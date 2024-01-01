Альтернативи - Booksy Biz
Groupon
groupon.com
Groupon — це американський глобальний ринок електронної комерції, який з’єднує передплатників із місцевими продавцями, пропонуючи заходи, подорожі, товари та послуги в 15 країнах. Компанія Groupon, яка базується в Чикаго, була запущена там у листопаді 2008 року, а незабаром після цього – у Бостоні, ...
Vagaro
vagaro.com
Знайдіть свого наступного салону, спа чи фітнес-професіонала. Читайте та публікуйте відгуки. Запишіться на цілодобову онлайн-консультацію на стрижку, фарбування, догляд за нігтями, шкірою, масаж, макіяж, персональних тренерів, йогу, пілатес тощо!
Gilt
gilt.com
Gilt – це веб-сайт для онлайн-покупок і стилю життя, заснований у Сполучених Штатах у 2007 році. Свого часу компанія оцінювалася на папері в понад 1 мільярд доларів США, а зрештою була продана компанії Hudson's Bay Company приблизно за 250 мільйонів доларів, що набагато менше, ніж загальна сума, отр...
Voyage Prive
voyage-prive.co.uk
Voyage Prive - приватний клуб, який спеціалізується на роздрібній торгівлі преміальними відпочинками за найкращими цінами. Номер один із туристичних приватних продажів, він пропонує швидкі пропозиції ексклюзивно для своїх учасників.
Localflavor
localflavor.com
LocalFlavor.com економить ваші гроші на товарах і послугах місцевих компаній, які вам подобаються. Від місцевих ресторанів і розважальних закладів до товарів і домашніх послуг ви знайдете заощадження на LocalFlavor.com.
discountscode
discountscode.co.uk
Насолоджуйтесь онлайн-кодами знижок, пропозиціями та кодами ваучерів у Великобританії. Отримайте всі останні акції для ваших найулюбленіших брендів ✔ Перевірено та перевірено в листопаді 2023 р.
Secret Escapes
secretescapes.com
Secret Escapes — це ексклюзивний туристичний клуб для членів, який пропонує нашим членам величезні знижки та вигідні пропозиції на розкішні готелі та відпочинок, підібрані вручну.
Travelzoo
travelzoo.com
Туристичні пропозиції щодо готелів, авіарейсів, туристичних пакетів, круїзів, а також місцевих і розважальних пропозицій. Приєднуйтесь до мільйонів мандрівників, які вже користуються Travelzoo!
Webinterpret
webinterpret.com
Webinterpret enables online retailers and marketplace sellers on eBay and Amazon to instantly expand worldwide and boost their online sales.
Glopal
merchants.glopal.com
Glopal simplifies international growth for ecommerce merchants, opening them to a world of customers. We enable businesses to expand quickly and seamlessly into new markets, without the risks and complexities. Our cross-border platform helps global brands scale international sales while providing be...
Wine Routes
wineroutes.com
Новий додаток Wine Routes, який допомагає користувачам планувати поїздки та подорожувати винною країною, переосмислив досвід винної країни. Додаток, розроблений технологічною компанією Grapexchange з округу Сонома, є платформою подвійного призначення, яка надає високоінтегровані послуги як споживача...
LivingSocial
livingsocial.com
Найкращі пропозиції у вашому місті. Відкрийте для себе найближчі ресторани, спа-салони, заходи та найкращі продукти на LivingSocial.