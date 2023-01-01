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Альтернативи - Brandwatch Influence

Brandwatch Consumer Intelligence

Brandwatch Consumer Intelligence

brandwatch.com

Brandwatch — компанія цифрового споживчого аналізу зі штаб-квартирою в Брайтоні, Англія. Brandwatch продає шість різних продуктів: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriously, Reviews і BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — це «програма самообслуговування» або програмне забезпечення як послуга,...

Khoros

Khoros

khoros.com

Наше програмне забезпечення допоможе вам забезпечити найкращу взаємодію з клієнтами, створюючи та масштабуючи цифрове обслуговування, соціальний маркетинг і спільноти брендів. Натисніть, щоб почати!

Quantcast

Quantcast

quantcast.com

Ми використовуємо абсолютно новий підхід до реклами у відкритому Інтернеті.

GWI

GWI

gwi.com

Дослідження споживачів на вимогу за допомогою GWI. Зрозумійте свою аудиторію миттєво, маючи під рукою глобальні дані споживачів.

Audiense

Audiense

audiense.com

Усе, що вам потрібно, щоб зрозуміти аудиторію та отримати кращі маркетингові результати, результати в соціальних мережах, результати впливу, медіа-стратегії, стратегії зростання або рентабельність витрат на рекламу. Помістіть сегментацію споживачів і культурні знання в центр своєї стратегії та дайт...

Choozle

Choozle

choozle.com

Choozle — це програмне забезпечення для цифрової реклами, доступне всім маркетологам і рекламодавцям. Ми робимо цифрову рекламу легкою та простою. Дізнайтеся більше тут!

People Pattern

People Pattern

peoplepattern.com

People Pattern provides audience insights to companies by using data science to turn public expression into actionable persona sets. Traditional market research is time-consuming, unreliable at scale and prone to bias. People Pattern uses complex data science techniques to extract actionable marke...

Zoomph

Zoomph

zoomph.com

Zoomph's help you measure the value of sponsorships and understand your audience as an end-to-end platform for audience intelligence and sponsorship evaluation.

Resonate

Resonate

resonate.com

The Resonate Ignite Platform is the only AI-driven consumer data and analytics platform that seamlessly accelerates insights into action. Log in for instant access to hyper-relevant, fresh consumer market research on today’s consumer. Ignite delivers more than 14,000 real-time, proprietary, values-d...

StatSocial

StatSocial

statsocial.com

StatSocial is the industry’s only cross-platform social audience insights provider, empowering informed, data-driven marketing decisions across global agencies and Fortune 500 brands. StatSocial’s Silhouette™ platform provides rich, omni-channel social audience data enabling marketers to take action...

Wrench.ai

Wrench.ai

wrench.ai

Wrench.AI створює програмне забезпечення та інструменти на основі великих даних, які дозволяють лідерам приймати кращі рішення та автоматизувати ініціативи та кампанії, щоб максимізувати ресурси для отримання найкращої прибутковості.

Lifesight

Lifesight

lifesight.io

Нехай кожен маркетинговий долар має значення. Використовуйте власні дані за допомогою вимірювань на основі ШІ, щоб приймати оптимальні маркетингові рішення. Не потрібні аналітики даних або вчені. Платформа Lifesight дозволяє сучасним маркетологам досягати кращих результатів, переймаючи дані клієнті...

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