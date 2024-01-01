Альтернативи - BrandBucket
elink.io
elink.io
Створюйте будь-що за допомогою веб-посилань. У elink є все необхідне для збереження закладок і створення веб-сторінок, електронних листів, віджетів RSS-сайтів, посилань на соціальні біографії, соціальних стін, автоматизованого вмісту тощо. Створіть контент за лічені хвилини!
Short.io
short.io
Short.io — це програма для скорочення URL-адрес із білими мітками, яка створює короткі посилання на фірмових доменах. Скорочуйте, налаштовуйте та діліться фірмовими URL-адресами зі своєю аудиторією.
Revue
getrevue.co
Створіть лояльну аудиторію. Revue дозволяє авторам і видавцям легко надсилати редакційні інформаційні бюлетені — і отримувати гроші.
RocketLink
rocketlink.io
Додайте пікселі перенацілювання, власний заклик до дії, користувацькі домени до будь-якого посилання, яким ви ділитеся, налаштуйте вигляд мініатюри посилання та перенацілюйте будь-кого, хто клацнув.
GummySearch
gummysearch.com
Дослідження аудиторії Reddit у вас під рукою. Швидко виявляйте проблемні точки своїх клієнтів, які рішення їм потрібні та за що вони готові заплатити.
Radio.co
radio.co
Хочете створити радіостанцію? Автоматизуйте свій розклад, транслюйте прямі трансляції та відстежуйте слухачів з однієї простої у використанні платформи. Ласкаво просимо на Radio.co.
Placer.ai
placer.ai
Приймайте розумніші рішення щодо нерухомості та укладайте більше угод за допомогою інформації про місцезнаходження та відвідуваності Placer.ai.
Viral Loops
viral-loops.com
Viral Loops — це платформа вірусного та реферального маркетингу для запуску рейтингових змагань, розіграшів, програм перед запуском і реферальних програм.
ShareASale
shareasale.com
Співпрацюйте з ShareASale, щоб стати частиною нашої надійної партнерської маркетингової мережі. Наша мережа надає маркетингові рішення для наших партнерів.
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business — це комплексне бізнес-рішення WhatsApp, наші пропозиції включають офіційний API WhatsApp, чат-бота, CRM на основі WhatsApp, автоматизацію, інтеграцію з багатьма інструментами тощо.
Intellifluence
intellifluence.com
Intellifluence — це маркетингова служба для впливових людей, яка дозволяє брендам і впливовим особам об’єднуватися, співпрацювати та досягати своїх цілей.
Branalyzer
branalyzer.com
Branalyzer — це дешевший, найшвидший і найпростіший спосіб дізнатися, що насправді відбувається в Інтернеті.
TinyLetter
tinyletter.com
TinyLetter пропонує простий і зрозумілий досвід написання для людей, які не шукають розширених звітів або функцій для бізнесу.
WANotifier
wanotifier.com
Ваші клієнти в WhatsApp. Зв’яжіться з ними за допомогою масових повідомлень WhatsApp за допомогою офіційних API WhatsApp із додатковою націнкою 0% на офіційні збори за API!
SummarAIze
summaraize.com
Подкаст і відеовміст у 10 разів за 10 хвилин. SummarAIze перепрофілює ваш контент з аудіо та відео на цікаві публікації в соціальних мережах, вміст електронної пошти, резюме, цитати тощо, якими можна ділитися!
eKyte
ekyte.com
eKyte допомагає командам цифрового маркетингу планувати та проводити онлайн-кампанії, аналізувати та оптимізувати результати. Решту зробить штучний інтелект.
Eredom
eredom.com
Ласкаво просимо в Ередом! Досліджуйте незареєстровані комерційні доменні імена! Шукайте доступні та фірмові доменні імена .com!
Carts Guru
carts.guru
Переслідуйте кожного потенційного клієнта, конвертуйте кожен продаж і швидко розвивайте свій бізнес електронної комерції за допомогою розширеного програмного забезпечення для автоматизації маркетингу, розробленого спеціально для електронних продавців. Лише кількома клацаннями миші ви можете створюва...
Publisher Discovery
publisherdiscovery.com
Удосконалена програма SaaS для виявлення партнерів на основі штучного інтелекту для керування видавцями. Платформа надає поглиблений аналіз веб-сайтів видавців, а також інформацію та інструменти для залучення партнерів. Машинне навчання на платформі гарантує, що результати стануть більш цілеспрямова...
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow — це набір багатоканальних розмов на основі ШІ для залучення клієнтів. Універсальна платформа SleekFlow забезпечує безперебійну та персоналізовану подорож клієнта через доступні для кожного канали обміну повідомленнями, включаючи WhatsApp, Instagram, живий чат тощо. SleekFlow присвячений ф...
LaunchList
getlaunchlist.com
Створіть вірусний список очікування перших користувачів. Заощаджуйте час запуску та отримайте більше реєстрацій для свого продукту на ранній стадії за допомогою списків очікування перед запуском гейміфікованих вірусів
Socialbuzz
sociabuzz.com
Показуйте засоби масової інформації та наші функції монетизації безпосередньо на сторінці, не пересилаючи відвідувачів на іншу сторінку. Економічна платформа Creator у США. ЗМІ та монетизація.
Tikao.ai
tikao.ai
Tikao — це маркетингова платформа для стійких брендів, яка використовує потужність моделей ШІ, навчених на Sustainability Marketing Framework. На даний момент платформа обслуговує три (3) категорії: стійка мода, особиста гігієна та їжа, і забезпечує (а) діагностику (активів) для маркетингової ефекти...
ThoughtLeaders
thoughtleaders.io
ThoughtLeaders дозволяє брендам використовувати непрограмний фірмовий контент у великих масштабах із простотою та точністю. ThoughtLeaders — це медіакомпанія, яка зосереджена на нативному, спонсорованому контенті.
redirection.io
redirection.io
redirection.io — провідний інструмент для перенаправлення та оптимізації SEO. Після встановлення на веб-сайті redirection.io дозволяє своїм менеджерам з маркетингу або SEO аналізувати проблеми трафіку та налаштовувати правила перенаправлення для виправлення помилок HTTP. Він також може допомогти вип...
RealMailers
realmailers.com
RealMailers — це інструмент прямої поштової розсилки для агентів з нерухомості. Створюйте, націлюйте та миттєво надсилайте листівки, не відходячи від робочого столу. Безкоштовний список адрес.
Promoly
promo.ly
Promoly надсилає музику безпосередньо до вхідних повідомлень одержувачів. Відстежуйте, коли вони відкриваються, грають, завантажують і залишають відгуки про рекламні кампанії. Потім дивіться результати в реальному часі.
Postal Methods
postalmethods.com
Postal Methods — це онлайн-постачальник послуг друку та пошти. У сучасному сучасному бізнесі немає часу витрачати час на заповнення конвертів, покупку марок і поїздку на пошту. Postal Methods усуває головний біль традиційного процесу друку для бізнесу, тож ви можете використовувати цей час і гроші д...
MonkeyPesa
monkeypesa.com
MonkeyPesa — це комплексне програмне забезпечення для продажів, маркетингу та підтримки. Він надає ряд інструментів, які допомагають збільшити ваші продажі та довше утримувати клієнтів
MarketDial
marketdial.com
MarketDial є лідером у офлайн-тестуванні A/B для звичайної роздрібної торгівлі. Компанії використовують програмне забезпечення MarketDial для розробки та аналізу будь-яких експериментів у магазині. Індивідуальні тести MarketDial дозволяють будь-якому професіоналу роздрібної торгівлі відповісти на кр...
Link Looper
linklooper.com
Керування посиланнями стало простим. Link Looper допомагає керувати маркетинговими посиланнями та відстежувати їх ефективність. Ідеально підходить для всієї команди маркетингу, від менеджерів із соціальних медіа до спеціалістів із реклами.
LeadrPro
leadrpro.com
Отримайте гроші за оцінку найновішого програмного забезпечення для вашого бізнесу. Приєднайтеся як Продавець і зв’яжіться з понад 50 тисячами потенційних клієнтів. Або як Покупець і отримайте гроші за оцінку програмного забезпечення.
Klazify
klazify.com
Klazify — це комплексне джерело даних домену API класифікації вмісту. Отримайте логотипи веб-сайтів, дані компанії, категоризацію та багато іншого з URL-адреси чи електронної пошти.
Intract
intract.io
Intract — це пакет Web3 Analytics для розвитку проектів і спільнот Web3. Intract надає хмарне програмне забезпечення для маркетингу Web3, яке дозволяє проектам і спільнотам залучати учасників за допомогою маркетингової інформації, що підтримується даними. Наша платформа включає доступ до спільноти, ...
Hipolink
hipolink.net
Hipolink — сервіс розробки мікросайтів для Instagram. Це дозволить вам додати всі способи спілкування з вами на одній сторінці. Це посилання ви можете додати до своєї біографії в Instagram. Тепер ваша аудиторія зможе швидко зв'язуватися з вами в месенджерах, соціальних мережах, а також отримувати до...
Gizzmo
gizzmo.ai
Gizzmo — це інструмент для створення контенту на основі штучного інтелекту, який спрощує процес створення високоякісного партнерського контенту. Лише кількома клацаннями миші ви можете створювати захоплюючі огляди продуктів, захоплюючі огляди та інформативні публікації в блогах, які бездоганно інтег...
Givetastic
givetastic.com
GettHit.com
getthit.com
Збільште трафік свого веб-сайту за допомогою виняткового цільового генератора трафіку Getthit. Налаштовуйте свої кампанії відповідно до ваших конкретних вимог і з легкістю залучайте тисячі відвідувачів. Розкрийте весь потенціал свого веб-сайту, налаштувавши свої кампанії лише за кілька простих крокі...
Ermes
ermes.ai
ERMES — це інтегрована платформа даних + медіа. Його мета — використовувати дані та ШІ, щоб зробити рекламу простою, точною та прибутковою для всіх компаній, великих і малих. Платформа ERMES включає: - Понад 295 мільйонів детермінованих профілів споживачів (240 млн. США/55 млн. Франція) із понад 380...
Echo AI
echoai.com
Echo AI (раніше відомий як Pathlight) змінює те, як організації взаємодіють зі своїми клієнтами за допомогою своєї революційної платформи Conversation Intelligence. Використовуючи розширений генеративний штучний інтелект, Echo AI автономно обробляє мільйони взаємодій з клієнтами, дозволяючи компанія...
Dizply
dizply.com
Dizply — це програма, яка спрощує процес керування та створення форматів реклами для рекламних агентств, медіа-компаній і фрілансерів. Це дозволяє користувачам створювати кампанії, які містять усі формати, необхідні для проведення онлайн-кампанії – банери HTML5, статичні банери (jpg, png, gif тощо),...
Distil.ai
distil.ai
Distil — це революційний маркетинговий інструмент, який аналізує ваші дані та дає змогу спілкуватися з усією аудиторією окремо. Коли ви дистилюєте свій маркетинг, ви прорізаєте шум і розумієте суть того, що шукають ваші клієнти та потенційні клієнти, канали, яким вони віддають перевагу, і час, коли ...
Digitalsero
digitalsero.com
Digitalsero — це інструмент автоматизації маркетингу SaaS, який допомагає маркетинговим агентствам / цифровим маркетологам отримувати миттєвий доступ до рекламних облікових записів і сторінок своїх клієнтів у Facebook, Google, TikTok, LinkedIn тощо за допомогою посилання, яким можна поділитися, за 2...
Digital Mortar
digitalmortar.com
Digital Mortar — це система відстеження клієнтів у магазині, яка включає відстеження відео та камери, збір та інтеграцію даних.
DGTLsuite
dgtlsuite.com
DGTLsuite — це платформа SaaS B2B, яка допомагає компаніям будь-якого розміру зменшити вартість і складність цифрового залучення, одночасно забезпечуючи суттєві переваги в задоволеності клієнтів, утриманні та прибутковості.
ConnectQR
connectqr.ai
ConnectQR — це інноваційне рішення SaaS для самообслуговування B2B, розроблене для того, щоб допомогти компаніям створювати статичні та динамічні QR-коди з можливістю відстеження. Наше рішення відповідає зростаючій потребі в бездоганній цифровій інтеграції в маркетингові, роздрібні та операційні про...
CompeteShark
competeshark.com
CompeteShark — це рішення конкурентної розвідки для моніторингу, відстеження та аналізу маркетингових зусиль конкурентів у реальному часі.
Clickvoyant
clickvoyant.com
З нинішнім дефіцитом аналітиків у розмірі 200 мільярдів доларів, важко зайняти ці посади. Clickvoyant — це Canva маркетингової аналітики. Це дозволяє будь-кому створити статистично значущу аналітичну презентацію, просто підключивши свої необроблені маркетингові дані. З Clickvoyant будь-хто може стат...
Clevertone
clevertone.com
Clevertone — це особистий помічник на вимогу для виконання ваших щоденних завдань. що допомагає зайнятим людям і сім’ям звільнити час і впоратися зі своїми щоденними завданнями. Завдяки індивідуальному підходу та доступу до мережі місцевих професіоналів Clevertone надає індивідуальні рішення для зад...
Chatwee
chatwee.com
Chatwee – це програма для живого чату та обміну миттєвими повідомленнями, націлена на: - онлайн-спільноти - віртуальні події - постачальників послуг психіатричної підтримки - командне спілкування - торгівлю в прямому ефірі - церковні служби - освітні вебінари - потокове відео в прямому ефірі, що доз...
BusynessProfile
busynessprofile.com
Busynessprofile.com — це онлайн-платформа для власників малого та середнього бізнесу, щоб додати свій бізнес і охопити потрібну аудиторію.
BusinessChat
businesschat.io
BusinessChat — це рішення автоматизації маркетингу Whatsapp для електронної комерції, створене на основі офіційного API WhatsApp. Платформа також надає CRM і платформу обслуговування клієнтів у WhatsApp для кращого управління продажами та підтримкою клієнтів через Whatsapp. Основні функції BusinessC...
Botowski AI
botowski.com
Botowski — це генератор контенту штучного інтелекту на основі новітньої технології GPT-3. Він був створений з наміром створити контент для підприємств, організацій і людей, які не є професійними письменниками. Він пропонує різноманітні інструменти автоматичного створення вмісту, від яскравих слогані...
Airtime Pro
airtime.pro
Airtime Pro — це потужна платформа інтернет-радіо, яка може похвалитися інтелектуальною системою автоматизації, керуванням ді-джеями та плавним переходом між потоковою трансляцією аудіо в прямому ефірі та запланованим вмістом, що допомагає вам залишатися в ефірі незалежно від того, чи виступає ви од...
AgencyApps
agencyapps.com
Наш інструмент для створення соціальних дописів зі штучним інтелектом дозволяє легко створювати високоякісні, цікаві дописи в соціальних мережах для Facebook, Instagram, LinkedIn і Twitter. Просто введіть свій домен, фразу про свій вміст, свою професію та опис зображення, і наше програмне забезпечен...
Xoopah
xoopah.com
Xoopah — це платформа для розвитку малого бізнесу, розроблена для того, щоб допомогти малому бізнесу досягти успіху, надаючи необхідні інструменти та ресурси для розвитку свого бізнесу. Завдяки таким функціям, як маркетинг електронною поштою, керування відгуками, збір платежів тощо, Xoopah спрощує п...
Wysistat
wysistat.net
Рішення для вимірювання аудиторії для веб-сайтів, мобільних додатків, сторінок AMP. Рішення WebAnalytics не вимагає згоди CNIL і сертифіковано ACPM для публікації вашого трафіку.
Wriber
wriber.com
Wriber — це програмне забезпечення для створення контенту, яке дозволяє користувачам створювати змістовний контент за допомогою штучного інтелекту.
Webhooks.io
webhooks.io
Платформа керування та доставки Webhook, яка керує всіма технічними деталями від масштабування інфраструктури доставки для зворотних веб-дзвінків.
WebFeedback
webfeedback.io
WebFeedback — це інтуїтивно зрозумілий, візуальний і простий у використанні (і налаштування — лише в 4 кроки) інструмент для виявлення потреб відвідувачів веб-сайту, запиту зворотного зв’язку, щоб справді зрозуміти потреби ваших відвідувачів, а також надати правильне керівництво та підтримку на всіх...