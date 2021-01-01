Альтернативи - Branch
Podium
podium.com
Надайте своєму бізнесу несправедливу перевагу за допомогою оглядів, обміну повідомленнями, платежів, веб-чату тощо.
OneSignal
onesignal.com
Світовий лідер мобільних Push-повідомлень, Web Push і обміну повідомленнями в програмі. 800 тисяч компаній довіряють надсилати 5 мільярдів Push-повідомлень на день.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse пропонує онлайн-платформу для програмного забезпечення електронного маркетингу, створення цільової сторінки, вебінарів та багато іншого. Спробуйте 30 днів безкоштовно без кредитної картки!
SendPulse
sendpulse.com
Автоматизуйте свій маркетинг і об’єднайте всі канали доставки на одній платформі: електронна пошта, веб-повідомлення, SMS, Viber. © 2021
CallFire
callfire.com
Розвивайте свій бізнес за допомогою віртуальних телефонних номерів, IVR, голосового мовлення, служб масового обміну текстовими повідомленнями та потужного набору. Спробуйте CallFire БЕЗКОШТОВНО!
Flowcode
flowcode.com
Flowcode – це виробник QR-кодів №1. Логотип, колір і дизайн, забезпечені конфіденційністю та даними, все включено безкоштовно. Завантажте високоякісні файли для друку вже сьогодні.
Appsflyer
appsflyer.com
Аналізуйте та вимірюйте свої мобільні маркетингові кампанії, отримуйте цінну інформацію про шляхи ваших клієнтів і приймайте вагомі рішення за допомогою AppsFlyer.
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica | Аналітика та маркетинг додатків на одній платформі
Customer.io
customer.io
Запускайте електронну пошту, push-повідомлення, SMS, веб-перехоплення тощо за допомогою Customer.io. Отримайте контроль над поведінковими даними, щоб персоналізувати спілкування з клієнтами та стимулювати залучення. Почніть безкоштовно.
Storyly
storyly.io
Відсутня частина для наступного рівня залучення мобільних користувачів. Storyly — це платформа для залучення користувачів, яка дозволяє вставляти Stories — повноекранний, інтерактивний і найбільш захоплюючий формат контенту — у мобільні програми та веб-сайти.
Braze
braze.com
Потужність, персоналізована взаємодія з клієнтами в режимі реального часу.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap – це компанія з управління життєвим циклом клієнтів і мобільного маркетингу на основі SaaS, штаб-квартира якої розташована в Маунтін-В’ю, Каліфорнія. Заснована в травні 2013 року, вона надає аналітику мобільних додатків і продукти для залучення користувачів для понад 8000 компаній, включаю...
Sender
sender.net
Побудуйте міст між своїми списками розсилки та прибутком. Sender дає вам змогу швидко й легко підтримувати зв’язок із клієнтами та розвивати свій бізнес, витрачаючи при цьому набагато менше.
MoEngage
moengage.com
MoEngage — це комплексне рішення, що складається з потужної аналітики клієнтів, автоматизованого міжканального залучення та персоналізації на основі ШІ.
Trumpia
trumpia.com
Trumpia — це постачальник програмного забезпечення для багатоканального онлайн-маркетингу та обміну повідомленнями, який пропонує інструменти мобільного маркетингу, маркетингу електронною поштою, голосового мовлення, обміну миттєвими повідомленнями та маркетингу в соціальних мережах для компаній, не...
Adjust
adjust.com
Мобільні вимірювання — це просто: Adjust об’єднує всі ваші маркетингові дії в одну потужну платформу, надаючи вам статистичні дані, необхідні для масштабування вашого бізнесу.
Listrak
listrak.com
Listrak забезпечує результати. Єдина інтегрована платформа цифрового маркетингу, якій довіряють понад 1000 провідних роздрібних торговців і брендів для електронної пошти, маркетингу текстових повідомлень, ідентифікації, поведінкових тригерів і міжканальної оркестровки.
TextUs
textus.com
TextUs — це провідна платформа для залучення споживачів для рекрутерів і продавців, яка сприяє створенню конвеєрів і покращує коефіцієнти конверсії. Користувачі люблять TextUs, оскільки він дозволяє їм ефективніше спілкуватися з кандидатами, потенційними клієнтами та клієнтами. Підвищте продуктивніс...
StorifyMe
storifyme.com
Платформа «все-в-одному» для взаємодії з користувачами, яка надає повноекранні повноекранні формати занурення в мобільні пристрої для будь-якої мобільної платформи чи платформи веб-сайту. StorifyMe дозволяє клієнтам створювати та публікувати дуже персоналізовані, візуально приголомшливі інтерактивні...
Attentive
attentivemobile.com
Інноваційна платформа для збільшення кількості абонентів мобільного зв’язку та доставки актуальних повідомлень.
MailUp
mailup.com
MailUp — це повне рішення для доставки електронної пошти та SMS, яке поєднує в собі потужні інструменти електронного маркетингу з ретрансляцією SMTP і плагінами для систем електронної комерції, CRM і CMS.
Iterable
iterable.com
Спілкуйтеся зі своїми клієнтами так, ніби ви їх насправді знаєте. Iterable — це міжканальна маркетингова платформа, яка забезпечує уніфікований досвід клієнтів і дає вам змогу створювати, оптимізувати та вимірювати кожну взаємодію на всьому шляху клієнта.
dotdigital
dotdigital.com
Подивіться, як універсальна платформа від dotdigital дозволяє створювати автоматизовані маркетингові засоби для залучення ваших контактів за допомогою електронної пошти, SMS, соціальних мереж, push-повідомлень і цільових сторінок.
Appcues
appcues.com
Реєстрація користувачів – це лише початок. Appcues дає змогу командам, які керують продуктами, вимірювати й покращувати впровадження продукту — без розробника. Щоб почати, створіть безкоштовний обліковий запис.
Prokeep
prokeep.com
Prokeep, заснована в 2016 році, є провідним програмним забезпеченням для оптових дистриб’юторів, яке керує клієнтським досвідом. Prokeep розвиває відносини та бізнес, перетворюючи спілкування на комерцію; збільшення продажів за рахунок централізованого зв’язку, покращення досвіду роботи з клієнтами ...
Mobiz
app.mobiz.co
Посилайте свій SMS-маркетинг за допомогою динамічних цільових сторінок із високою кількістю конверсій, які надсилаються безпосередньо вашим клієнтам.
Bloomreach
bloomreach.com
Платформа цифрового досвіду, створена для комерції. Рішення Bloomreach поєднують у собі потужність уніфікованих даних про клієнта та продукт зі швидкістю та масштабом штучного інтелекту та передбачуваним рішенням, тож ви можете надавати чарівні враження, які перетворюються на будь-який канал і в кож...
Airship
airship.com
Доставляйте змістовні повідомлення на кожному етапі життєвого циклу клієнта за допомогою платформи Customer Engagement Platform, розробленої для корпоративних брендів. Вивчайте більше.
Sonar
sendsonar.com
Текстові повідомлення відкрили нові можливості для того, як відділи продажів і маркетингу можуть будувати значущі стосунки з потенційними клієнтами та клієнтами. Вибір потенційних клієнтів, перетворення потенційних клієнтів і взаємодія з клієнтами можуть бути складними завданнями. Представляємо Marc...
Blueshift
blueshift.com
Blueshift допомагає брендам запропонувати релевантні, пов’язані враження під час кожної взаємодії з клієнтом. Платформа Smart Hub для інтелектуального залучення клієнтів надає брендам повний набір інструментів для безпроблемного надання досвіду 1:1 у режимі реального часу на всьому багатоканальному ...
Apxor
apxor.com
Apxor — це піонерська цифрова платформа без коду, розроблена для команд із розробки продуктів і розробників споживчих додатків і веб-сайтів, щоб допомогти збільшити утримання та дохід. Apxor допомагає покращити взаємодію з користувачем і залучити його за допомогою контекстного виявлення функцій і на...
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly дозволяє компаніям легко створювати та надсилати автоматизовані, інтерактивні та персоналізовані маркетингові кампанії через WhatsApp у великих масштабах. Це сприяє двосторонній розмові (на відміну від SMS та електронної пошти), де потенційні клієнти та клієнти можуть вибрати шлях до покуп...
Patch Customer Retention
patchretention.com
Розкрийте справжню силу маркетингу утримання за допомогою першої в світі, повністю автоматизованої та настроюваної платформи з використанням сегментації RFM. Завдяки більш ніж десятирічному досвіду Patch розробив першокласну платформу для утримання клієнтів, яка допомагає брендам Shopify підвищувати...
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Програмне забезпечення для автоматизації електронної пошти, яке надихає на взаємодію. Залучайте свою аудиторію електронною поштою персоналізованим вмістом, який стимулює конверсії. Upland Adestra є провідним світовим постачальником маркетингової електронної пошти від першої особи та маркетингових ...
Airbridge
airbridge.io
Універсальна платформа атрибуції для веб-сайтів і програм для вимірювання справжньої маркетингової ефективності на різних пристроях, ідентифікаторах і платформах.
Insider
useinsider.com
Одна платформа для індивідуального, міжканального досвіду клієнтів. Insider об’єднує дані між каналами, прогнозує майбутню поведінку за допомогою штучного інтелекту та індивідуалізує досвід на одній платформі з найшвидшим часом окупності.
Leanplum
leanplum.com
Максимізуйте залучення клієнтів, будуючи тривалі й цінні відносини за допомогою оптимізованого багатоканального обміну повідомленнями та оркестровки кампанії.
Nurture Boss
nurtureboss.io
Nurture Boss — це перший інструмент AMN (автоматизоване мобільне виховання) для багатосімейних сімей. Потужна інтеграція з найпоширенішими багатосімейними CRM та програмним забезпеченням для управління нерухомістю дозволяє своїм клієнтам розвивати потенційних клієнтів за допомогою персоналізованих ц...
Notifyre
notifyre.com
Розвивайте бізнес-комунікації за допомогою безпечних рішень для SMS і факсів Notifyre. Оптимізуйте процеси надсилання SMS і факсів онлайн, електронною поштою, програмою або легко інтегруйте через наш зручний для розробників API SMS і факсів. Ми маємо сертифікат ISO 27001 і повністю сумісні з HIPAA, ...
Mobile Roadie
mobileroadie.com
Mobile Roadie — найпотужніший розробник мобільних додатків для iPhone, Android, iPad і мобільного Інтернету. Створюйте, розміщуйте та створюйте програми за лічені хвилини.
Endear
endearhq.com
Endear — це перша роздрібна платформа управління взаємовідносинами з клієнтами, створена для співробітників у магазині для надсилання та відстеження персоналізованого охоплення клієнтів. Endear підключається до торгових точок та інших відповідних додатків, щоб консолідувати всю інформацію про клієнт...
Coupontools
coupontools.com
За допомогою програмного забезпечення для мобільних купонів ви можете створювати та розповсюджувати мобільні купони та пропозиції, які можна використовувати, відстежувати та перевіряти.
Bryj
bryj.ai
Завдяки платформі SaaS на основі штучного інтелекту Bryj надає неймовірні наскрізні мобільні додатки швидше, за бюджет і з меншими технічним ресурсом. Платформа Bryj підтримує додатки з єдиним джерелом рішення, яке плавно з’єднує корпоративні системи, надає інтелектуальну аналітику та Al, підтримує ...
Boingnet
boingnet.com
Boingnet — це платформа автоматизації прямого маркетингу для маркетологів, агентств і друкарень прямої розсилки. Маркетологи Boingnet розробляють потужну багатоканальну систему з персоналізованими URL-адресами (pURL), які відстежують відповіді, персоналізують веб-канали та канали електронної пошти т...
Atomic.io
atomic.io
Забезпечте наступне покоління клієнтського досвіду прямо у своїй програмі. Atomic.io — це ваш вбудований у програму інструмент залучення клієнтів, який дозволяє швидко надсилати клієнтам гіперперсоналізовані, ефективні повідомлення у вашому найбезпечнішому каналі — у вашій програмі. З коефіцієнтом ч...
AppSamurai
appsamurai.com
AppSamurai — це універсальна платформа для залучення користувачів на базі штучного інтелекту, яка дає рекламодавцям доступ до преміальних місць розміщення по всьому світу. Ми тут, щоб допомогти вам досягти цілей ефективності, охоплюючи потрібних користувачів у потрібний момент за допомогою різних ти...
Appnext
appnext.com
Appnext — це найбільша незалежна платформа для виявлення додатків, яка пропонує єдиний механізм рекомендацій на ринку, який охоплює пошук як у додатку, так і на пристрої. Платформа Appnext Discovery надає 6,5 млрд щоденних рекомендацій щодо додатків за допомогою понад 20 взаємодій під час щоденної м...
Upaknee
upaknee.com
Upaknee є провідним постачальником технологій електронної пошти та SMS. Ми пропонуємо надійну платформу, яка надає організаціям простий та інтуїтивно зрозумілий набір інструментів як засіб онлайн-спілкування та взаємодії з клієнтами, контактами та прихильниками. Наші спеціалізації включають інформац...
Reteno
reteno.com
Reteno — це платформа для залучення користувачів для компаній, які орієнтуються на додатки. Функції Reteno допомагають зменшити відтік клієнтів і отримати максимум від ваших маркетингових комунікацій. Reteno спрощує керування кампаніями за допомогою мобільних і веб-підсилювачів, In-App, App Inbox, E...
Openscreen
openscreen.com
Openscreen — це рівень безконтактної цифрової підтримки Інтернету. Openscreen дає змогу створювати інтерактивні додатки на основі QR-коду за допомогою розширених API, SDK і рішень для ланцюга постачання, торгівлі та залучення клієнтів. Openscreen дозволяє підприємствам зустрічатися, взаємодіяти та з...
Notificare
notificare.com
Notificare — це провідна потужна платформа для залучення клієнтів, яка допомагає брендам (повторно) залучати свою аудиторію, проливати світло на поведінку клієнтів і збільшувати конверсії. Єдиний інструмент із каналами App Push, Web Push, електронною поштою, SMS і мобільним гаманцем для доставки най...
Appgain.io
appgain.io
Appgain — це повна маркетингова платформа для Інтернету та мобільних пристроїв, яка допомагає мобільним і веб-додаткам отримати більше користувачів і покращити залучення на одній платформі. До 2020 року буде витрачено 200 мільярдів доларів лише на те, щоб ви завантажували програми, і 75% із них ніко...
Apester
apester.com
Покращте свій маркетинг і послідовність за допомогою інтерактивного вмісту, який залучає більше потенційних клієнтів, залучає та перетворює користувачів, а також підвищує утримання.
Sakari
sakari.io
Sakari — це служба масових текстових повідомлень для надсилання оголошень, нагадувань, сповіщень, підтвердження та маркетингових кампаній.
Mobivity
mobivity.com
Mobivity допомагає ресторанам та іншим брендам роздрібної торгівлі керувати зв’язками клієнтів у цифровому світі, щоб збільшити частоту відвідувань і витрати. По суті, ми є платформою для залучення клієнтів для ресторанів і роздрібних торговців, яка допомагає їм охоплювати клієнтів безпосередньо за ...
Foursquare
location.foursquare.com
Factual – це компанія, що надає дані про місцезнаходження, яка допомагає маркетологам та їхнім організаціям використовувати місцезнаходження для кращого розуміння, охоплення та залучення споживачів. Дані про місцезнаходження є ключовими для прийняття розумніших бізнес-рішень для маркетологів і бренд...
Cordial
cordial.com
Cordial — це справжня маркетингова платформа, яка дозволяє брендам повністю автоматизувати свої маркетингові стратегії та змінити спосіб їх роботи. Розроблений із застосуванням підходу, орієнтованого на клієнта, Cordial поєднує в собі передову гнучкість даних із складною адаптивною автоматизацією та...
Kochava
kochava.com
Kochava Inc. – це компанія, що займається розробкою даних у реальному часі та пропонує провідні багатоканальні рішення для вимірювання й атрибуції для маркетологів, які керуються даними. Операційна система Marketers Operating System™ (m/OS) від Kochava надає рекламодавцям і видавцям платформу, яка б...
Pyze
pyze.com
Pyze Growth Intelligence вирішує дедалі важливішу потребу бізнесу залучати й утримувати користувачів на різних платформах. Pyze розробляє цілісні профілі користувачів шляхом агрегування поведінки користувачів на різних платформах і дає змогу проводити кампанії з цілеспрямованим залученням і персонал...
OutboundEngine
outboundengine.com
OutboundEngine допомагає підприємствам розвиватися, роблячи онлайн-маркетинг простим і легким для всіх. Ми створюємо гарні, ефективні маркетингові кампанії, проводимо їх автоматично та відстежуємо залучення, щоб показати, хто готовий до розмови. Наша платформа зміцнює відносини з клієнтами, партнера...