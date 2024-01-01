Альтернативи - BlueMeg

Ceterus

ceterus.com

Автоматизація тут — зробіть її частиною свого бухгалтерського обліку! Незалежно від того, чи є ви підприємцем малого бізнесу чи фірмою CPA, яка підтримує малий бізнес, вам потрібна автоматизація, щоб конкурувати на сучасному ринку. Ceterus поєднує в собі технології, які автоматизують кроки в проце...