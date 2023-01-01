BOAST Groupware — це єдина платформа програмного забезпечення для бізнесу, яка пропонує 15 повністю інтегрованих модулів з єдиним входом, які також інтегруються з вашими поточними програмами, забезпечуючи комплексне просте у використанні рішення. Модулі BOAST включають: витрати, навчання, документи, проекти, оформлення квитків/кейсів, управління активами, конференцію, табель обліку робочого часу, CRM, продажі, спеціальні звіти, робочі процеси, сховище паролів, контакти, а також відстеження вільного часу. BOAST просто полегшує роботу! Дозвольте BOAST спростити вашу роботу сьогодні.

Вебсайт: boastgw.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «BOAST Groupware». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.