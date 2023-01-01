Альтернативи - Blipstar
Yext
yext.com
Yext — це технологічна компанія Нью-Йорка, яка працює в сфері онлайн-бренд-менеджменту. Він пропонує оновлення бренду за допомогою своєї хмарної мережі додатків, пошукових систем та інших засобів. Компанію заснували в 2006 році Говард Лерман, Браян Дістелбургер і Брент Мец. Останні дані показали, що...
StoreRocket
storerocket.io
StoreRocket — це чудово розроблений засіб пошуку магазинів для вашого веб-сайту. Економте час і гроші за допомогою готового до використання, настроюваного та легкого в установці засобу пошуку магазинів. Працює з будь-якою платформою! Отримайте свій за лічені хвилини.
Solocal
solocal.com
Ми допомагаємо бізнесу розвиватися за допомогою цифрових технологій. Миттєво отримуйте персоналізовану консультацію за допомогою безкоштовного цифрового аудиту.
Mobal
mobal.io
Легко керуйте всіма даними про свою компанію з одного місця. Ми робимо керування інформацією про вашу компанію веселим, швидким і приємним.
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter надає брендам, що працюють у кількох місцях, локальну інформацію та інструменти, необхідні для моніторингу, аналізу та покращення досвіду клієнтів у масштабі.
WP Maps
wpmaps.com
WP Maps — це програмне забезпечення, яке дозволяє компаніям створювати та керувати локаторами магазинів, локаторами товарів та іншими типами карт. Це потужний і гнучкий інструмент, простий у використанні та не потребує жодних знань програмування. WP Maps можна використовувати для додавання кількох м...
AIO Store Locator
allinonestorelocator.com
Допоможіть відвідувачам знайти ваш магазин. Безкоштовне програмне забезпечення для пошуку магазинів/пошуку дилерів/пошуку Zip/пошуку продуктів за допомогою карт Google. AIO Store Locator — це найпростіший спосіб максимізувати охоплення вашого веб-сайту за допомогою ідеально функціонального засобу по...
Store Locator Widgets
storelocatorwidgets.com
Повнофункціональна служба пошуку магазинів, яку неймовірно швидко та легко налаштувати, додати місцезнаходження та вставити на ваш веб-сайт. Завантажте свої місцезнаходження за допомогою файлів CSV або Excel або, якщо хочете, скористайтеся нашим API на основі REST для керування місцезнаходженням. По...
Pear Commerce
pearcommerce.com
Pear Commerce — це платформа для роздрібної електронної комерції, яка з’єднує CPG із роздрібними продавцями, перетворюючи доступні для покупки інструменти в практичну інформацію, яка стимулює ефективний маркетинг. Набір інструментів від Pear, включаючи засоби пошуку магазинів, сторінки для покупок, ...
MetaLocator
metalocator.com
MetaLocator містить одне з найкращих програм для пошуку магазинів на ринку. Це дозволяє користувачам шукати, відображати та керувати кількома місцями на вашому веб-сайті в дуже зручному та легкому вигляді... Показати більше y. Програмне забезпечення для пошуку магазинів MetaLocator має понад 300 фун...
Center.ai
center.ai
Center.ai допоможе вам збільшити трафік у ваших фізичних магазинах завдяки кращій видимості та репутації на Картах Google. За допомогою Center.ai ви не лише заощадите час на повсякденному управлінні записами на Картах Google, але й проаналізуєте свої рейтинги порівняно з конкурентами та ефективніше ...
Woosmap
woosmap.com
Скористайтеся картографією, пошуком адреси, геокодуванням, обчисленням відстані, картами, визначенням положення мобільного пристрою, системами пошуку місцезнаходження тощо, щоб впроваджувати інновації, підвищувати рівень конверсії та пропонувати швидші цифрові подорожі.
Storepoint
storepoint.co
Чудова програма пошуку магазинів, налаштована для вашого веб-сайту. Створіть засіб пошуку магазинів для свого веб-сайту за лічені хвилини. Простий у встановленні, повністю настроюється та працює з усіма веб-сайтами.
Closeby
closeby.co
Сучасний віджет пошуку магазинів для сучасних брендів. Чудові налаштування – виберіть серед надійних варіантів тем, кольорів і шрифтів, щоб найкраще відповідати вашому бренду. Зробіть свій досвід картографування власним. Вбудований засіб пошуку магазинів – скопіюйте та вставте найкращий у своєму кла...
Rio SEO
rioseo.com
Rio SEO є лідером у сфері локального маркетингу для корпоративних брендів, що працює на платформі Local Experience (LX) – комплексному, повністю інтегрованому наборі готових рішень для локального маркетингу та взаємодії з клієнтами (CX), які забезпечують ефектний гіперлокальний досвід у масштабі для...
Partoo
partoo.co
Наша місія Partoo — зробити бізнес більш помітним в Інтернеті, покращити його електронну репутацію та допомогти їм отримати більше клієнтів. Наше комплексне рішення дає змогу приймати стратегічні рішення за допомогою інтуїтивно зрозумілих інформаційних панелей, дозволяючи особам, які приймають рішен...
Synup
synup.com
Synup трансформує онлайн-присутність брендів за допомогою трьохстороннього підходу: локальні списки, управління репутацією та управління соціальними мережами. За допомогою Synup бренди можуть надавати відповідний і надійний бізнес-контент у всіх місцях і на всіх медіа-каналах на одній цілісній інфор...
Storemapper
storemapper.com
Тисячі компаній покладаються на Storemapper, щоб допомогти клієнтам знайти їхні продукти та послуги. Він простий у встановленні, налаштовується та, як доведено, сприяє збільшенню продажів.
Uberall
uberall.com
Uberall CoreX забезпечує видимість вашого найближчого офісу, сприяючи залученню від відкриття до покупки та далі.
MikMak
mikmak.com
Прискорення електронної комерції для багатоканальних брендів. MikMak надає маркетингову аналітику електронної комерції та програмне забезпечення для підтримки електронної комерції для прискорення онлайн-продажів для брендів.
Loqate
loqate.com
Покращуйте якість даних, фіксуючи правильні адреси у Великобританії. Збільште кількість конверсій і покращте взаємодію з користувачами за допомогою перевірки адреси поштового індексу та технології геокодування.