Альтернативи - BotStar
ManyChat
manychat.com
Manychat — багатоканальна платформа №1 у світі для брендів D2C, роздрібних магазинів, некомерційних організацій, ресторанів, компаній з нерухомості. Заснована в 2016 році, Manychat забезпечує понад 1 мільярд розмов щороку та використовується в понад 190 країнах. Миттєво залучайте клієнтів. Автоматиз...
ChatBot
chatbot.com
ChatBot дозволяє створювати чат-ботів за лічені хвилини за допомогою різноманітних шаблонів і одразу автоматизувати ключові завдання. Легко перетягуйте нові елементи, щоб адаптувати будь-який шаблон до своїх потреб. ChatBot готовий до роботи з коробки, а алгоритми штучного інтелекту допомагають покр...
Botpress
botpress.com
Botpress — це генеративна платформа штучного інтелекту для створення чат-ботів ChatGPT, що дозволяє користувачам створювати чат-боти з інтуїтивно зрозумілим досвідом створення на основі найновіших LLM і GPT від OpenAI. Платформа пропонує широкий спектр функцій, включаючи GPT-Native Engine і Convers...
Relevance AI
relevanceai.com
Relevance AI — це комплексна платформа, розроблена для того, щоб допомогти компаніям створити робочу силу зі штучним інтелектом і керувати нею. Він надає інструменти та рішення для найму агентів ШІ, які можуть автоматизувати широкий спектр завдань, від продажів і маркетингу до підтримки клієнтів і о...
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow дає змогу амбітним командам створювати ефективних агентів ШІ. Voiceflow, який люблять дизайнери та розробники, допомагає командам працювати разом, щоб створювати, тестувати, надсилати, вимірювати та покращувати голосовий зв’язок і чат. Команди розмовних розробників штучного інтелекту на се...
Drift
drift.com
Drift®, компанія, що займається розмовним штучним інтелектом і розмовами, надихає компанії створювати привабливіший досвід для клієнтів, розмовляючи по одній розмові. Його орієнтована на людину платформа на основі штучного інтелекту слухає, розуміє та вчиться у покупців, щоб надавати персоналізовани...
Botmake
botmake.io
Botmake.io — це надзвичайно простий і зрозумілий інструмент для створення чат-ботів без коду для бізнесу чи розваг. Користувачі можуть додати чат-бота на свої веб-сайти та покращити досвід відвідувачів.
Chatbase
chatbase.co
Спеціальний ChatGPT для ваших даних. Просто завантажте свої документи або додайте посилання на свій веб-сайт і отримайте для своїх даних чат-бота, схожого на ChatGPT. Потім додайте його як віджет на свій веб-сайт або спілкуйтеся з ним через API.
Signals
getsignals.ai
Signals — це платформа для створення потенційних клієнтів і штучного інтелекту, яка допомагає вам знати, хто на вашому веб-сайті, і використовувати їхню поведінку для взаємодії з відвідувачами, які готові купувати. Ми вже допомогли компаніям знайти тисячі нових кваліфікованих контактів, відвідувачам...
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel AI – це конструктор чат-ботів, який дозволяє компаніям вивести спілкування з клієнтами на новий рівень за допомогою революційної технології штучного інтелекту. Платформа пропонує простий і потужний спосіб створення чат-ботів, які можуть спілкуватися з клієнтами по-людськи, дружньо, надаючи ...
Engati
engati.com
Чат-бот і платформа живого чату Engati стали переможцями нагороди CODiE Award 2021. Це дає вам змогу створювати інтелектуальних ботів за лічені хвилини без програмування. Створіть один раз і опублікуйте в 15 каналах – WhatsApp, Messenger, Instagram, Kik, Telegram, Line, Viber, Skype, Slack, WeChat, ...
Gallabox
gallabox.com
Gallabox допомагає компаніям ефективно взаємодіяти з клієнтами, залучати більше потенційних клієнтів і збільшувати продажі за допомогою WhatsApp Business API. Перетворюйте розмови клієнтів на розумні дії за допомогою чат-ботів WhatsApp для вашого бізнесу. Gallabox вірить у надання нашим клієнтам на...
Qualified
qualified.com
Qualified — це платформа створення конвеєрів для команд, які використовують Salesforce. Провідні бренди B2B, такі як Adobe, LaunchDarkly, SurveyMonkey, ThoughtSpot і VMWare, довіряють Кваліфікованим, щоб розширити свій конвеєр, використовуючи свій найбільший актив у сфері продажів і маркетингу — кор...
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai дає можливість підприємствам створювати незабутні розмови з клієнтами за допомогою нашої генеративної платформи автоматизації обслуговування клієнтів на основі штучного інтелекту. Наше бачення полягає в тому, щоб рухатися до майбутнього повністю автономної підтримки клієнтів, яка відкриває...
Kindly
kindly.ai
Генеративні чат-боти на основі штучного інтелекту створені для автоматизації підтримки та збільшення продажів. Ми є одним із провідних постачальників чат-ботів преміум-класу в Європі, який спеціалізується на розробці рішень штучного інтелекту та автоматизації для обслуговування клієнтів і комуніка...
Sendbird
sendbird.com
Sendbird вважає, що розмови є основою побудови відносин із клієнтами. Таким чином, ми створили найбільш перевірену у світі платформу розмов для мобільних додатків у чаті, голосовому та відеозв’язку. Лідери галузі, як-от Virgin Mobile, Hinge і Paytm, використовують Sendbird для збільшення кількості т...
Bot Libre
botlibre.com
Спілкуйтеся з тисячами ботів ШІ або створіть власного Bot Libre дозволяє створювати власного чат-бота, навчати його та ділитися ним з іншими. Спілкуйтеся з тисячами ботів у нашому відкритому каталозі ботів. Спілкуйтеся з ботами, які хочуть бути вашими друзями, ботами, які хочуть бути вашою дівчино...
Botsify
botsify.com
Botsify — це платформа для людей і компаній, які можуть створювати власні розумні чат-боти, не знаючи, як кодувати. Люди самі знають свій бізнес краще за будь-кого, і як експерти з бізнес-кейсів вони можуть автоматизувати такі завдання, як поширені запитання, підтримка клієнтів, заповнення форми та...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics діє як ваш надійний другий пілот для бізнесу з метою зробити вас розумнішими, швидшими та впевненішими у прийнятті рішень на основі даних. IBM Cognos Analytics надає кожному користувачеві — спеціалісту з обробки даних, бізнес-аналітику чи фахівцю, який не займається ІТ — більше ...
SnatchBot
snatchbot.me
SnatchBot — це інтелектуальна платформа віртуального помічника зі штучним інтелектом, яка покращує та автоматизує роботу клієнтів, співробітників і агентів у масштабі. Платформа SnatchBot оптимізує бізнес-процеси та комунікації за допомогою інтерфейсу на основі повідомлень, який не потребує навичок ...
Kommunicate
kommunicate.io
Kommunicate — це платформа автоматизації обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, розроблена для надання чудової взаємодії з клієнтами. Його головна функція включає в себе можливість використовувати генеративні чат-боти на основі ШІ та живий чат для автоматизації обслуговування клієнтів. ...
500apps
500apps.com
CRM.io від 500apps — це розширене програмне забезпечення CRM для збільшення продажів і швидшого розвитку вашого бізнесу за допомогою найкращого хмарного програмного забезпечення для керування взаємовідносинами з клієнтами. Отримайте доступ до 50 програм за 14,99 доларів США за користувача. особливо...
Lindy
lindy.ai
Лінді — це помічник зі штучним інтелектом, призначений для керування вашими щоденними завданнями та виконання ролі помічника для зайнятих професіоналів. Агенти Lindy AI інтегруються з наявними інструментами та мають персоналізований контекст, необхідний для автоматизації повсякденних справ. Незале...
ChatPion
chatpion.net
ChatPion — AI Chatbot для Facebook, Instagram, електронної комерції, SMS/електронної пошти та маркетингу в соціальних мережах (SaaS) ChatPion — це комплексне рішення, призначене для розвитку вашого бізнесу в різних сферах, таких як маркетинг, продажі, автоматизація та електронна комерція. Наша плат...
Clickatell
clickatell.com
Clickatell є піонером у сфері мобільних повідомлень та інновацій Chat Commerce. Платформа Clickatell Chat Commerce Platform дозволяє брендам підключатися, взаємодіяти та здійснювати транзакції зі споживачами, надаючи інноваційні, інтуїтивно зрозумілі комерційні подорожі через зручність обміну повідо...
Tars
hellotars.com
Tars допомагає командам з маркетингу та обслуговування клієнтів оптимізувати воронки конверсії, автоматизувати взаємодію з клієнтами та переосмислити взаємодію з клієнтами за допомогою чат-ботів. На цільовій сторінці чат-бота або бесіди відвідувачів вітає автоматизований чат-бот, який починає текст...
Gupshup
gupshup.io
Gupshup — це набір інструментів на основі штучного інтелекту, спрямованих на посилення взаємодії з клієнтами шляхом автоматизації розмов. Він містить різноманітні інструменти для створення та керування автоматизованими чат-ботами для різноманітної взаємодії з клієнтами. Ці інструменти розроблено дл...
SentiOne
sentione.com
SentiOne — це платформа автоматизації обслуговування клієнтів зі штучним інтелектом. Інструмент відстежує Інтернет (соціальні медіа, портали, форуми та блоги) у всьому світі за допомогою власних алгоритмів, збирає публічні згадки та автоматично аналізує їх для отримання інформації споживачів. Інтегр...
bant.io
bant.io
Універсальна платформа для залучення потенційних клієнтів і прискорення продажів, яка допомагає автоматизувати залучення клієнтів за допомогою експериментів на основі даних, унеможливлюючи поразку.
Conversed.ai
conversed.ai
За допомогою нашої розмовної платформи AI PaaS ми проектуємо, розробляємо й оптимізуємо чат-ботів і голосових ботів, щоб автоматично відповідати на запитання та запити співробітників, досягати бізнес-цілей за допомогою розмовної комерції та автоматизувати обслуговування клієнтів. Наші чат-боти прац...