Альтернативи - Boxy SVG

Figma

figma.com

Figma — це редактор векторної графіки та інструмент для створення прототипів, який в основному базується на Інтернеті з додатковими офлайн-функціями, доступними в настільних програмах для macOS і Windows. Додатки-супутники Figma Mirror для Android та iOS дозволяють переглядати прототипи Figma на моб...