The World допомагає вам проводити віртуальні конференції, переговори та щасливі години. Створюйте цікаві онлайн-події, щоб навчати, спілкуватися та створювати спільноту. Почніть безкоштовно!
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm — це програмна платформа для експериментального маркетингу, яка пропонує персоналізовані онлайн-запрошення, реєстрацію гостей, мобільну реєстрацію та цифрову активацію. Наше провідне програмне забезпечення також дозволяє маркетологам включати дані про важливі події до решти показників про...
Eventify
eventify.io
Універсальна технологія подій Eventify максимізує економію, залучає спонсорів і експонентів, а також покращує залучення відвідувачів, спілкування та задоволення!
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla дозволяє вам налаштовувати спеціальні реєстраційні форми, надсилати запрошення електронною поштою та керувати скасуваннями в одному місці. Учасники заходу можуть зареєструватися онлайн і здійснювати безпечні онлайн-платежі.
Remo
remo.co
Оживіть автентичний онлайн-досвід із Remo. ✓ Події всіх типів ✓ Інтерактивний контент ✓ Спонсорські банери ✓ Збільшення вашої участі в 4 рази.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast — це спеціальна платформа B2B Events Platform, яка трансформує маркетинг за допомогою легкого розміщення цікавих цифрових та особистих заходів. Тисячі корпоративних B2B-маркетологів із таких компаній, як Adobe, Microsoft, Zuora та Mailchimp, використовують Goldcast для збільшення відвідуван...
Swapcard
swapcard.com
Проводьте розумніші виставки та конференції без головного болю Swapcard — це проста у користуванні платформа для реєстрації та залучення учасників, створена для збільшення доходу від ваших заходів.
HeySummit
heysummit.com
Створюйте красиві віртуальні події, конференції, курси тощо, щоб залучати свою аудиторію та розвивати свою спільноту за допомогою маркетингу на основі подій.
Swoogo
swoogo.events
З наголосом на простоті, функціональності та справжньому духу «зроби сам» Swoogo — це зручна платформа для керування подіями, яка допомагає об’єднати людей з будь-якого місця. Надпотужність Swoogo оптимізує організаційні аспекти кожного типу подій, від реєстрації та планування сеансу до звітів із да...
RegFox
regfox.com
Реєстрація на подію RegFox дає більше і коштує менше. Нашій платформі управління подіями довіряють понад 50 000 заходів. Почніть безкоштовно сьогодні.
Watchity
watchity.com
Watchity — це найповніша корпоративна відеоплатформа для створення професійно виглядаючого аудіовізуального контенту та онлайн-подій із чудовим візуальним та інтерактивним досвідом, який допоможе вам виділитися з-поміж інших, максимально залучити аудиторію та покращити результати ваших стратегій кон...
Breakroom
breakroom.net
Breakroom — це наступна еволюція цифрової співпраці та залучення — повністю настроюване 3D-середовище, створене для всіх ваших віртуальних потреб. Новий світ роботи — це не пекло двовимірних відеоконференцій, у якому ви потрапили в пастку. Це захоплюючий цифровий досвід, який розширює можливості зв’...
Tikkl
tikkl.com
Насолоджуйтеся захоплюючими подіями з усього світу, особисто чи віртуально. АБО влаштуйте свою власну неймовірну подію за допомогою нашого потужного рішення DIY, яке підвищує відвідуваність і прибуток. Тепер із ШІ.
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop — це справжня наскрізна локальна, віртуальна та гібридна платформа для керування подіями та взаємодії. PheedLoop підтримує все: від нативного потокового передавання, віртуальних виставкових залів, друку бейджів, реєстрації, синхронізованих порталів доповідачів/експонентів і миттєвих мобіль...
Balloon
balloon.app
Платформа, що підтримується дослідженнями, яка відкриває ідеї та відгуки, усуваючи групове мислення та посилюючи голоси. Скоротити час зустрічі на 70%.
EventLive
eventlive.pro
EventLive — це універсальна програма для трансляції в прямому ефірі та платформа для подій. Це дозволяє користувачам вести пряму трансляцію зі своїх смартфонів або професійного обладнання та запрошувати гостей приєднатися з будь-якого пристрою. Це працює в будь-якій країні. Немає обмежень щодо кільк...
Connect My Event
connectmyevent.com
Повністю настроювана платформа для проведення віртуальних і гібридних подій. Якою б не була ваша подія, якою б великою чи малою була ваша аудиторія, створюйте її по-своєму та організовуйте бездоганно. Конференції, живі виступи, презентації, торговельні виставки, виставки, прямі трансляції, академічн...
StreamCart
streamcart.com
StreamCart — це універсальна комунікаційна платформа на базі штучного інтелекту, яка допомагає вам керувати вебінарами, відеоконференціями, віртуальними подіями, реєстрацією подій на місці, живою взаємодією та багатьом іншим.
Virbela
virbela.com
Virbela створює захоплюючі віртуальні світи для віддаленої роботи, навчання та подій. Місія Virbela, заснована в 2012 році командою поведінкових психологів, полягає в тому, щоб допомогти організаціям і людям процвітати у віддаленому майбутньому. Завдяки захоплюючим 3D-просторам, які є глибоко соціал...
streamGo
streamgo.events
Ми хочемо бути різними. Ми запустили streamGo, щоб покращити онлайн-події. Краще для брендів і краще для відвідувачів. Довгий час онлайн-події означали, що доповідачам доводилося витрачати більше часу на вивчення систем, ніж на вивчення їхнього вмісту. Учасники мали б завантажити та встановити прогр...
ExpoSim
exposim.io
ExpoSim — це інноваційна платформа для віртуальних подій з інтерактивними функціями, які допомагають проводити цікаві події. Завдяки настроюваним 3D віртуальним стендам, живому чату та відео, а також докладним звітам про залучення відвідувачів ExpoSim ідеально підходить для розміщення віртуальних ви...