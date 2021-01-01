Альтернативи - Branch

Mobivity

mobivity.com

Mobivity допомагає ресторанам та іншим брендам роздрібної торгівлі керувати зв’язками клієнтів у цифровому світі, щоб збільшити частоту відвідувань і витрати. По суті, ми є платформою для залучення клієнтів для ресторанів і роздрібних торговців, яка допомагає їм охоплювати клієнтів безпосередньо за ...