Альтернативи - BlueSnap
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc — це американська компанія, що займається програмним забезпеченням, що надає програмне забезпечення SaaS. Платформа надає програмне забезпечення для процесів продажів. PandaDoc розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія, з головними офісами в Мінську, Білорусь, і Санкт-Петербурзі, Флорида. про...
Quoter
quoter.com
Програмне забезпечення для оцінки продажів ІТ ніколи не буде колишнім. Quoter — це платформа обміну котируваннями, яка усуває суперечності між покупцем і продавцем професійних послуг. Оновіть процес продажів сьогодні.
Zoura
zuora.com
Zuora є лідером у сфері управління підписками. Створюйте та розвивайте свій успішний бізнес із передплати за допомогою набору передових інструментів виставлення рахунків від Zuora.
Connectbase
connectbase.com
Ми надаємо індустрії комунікацій статистичні дані про місцезнаходження та автоматизовані інструменти, щоб допомогти їм отримати більше угод. Перетворіть свою мережу купівлі та продажу.
MonetizeNow
monetizenow.io
MonetizeNow, заснована в січні 2021 року зі штаб-квартирою в Санта-Кларі, Каліфорнія, є платформою для автоматизації доходів повного циклу, створеною спеціально для B2B SaaS. Уніфікована платформа котирування (CPQ), виставлення рахунків і використання MonetizeNow створює спрощений процес Q2C (Quote-...
Paperless Partsq
paperlessparts.com
Paperless Parts має на меті допомогти майстерням з продажу робіт, контрактним виробникам і оздоблювальним компаніям удосконалювати та розвивати свій бізнес, надаючи їм найдосконалішу безпечну хмарну систему оцінки та пропозиції. Paperless Parts — це платформа для оцінки та котирування, яка підтримує...
Subskribe
subskribe.com
Subskribe — це адаптивна платформа котирування, виставлення рахунків і доходів для сучасних компаній SaaS. Повністю уніфікований. Без силосів. Нульова звірка, від котирування до виручки. Розроблений у співпраці з деякими провідними світовими компаніями SaaS, Subskribe допомагає компаніям максимізува...
DealHub.io
dealhub.io
Збільшення доходу завдяки провідним CPQ і CLM. Уніфікована платформа для формування пропозицій і контрактів, залучення покупців і отримання інформації про покупців у реальному часі.