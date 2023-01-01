Ефективний маркетинг починається з Коротко. 1/3 маркетингових бюджетів витрачається на погані завдання та неправильну роботу. Пишіть кращі резюме, щоб вони найкраще працювали, за допомогою помічника з написання Briefly на основі штучного інтелекту.

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