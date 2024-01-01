Альтернативи - Boxy SVG
Figma
figma.com
Figma — це редактор векторної графіки та інструмент для створення прототипів, який в основному базується на Інтернеті з додатковими офлайн-функціями, доступними в настільних програмах для macOS і Windows. Додатки-супутники Figma Mirror для Android та iOS дозволяють переглядати прототипи Figma на моб...
Penpot
penpot.app
Penpot — це перша платформа для проектування та прототипування з відкритим вихідним кодом, призначена для міждоменних команд. Penpot не залежить від операційних систем і працює з відкритими веб-стандартами (SVG). Для всіх і за підтримки спільноти.
Vecta
vecta.io
Vecta — це спільний редактор SVG у реальному часі з потужною системою плагінів на основі Javascript для команд. Легко розширюйте та автоматизуйте або створюйте блок-схеми, UML, мережеві, ізометричні та веб-діаграми з тисячами включених символів. Експортуйте в різні формати та роздільну здатність, вк...
Vectorpea
vectorpea.com
Векторний онлайн-редактор Vectorpea дозволяє редагувати векторну графіку, файли AI, SVG і PDF!
SVG Viewer
svgviewer.dev
SVG Viewer — це онлайн-інструмент для перегляду, редагування та оптимізації SVG.