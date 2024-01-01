Альтернативи - BrandChamp
Later
later.com
Провідна платформа візуального маркетингу, яка дозволяє планувати, планувати, публікувати та оцінювати результати ваших публікацій в Instagram і соціальних мережах.
ClickBank
clickbank.com
ClickBank є провідним світовим роздрібним продавцем із власним ринком. Ми дозволяємо продавцям і підприємцям збільшувати свої продажі за допомогою нашої глобальної партнерської мережі.
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ — провідне в світі рішення для автоматизації партнерства, яке виявляє, керує, захищає та оптимізує всі канали партнерства, досягаючи справжнього експоненціального зростання.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye — це комплексна платформа для клієнтів. Понад 60 000 компаній різного розміру щодня використовують BirdEye, щоб їх можна було знайти в Інтернеті за допомогою оглядів, клієнти обирали за допомогою текстових повідомлень і були найкращою компанією за допомогою інструментів для опитування та ана...
LTK
shopltk.com
Купуйте останні новинки в галузі моди, дому, краси та фітнесу від впливових людей LTK, яким ви довіряєте. Ідеї робочого одягу, весільні сукні для гостей, туристичні образи та багато іншого.
PartnerStack
partnerstack.com
Програмне забезпечення для керування відносинами з партнерами для масштабування будь-якої програми: афілійованої програми, торгового посередника, маркетингу тощо. Дізнайтеся, чому компанії SaaS розвиваються завдяки PartnerStack PRM.
Keyhole
keyhole.co
Keyhole — це компанія з аналітики хештегів і соціальних мереж, яка надає дані в режимі реального часу з відстеженням хештегів для Twitter, Instagram і Facebook.
Digital First AI
digitalfirst.ai
Створюйте та виконуйте маркетингові плани за лічені секунди за допомогою ШІ. Знайдіть найкращу тактику зростання вашого бізнесу за допомогою ШІ. Перемкніть маркетинг на автопілот і розвивайтеся.
Simplero
simplero.com
Ваш онлайн-бізнес став простим Simplero надає вам усі необхідні інструменти для створення та розвитку успішного онлайн-освітнього бізнесу в одному місці.
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate подбає про всі ваші афілійовані та реферальні маркетингові потреби. Синхронізуйте Tapfiliate із Shopify, WooCommerce та понад 30 іншими інтеграціями.
Meltwater
meltwater.com
Дізнайтеся, як Meltwater допомагає командам PR і маркетингу відстежувати медіа-висвітлення як у новинах, так і в соціальних мережах, а також покращувати управління брендом.
Affable.ai
affable.ai
Маркетингова платформа Influencer Affable дозволяє глобальним брендам, агентствам і брендам електронної комерції D2C легко знаходити впливових осіб, керувати кампаніями та вимірювати рентабельність інвестицій! Перевірені особи впливу. 100+ клієнтів.
Skeepers
octoly.com
Провідна маркетингова платформа для впливових людей Octoly допомагає брендам підвищити свою помітність, зміцнити довіру та збільшити продажі, об’єднуючи перевірених мікроінфлюенсерів і споживачів у масштабі. Бренди використовують нашу підібрану спільноту, щоб створювати публікації в соціальних мере...
Awin
awin.com
Розвивайте свій бізнес за допомогою глобальної мережі афілійованого маркетингу, яка надає маркетингові рішення для рекламодавців, агентств і видавців у всьому світі.
GRIN
grin.co
GRIN — це найкраще програмне забезпечення для маркетингу для брендів електронної комерції. Наша платформа на основі штучного інтелекту включає в себе 32 м+ набору впливових осіб, кімнату для роботи з кампаніями, звіти та аналітику, оплату та виконання продуктів, повну медіа-бібліотеку вмісту тощо.
Get4views
get4views.com
Get4views - легальний сервіс просування YouTube каналів і відео. Це допомагає блогерам отримати перегляди та підписників, а також допомагає підприємствам збільшити продажі та залучити відвідувачів веб-сайту.
Perpetua
perpetua.io
Інфраструктура зростання для електронної комерції. Приєднуйтеся до тисяч компаній, які використовують роздрібне програмне забезпечення Perpetua для медіарозробки та аналізу, щоб прибутково збільшити масштаби на Amazon, Walmart, Instacart та інших ринках.
Evolup
evolup.com
Evolup — це єдине рішення, на 100% присвячене створенню афілійованих магазинів на основі штучного інтелекту. Безкоштовна 7-денна пробна версія, кредитна картка не потрібна!
Emplifi
emplifi.io
Оптимізуйте цифровий шлях клієнта. Уніфікована платформа програмного забезпечення для взаємодії з клієнтами та програмного забезпечення для керування соціальними медіа від Emplifi усуває розрив у CX.
Offer18
offer18.com
Ефективна маркетингова платформа. Для афілійованих компаній, рекламодавців і рекламних мереж, щоб допомогти їм відстежувати, оптимізувати та вимірювати ефективність своїх мереж.
Involve Asia
involve.asia
Involve — це провідна афілійована маркетингова платформа для партнерів і рекламодавців, яка може збільшити свій онлайн-дохід у Малайзії. Приєднуйтесь до нашої партнерської мережі зараз!
Marketcall
marketcall.com
Pay Per Call Affiliate Network Marketcall — найкращий вибір на ринку. Більше двохсот пропозицій Pay Per Call
Admitad
admitad.com
Ефективний маркетинг нового покоління. Набір рішень для рекламодавців, видавців і впливових осіб будь-якого розміру.
NiceJob
nicejob.com
Найпростіший спосіб отримати більше відгуків і створити свою репутацію. Створюйте ажіотаж у соціальних мережах, покращуйте свій SEO та збільшуйте продажі.
PayKickstart
paykickstart.com
Зростання доходу та партнерська платформа PayKickstart — це найповніше рішення для перевірки, регулярного виставлення рахунків, управління афілійованими особами та утримання на ринку з глобальними можливостями. Це як розширення ваших відділів бухгалтерії, продуктів/розробників і маркетингу.
Rewardful
rewardful.com
Перетворіть своїх найбільших шанувальників на найкращих маркетологів. Rewardful — це простий спосіб для SaaS-компаній налаштувати афілійовані та реферальні програми за допомогою Stripe & Paddle. Просто підключіть свій обліковий запис і дозвольте нам відстежувати рефералів, знижки та комісії для вас...
GrowSurf
growsurf.com
Розвивайте свій бізнес миттєво, щовечора. GrowSurf — це реферальне програмне забезпечення для технологічних стартапів. Наші клієнти бачать 300-1000% ROI + 9-40% щомісячного зростання.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo — це маркетингова платформа електронної комерції з найсучаснішими рішеннями для відгуків клієнтів, візуального маркетингу, лояльності, рефералів і SMS-маркетингу. Дізнайтеся більше про те, як ваш бренд може стимулювати зростання за допомогою Yotpo тут.
Talkable
talkable.com
Чудові програми реферального маркетингу ✅ для онлайн-магазинів, місцевого бізнесу та послуг b2b. Програма лояльності для маркетингу, що розвивається. Легко запускати, тестувати та оптимізувати! Нагороджуйте своїх клієнтів!
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потре...