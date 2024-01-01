Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Blurb» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Створюйте, друкуйте та продавайте фотокниги, журнали, торговельні книги та електронні книги професійної якості за допомогою Blurb! Виберіть із кількох безкоштовних інструментів або скористайтеся Adobe InDesign чи Adobe Lightroom.

Вебсайт: blurb.com

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