WebCatalog
Blocks & Files

Blocks & Files

blocksandfiles.com

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Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Blocks & Files — це сайт новин, інформації та аналізу зберігання даних, що охоплює носії інформації, пристрої від накопичувачів через масиви до серверних сховищ, хмарних сховищ, мереж і протоколів, керування даними, постачальників і стандартів. Ми публікуємо новини, погляди, думки та аналіз подій і розробок у галузі зберігання даних, щоб тримати користувачів систем зберігання, розробників, консультантів, маркетологів, продавців, допоміжний персонал, аналітиків та всіх інших, хто залучений до ІТ-сховища, в курсі подій.

Вебсайт: blocksandfiles.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Blocks & Files». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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