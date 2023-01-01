Альтернативи - Boxxstep

Brainbase

brainbase.com

Brainbase — це сучасна технологічна платформа, яка допомагає командам із ліцензування оптимізувати свої партнерські відносини від контракту до прибутку. Від управління угодами до звітування про роялті та затвердження продуктів, Brainbase діє як єдина платформа для об’єднання ваших операцій з ліцензу...