Альтернативи - Botify

Siteimprove

siteimprove.com

Siteimprove — це багатонаціональна компанія, що надає програмне забезпечення як послугу (SaaS), що створює хмарні інструменти та служби для керування веб-сайтами. Siteimprove було засновано в 2003 році, її штаб-квартира знаходиться в Копенгагені, Данія, і активно працює в багатьох країнах, включаючи...