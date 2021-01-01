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Альтернативи - Branch

Podium

Podium

podium.com

Надайте своєму бізнесу несправедливу перевагу за допомогою оглядів, обміну повідомленнями, платежів, веб-чату тощо.

OneSignal

OneSignal

onesignal.com

Світовий лідер мобільних Push-повідомлень, Web Push і обміну повідомленнями в програмі. 800 тисяч компаній довіряють надсилати 5 мільярдів Push-повідомлень на день.

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse пропонує онлайн-платформу для програмного забезпечення електронного маркетингу, створення цільової сторінки, вебінарів та багато іншого. Спробуйте 30 днів безкоштовно без кредитної картки!

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

Автоматизуйте свій маркетинг і об’єднайте всі канали доставки на одній платформі: електронна пошта, веб-повідомлення, SMS, Viber. © 2021

CallFire

CallFire

callfire.com

Розвивайте свій бізнес за допомогою віртуальних телефонних номерів, IVR, голосового мовлення, служб масового обміну текстовими повідомленнями та потужного набору. Спробуйте CallFire БЕЗКОШТОВНО!

Flowcode

Flowcode

flowcode.com

Flowcode – це виробник QR-кодів №1. Логотип, колір і дизайн, забезпечені конфіденційністю та даними, все включено безкоштовно. Завантажте високоякісні файли для друку вже сьогодні.

Appsflyer

Appsflyer

appsflyer.com

Аналізуйте та вимірюйте свої мобільні маркетингові кампанії, отримуйте цінну інформацію про шляхи ваших клієнтів і приймайте вагомі рішення за допомогою AppsFlyer.

AppMetrica

AppMetrica

yandex.com

AppMetrica | Аналітика та маркетинг додатків на одній платформі

Customer.io

Customer.io

customer.io

Запускайте електронну пошту, push-повідомлення, SMS, веб-перехоплення тощо за допомогою Customer.io. Отримайте контроль над поведінковими даними, щоб персоналізувати спілкування з клієнтами та стимулювати залучення. Почніть безкоштовно.

Storyly

Storyly

storyly.io

Відсутня частина для наступного рівня залучення мобільних користувачів. Storyly — це платформа для залучення користувачів, яка дозволяє вставляти Stories — повноекранний, інтерактивний і найбільш захоплюючий формат контенту — у мобільні програми та веб-сайти.

Braze

Braze

braze.com

Потужність, персоналізована взаємодія з клієнтами в режимі реального часу.

CleverTap

CleverTap

clevertap.com

CleverTap – це компанія з управління життєвим циклом клієнтів і мобільного маркетингу на основі SaaS, штаб-квартира якої розташована в Маунтін-В’ю, Каліфорнія. Заснована в травні 2013 року, вона надає аналітику мобільних додатків і продукти для залучення користувачів для понад 8000 компаній, включаю...

Sender

Sender

sender.net

Побудуйте міст між своїми списками розсилки та прибутком. Sender дає вам змогу швидко й легко підтримувати зв’язок із клієнтами та розвивати свій бізнес, витрачаючи при цьому набагато менше.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage — це комплексне рішення, що складається з потужної аналітики клієнтів, автоматизованого міжканального залучення та персоналізації на основі ШІ.

Trumpia

Trumpia

trumpia.com

Trumpia — це постачальник програмного забезпечення для багатоканального онлайн-маркетингу та обміну повідомленнями, який пропонує інструменти мобільного маркетингу, маркетингу електронною поштою, голосового мовлення, обміну миттєвими повідомленнями та маркетингу в соціальних мережах для компаній, не...

Adjust

Adjust

adjust.com

Мобільні вимірювання — це просто: Adjust об’єднує всі ваші маркетингові дії в одну потужну платформу, надаючи вам статистичні дані, необхідні для масштабування вашого бізнесу.

Listrak

Listrak

listrak.com

Listrak забезпечує результати. Єдина інтегрована платформа цифрового маркетингу, якій довіряють понад 1000 провідних роздрібних торговців і брендів для електронної пошти, маркетингу текстових повідомлень, ідентифікації, поведінкових тригерів і міжканальної оркестровки.

TextUs

TextUs

textus.com

TextUs — це провідна платформа для залучення споживачів для рекрутерів і продавців, яка сприяє створенню конвеєрів і покращує коефіцієнти конверсії. Користувачі люблять TextUs, оскільки він дозволяє їм ефективніше спілкуватися з кандидатами, потенційними клієнтами та клієнтами. Підвищте продуктивніс...

StorifyMe

StorifyMe

storifyme.com

Платформа «все-в-одному» для взаємодії з користувачами, яка надає повноекранні повноекранні формати занурення в мобільні пристрої для будь-якої мобільної платформи чи платформи веб-сайту. StorifyMe дозволяє клієнтам створювати та публікувати дуже персоналізовані, візуально приголомшливі інтерактивні...

Attentive

Attentive

attentivemobile.com

Інноваційна платформа для збільшення кількості абонентів мобільного зв’язку та доставки актуальних повідомлень.

MailUp

MailUp

mailup.com

MailUp — це повне рішення для доставки електронної пошти та SMS, яке поєднує в собі потужні інструменти електронного маркетингу з ретрансляцією SMTP і плагінами для систем електронної комерції, CRM і CMS.

Iterable

Iterable

iterable.com

Спілкуйтеся зі своїми клієнтами так, ніби ви їх насправді знаєте. Iterable — це міжканальна маркетингова платформа, яка забезпечує уніфікований досвід клієнтів і дає вам змогу створювати, оптимізувати та вимірювати кожну взаємодію на всьому шляху клієнта.

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Подивіться, як універсальна платформа від dotdigital дозволяє створювати автоматизовані маркетингові засоби для залучення ваших контактів за допомогою електронної пошти, SMS, соціальних мереж, push-повідомлень і цільових сторінок.

Appcues

Appcues

appcues.com

Реєстрація користувачів – це лише початок. Appcues дає змогу командам, які керують продуктами, вимірювати й покращувати впровадження продукту — без розробника. Щоб почати, створіть безкоштовний обліковий запис.

Prokeep

Prokeep

prokeep.com

Prokeep, заснована в 2016 році, є провідним програмним забезпеченням для оптових дистриб’юторів, яке керує клієнтським досвідом. Prokeep розвиває відносини та бізнес, перетворюючи спілкування на комерцію; збільшення продажів за рахунок централізованого зв’язку, покращення досвіду роботи з клієнтами ...

Mobiz

Mobiz

app.mobiz.co

Посилайте свій SMS-маркетинг за допомогою динамічних цільових сторінок із високою кількістю конверсій, які надсилаються безпосередньо вашим клієнтам.

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Платформа цифрового досвіду, створена для комерції. Рішення Bloomreach поєднують у собі потужність уніфікованих даних про клієнта та продукт зі швидкістю та масштабом штучного інтелекту та передбачуваним рішенням, тож ви можете надавати чарівні враження, які перетворюються на будь-який канал і в кож...

Airship

Airship

airship.com

Доставляйте змістовні повідомлення на кожному етапі життєвого циклу клієнта за допомогою платформи Customer Engagement Platform, розробленої для корпоративних брендів. Вивчайте більше.

Sonar

Sonar

sendsonar.com

Текстові повідомлення відкрили нові можливості для того, як відділи продажів і маркетингу можуть будувати значущі стосунки з потенційними клієнтами та клієнтами. Вибір потенційних клієнтів, перетворення потенційних клієнтів і взаємодія з клієнтами можуть бути складними завданнями. Представляємо Marc...

Blueshift

Blueshift

blueshift.com

Blueshift допомагає брендам запропонувати релевантні, пов’язані враження під час кожної взаємодії з клієнтом. Платформа Smart Hub для інтелектуального залучення клієнтів надає брендам повний набір інструментів для безпроблемного надання досвіду 1:1 у режимі реального часу на всьому багатоканальному ...

Apxor

Apxor

apxor.com

Apxor — це піонерська цифрова платформа без коду, розроблена для команд із розробки продуктів і розробників споживчих додатків і веб-сайтів, щоб допомогти збільшити утримання та дохід. Apxor допомагає покращити взаємодію з користувачем і залучити його за допомогою контекстного виявлення функцій і на...

Connectly.ai

Connectly.ai

connectly.ai

Connectly дозволяє компаніям легко створювати та надсилати автоматизовані, інтерактивні та персоналізовані маркетингові кампанії через WhatsApp у великих масштабах. Це сприяє двосторонній розмові (на відміну від SMS та електронної пошти), де потенційні клієнти та клієнти можуть вибрати шлях до покуп...

Patch Customer Retention

Patch Customer Retention

patchretention.com

Розкрийте справжню силу маркетингу утримання за допомогою першої в світі, повністю автоматизованої та настроюваної платформи з використанням сегментації RFM. Завдяки більш ніж десятирічному досвіду Patch розробив першокласну платформу для утримання клієнтів, яка допомагає брендам Shopify підвищувати...

Upland Adestra

Upland Adestra

uplandsoftware.com

Програмне забезпечення для автоматизації електронної пошти, яке надихає на взаємодію. Залучайте свою аудиторію електронною поштою персоналізованим вмістом, який стимулює конверсії. Upland Adestra є провідним світовим постачальником маркетингової електронної пошти від першої особи та маркетингових ...

Airbridge

Airbridge

airbridge.io

Універсальна платформа атрибуції для веб-сайтів і програм для вимірювання справжньої маркетингової ефективності на різних пристроях, ідентифікаторах і платформах.

Insider

Insider

useinsider.com

Одна платформа для індивідуального, міжканального досвіду клієнтів. Insider об’єднує дані між каналами, прогнозує майбутню поведінку за допомогою штучного інтелекту та індивідуалізує досвід на одній платформі з найшвидшим часом окупності.

Leanplum

Leanplum

leanplum.com

Максимізуйте залучення клієнтів, будуючи тривалі й цінні відносини за допомогою оптимізованого багатоканального обміну повідомленнями та оркестровки кампанії.

Nurture Boss

Nurture Boss

nurtureboss.io

Nurture Boss — це перший інструмент AMN (автоматизоване мобільне виховання) для багатосімейних сімей. Потужна інтеграція з найпоширенішими багатосімейними CRM та програмним забезпеченням для управління нерухомістю дозволяє своїм клієнтам розвивати потенційних клієнтів за допомогою персоналізованих ц...

Notifyre

Notifyre

notifyre.com

Розвивайте бізнес-комунікації за допомогою безпечних рішень для SMS і факсів Notifyre. Оптимізуйте процеси надсилання SMS і факсів онлайн, електронною поштою, програмою або легко інтегруйте через наш зручний для розробників API SMS і факсів. Ми маємо сертифікат ISO 27001 і повністю сумісні з HIPAA, ...

Mobile Roadie

Mobile Roadie

mobileroadie.com

Mobile Roadie — найпотужніший розробник мобільних додатків для iPhone, Android, iPad і мобільного Інтернету. Створюйте, розміщуйте та створюйте програми за лічені хвилини.

Endear

Endear

endearhq.com

Endear — це перша роздрібна платформа управління взаємовідносинами з клієнтами, створена для співробітників у магазині для надсилання та відстеження персоналізованого охоплення клієнтів. Endear підключається до торгових точок та інших відповідних додатків, щоб консолідувати всю інформацію про клієнт...

Coupontools

Coupontools

coupontools.com

За допомогою програмного забезпечення для мобільних купонів ви можете створювати та розповсюджувати мобільні купони та пропозиції, які можна використовувати, відстежувати та перевіряти.

Bryj

Bryj

bryj.ai

Завдяки платформі SaaS на основі штучного інтелекту Bryj надає неймовірні наскрізні мобільні додатки швидше, за бюджет і з меншими технічним ресурсом. Платформа Bryj підтримує додатки з єдиним джерелом рішення, яке плавно з’єднує корпоративні системи, надає інтелектуальну аналітику та Al, підтримує ...

Boingnet

Boingnet

boingnet.com

Boingnet — це платформа автоматизації прямого маркетингу для маркетологів, агентств і друкарень прямої розсилки. Маркетологи Boingnet розробляють потужну багатоканальну систему з персоналізованими URL-адресами (pURL), які відстежують відповіді, персоналізують веб-канали та канали електронної пошти т...

Atomic.io

Atomic.io

atomic.io

Забезпечте наступне покоління клієнтського досвіду прямо у своїй програмі. Atomic.io — це ваш вбудований у програму інструмент залучення клієнтів, який дозволяє швидко надсилати клієнтам гіперперсоналізовані, ефективні повідомлення у вашому найбезпечнішому каналі — у вашій програмі. З коефіцієнтом ч...

AppSamurai

AppSamurai

appsamurai.com

AppSamurai — це універсальна платформа для залучення користувачів на базі штучного інтелекту, яка дає рекламодавцям доступ до преміальних місць розміщення по всьому світу. Ми тут, щоб допомогти вам досягти цілей ефективності, охоплюючи потрібних користувачів у потрібний момент за допомогою різних ти...

Appnext

Appnext

appnext.com

Appnext — це найбільша незалежна платформа для виявлення додатків, яка пропонує єдиний механізм рекомендацій на ринку, який охоплює пошук як у додатку, так і на пристрої. Платформа Appnext Discovery надає 6,5 млрд щоденних рекомендацій щодо додатків за допомогою понад 20 взаємодій під час щоденної м...

Upaknee

Upaknee

upaknee.com

Upaknee є провідним постачальником технологій електронної пошти та SMS. Ми пропонуємо надійну платформу, яка надає організаціям простий та інтуїтивно зрозумілий набір інструментів як засіб онлайн-спілкування та взаємодії з клієнтами, контактами та прихильниками. Наші спеціалізації включають інформац...

Reteno

Reteno

reteno.com

Reteno — це платформа для залучення користувачів для компаній, які орієнтуються на додатки. Функції Reteno допомагають зменшити відтік клієнтів і отримати максимум від ваших маркетингових комунікацій. Reteno спрощує керування кампаніями за допомогою мобільних і веб-підсилювачів, In-App, App Inbox, E...

Openscreen

Openscreen

openscreen.com

Openscreen — це рівень безконтактної цифрової підтримки Інтернету. Openscreen дає змогу створювати інтерактивні додатки на основі QR-коду за допомогою розширених API, SDK і рішень для ланцюга постачання, торгівлі та залучення клієнтів. Openscreen дозволяє підприємствам зустрічатися, взаємодіяти та з...

Notificare

Notificare

notificare.com

Notificare — це провідна потужна платформа для залучення клієнтів, яка допомагає брендам (повторно) залучати свою аудиторію, проливати світло на поведінку клієнтів і збільшувати конверсії. Єдиний інструмент із каналами App Push, Web Push, електронною поштою, SMS і мобільним гаманцем для доставки най...

Appgain.io

Appgain.io

appgain.io

Appgain — це повна маркетингова платформа для Інтернету та мобільних пристроїв, яка допомагає мобільним і веб-додаткам отримати більше користувачів і покращити залучення на одній платформі. До 2020 року буде витрачено 200 мільярдів доларів лише на те, щоб ви завантажували програми, і 75% із них ніко...

Apester

Apester

apester.com

Покращте свій маркетинг і послідовність за допомогою інтерактивного вмісту, який залучає більше потенційних клієнтів, залучає та перетворює користувачів, а також підвищує утримання.

Sakari

Sakari

sakari.io

Sakari — це служба масових текстових повідомлень для надсилання оголошень, нагадувань, сповіщень, підтвердження та маркетингових кампаній.

Mobivity

Mobivity

mobivity.com

Mobivity допомагає ресторанам та іншим брендам роздрібної торгівлі керувати зв’язками клієнтів у цифровому світі, щоб збільшити частоту відвідувань і витрати. По суті, ми є платформою для залучення клієнтів для ресторанів і роздрібних торговців, яка допомагає їм охоплювати клієнтів безпосередньо за ...

Foursquare

Foursquare

location.foursquare.com

Factual – це компанія, що надає дані про місцезнаходження, яка допомагає маркетологам та їхнім організаціям використовувати місцезнаходження для кращого розуміння, охоплення та залучення споживачів. Дані про місцезнаходження є ключовими для прийняття розумніших бізнес-рішень для маркетологів і бренд...

Cordial

Cordial

cordial.com

Cordial — це справжня маркетингова платформа, яка дозволяє брендам повністю автоматизувати свої маркетингові стратегії та змінити спосіб їх роботи. Розроблений із застосуванням підходу, орієнтованого на клієнта, Cordial поєднує в собі передову гнучкість даних із складною адаптивною автоматизацією та...

Kochava

Kochava

kochava.com

Kochava Inc. – це компанія, що займається розробкою даних у реальному часі та пропонує провідні багатоканальні рішення для вимірювання й атрибуції для маркетологів, які керуються даними. Операційна система Marketers Operating System™ (m/OS) від Kochava надає рекламодавцям і видавцям платформу, яка б...

Pyze

Pyze

pyze.com

Pyze Growth Intelligence вирішує дедалі важливішу потребу бізнесу залучати й утримувати користувачів на різних платформах. Pyze розробляє цілісні профілі користувачів шляхом агрегування поведінки користувачів на різних платформах і дає змогу проводити кампанії з цілеспрямованим залученням і персонал...

OutboundEngine

OutboundEngine

outboundengine.com

OutboundEngine допомагає підприємствам розвиватися, роблячи онлайн-маркетинг простим і легким для всіх. Ми створюємо гарні, ефективні маркетингові кампанії, проводимо їх автоматично та відстежуємо залучення, щоб показати, хто готовий до розмови. Наша платформа зміцнює відносини з клієнтами, партнера...

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