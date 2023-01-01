Blocks & Files — це сайт новин, інформації та аналізу зберігання даних, що охоплює носії інформації, пристрої від накопичувачів через масиви до серверних сховищ, хмарних сховищ, мереж і протоколів, керування даними, постачальників і стандартів. Ми публікуємо новини, погляди, думки та аналіз подій і розробок у галузі зберігання даних, щоб тримати користувачів систем зберігання, розробників, консультантів, маркетологів, продавців, допоміжний персонал, аналітиків та всіх інших, хто залучений до ІТ-сховища, в курсі подій.

Вебсайт: blocksandfiles.com

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