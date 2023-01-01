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Альтернативи - Blockchain.com

Binance

Binance

binance.com

Криптовалютна біржа Binance - ми керуємо найбільшою у світі криптовалютною біржею біткойнів і альткойнів за обсягом

Coinbase

Coinbase

coinbase.com

Coinbase — це біржа цифрових валют зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Вони є посередниками в обміні Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Tezos та багатьох інших з фіатними валютами приблизно в 32 країнах, а також здійснюють транзакції та зберігання біткойнів у 190...

Bybit

Bybit

bybit.com

Bybit — це найбезпечніша, найшвидша, найпрозоріша та зручна торгова платформа для біткойнів та Ethereum, яка пропонує безстрокові контракти на криптовалюту

KuCoin

KuCoin

kucoin.com

KuCoin — це найдосконаліша та найбезпечніша криптовалютна біржа для купівлі та продажу Bitcoin, Ethereum, Litecoin, TRON, USDT, NEO, XRP, KCS тощо.

Crypto.com Exchange

Crypto.com Exchange

crypto.com

Біржа Crypto.com працює на базі CRO, завдяки великій ліквідності, низьким комісіям і найкращим цінам виконання, ви можете торгувати основними криптовалютами, такими як біткойн, Ethereum, на нашій платформі з найкращим досвідом. Crypto.com має на меті прискорити перехід світу на криптовалюту. За доп...

Coinbase Pro

Coinbase Pro

coinbase.com

Криптобіржа в США. Торгуйте біткойнами (BTC), Ethereum (ETH) тощо за долари США, євро та фунти стерлінгів. Підтримка FIX API і REST API. Легко вносьте кошти через Coinbase, банківський переказ, банківський переказ або гаманець криптовалюти.

Upstox Pro

Upstox Pro

upstox.com

PRO WEB: професійна платформа Для професійних трейдерів: найпотужніший і простий у використанні Торгова платформа на основі HTML в Індії.

CoinDCX Pro

CoinDCX Pro

coindcx.com

CoinDCX — це найбільша та найбезпечніша біржа криптовалют в Індії, де ви можете легко купувати та продавати біткойни та інші криптовалюти.

KuCoin Trade

KuCoin Trade

trade.kucoin.com

Легко купуйте та продавайте криптовалюти на спотовому ринку KuCoin. Отримайте доступ до BTC із ціноутворенням у реальному часі, розширеними торговими діаграмами та торговими індикаторами.

KuCoin Futures

KuCoin Futures

kucoin.com

KuCoin Futures (KuCoin Mercantile Exchange) — це передова платформа для торгівлі криптовалютами, яка пропонує різноманітні ф’ючерси з кредитним плечем, які купуються та продаються в біткойнах та інших криптовалютах. Замість фіатних валют або інших криптовалют KuCoin Futures обробляє лише Bitcoin/ETH...

Kraken

Kraken

kraken.com

Купуйте біткойни та криптовалюти Зареєструйтеся сьогодні та купуйте понад 50 криптовалют за лічені хвилини. Почніть із лише 10 доларів США.

FTX

FTX

ftx.com

FTX Cryptocurrency Derivatives Exchange, створена трейдерами для трейдерів. Купуйте та продавайте ф’ючерси на BTC, ETH, USDT, BNB та ф’ючерси на індекс із кредитним плечем до 101x.

Binance.US

Binance.US

binance.us

Торгуйте понад 40 криптовалютами та отримуйте найнижчі торгові комісії в Америці зі свого ноутбука, планшета чи мобільного пристрою.

OKX

OKX

okx.com

Купуйте BTC, ETH тощо на OKX, провідній криптобіржі – досліджуйте Web3, інвестуйте в DeFi та NFT. Зареєструйтеся зараз і відчуйте майбутнє фінансів.

Delta Exchange

Delta Exchange

delta.exchange

Delta — це біржа похідних криптовалют #TradersFirst. Ми пропонуємо ліквідність 24/7/365, швидке виконання, низькі комісії та безпеку корпоративного рівня.

Crypto.com NFT

Crypto.com NFT

crypto.com

Crypto.com NFT — це NFT-ринок лише за запрошеннями, де ви можете знайти ексклюзивні цифрові предмети колекціонування та їх незамінні токени.

Binance Futures

Binance Futures

binance.com

Біржа криптовалютних деривативів №1 у світі.

Gemini

Gemini

gemini.com

Купуйте біткоїни та криптовалюти миттєво! Gemini — це проста, елегантна та безпечна платформа для створення вашого криптопортфеля.

FTX.US

FTX.US

ftx.us

FTX US Cryptocurrency Exchange Криптовалютна біржа інституційного рівня, створена трейдерами для трейдерів. Купуйте та продавайте BTC, ETH, USDT, DOGE. 10-кратна маржинальна торгівля та легкі фіатні депозити.

Upbit

Upbit

upbit.com

Upbit — це південнокорейська криптовалютна біржа, заснована в 2017 році. Нею керує Dunamu, який є одним із найдорожчих стартапів у Південній Кореї.

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