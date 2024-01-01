Альтернативи - BlipCut
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. є американським публічним постачальником хмарних комунікацій і рішень для співпраці для бізнесу. Генеральний директор RingCentral Влад Шмуніс і технічний директор Влад Вендроу заснували компанію в 1999 році. Серед інвесторів RingCentral були Doug Leone, Sequoia Capital, David Weide...
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite – це американський веб-сайт з організації подій і продажу квитків. Сервіс дозволяє користувачам переглядати, створювати та рекламувати місцеві події. Послуга стягує плату з організаторів подій в обмін на онлайн-послуги продажу квитків, якщо подія не є безкоштовною. Eventbrite, запущена в ...
Airmeet
airmeet.com
Відкрийте для себе платформу для віртуальних самітів, онлайн-конференцій і гібридних заходів. Розроблено для взаємодії через індивідуальний досвід. Спробуйте БЕЗКОШТОВНО!
JotForm
jotform.com
Якщо вам потрібні онлайн-форми для залучення потенційних клієнтів, розповсюдження опитувань, збору платежів тощо, JotForm саме для вас. Дізнайтеся більше про те, як ми можемо допомогти на JotForm.com.
Whova
whova.com
Універсальне програмне забезпечення для керування подіями для особистих, гібридних і віртуальних подій
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek — найбільша в Інтернеті система пошуку квитків на події. Знаходьте події, які вам подобаються, шукайте на всіх сайтах квитків, дивіться розташування місць і отримуйте найкращі пропозиції на квитки.
Greenvelope
greenvelope.com
Елегантні, екологічно чисті цифрові запрошення + відстеження відповідей для сучасного господаря.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo — найулюбленіша у світі програма для проведення заходів. Наша платформа дає змогу кожному організатору, маркетологу, експоненту та відвідувачу розкрити силу подій.
BigMarker
bigmarker.com
Проводьте вебінари, які сподобаються вашій аудиторії. Якщо ви готові до легкого настроюваного програмного забезпечення для проведення вебінарів без завантажень і проблем, ласкаво просимо додому.
Run The World
runtheworld.today
Run The World допомагає вам проводити віртуальні конференції, переговори та щасливі години. Створюйте цікаві онлайн-події, щоб навчати, спілкуватися та створювати спільноту. Почніть безкоштовно!
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor — це просте безкоштовне рішення для продажу квитків на події будь-яких форм і розмірів. Зареєструйтеся безкоштовно, отримайте свою першу подію в прямому ефірі та продавайте квитки онлайн.
Evite
evite.com
Evite полегшує об’єднання людей! Надсилайте онлайн-запрошення з безкоштовним відстеженням RSVP і листівками електронною поштою або текстовими повідомленнями. Отримайте чудові ідеї для подарунків і вечірок!
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource — це проста у використанні БЕЗКОШТОВНА онлайн-система продажу квитків на будь-який тип місця чи події. Рекламуйте, керуйте та продавайте свої квитки на події онлайн - усе БЕЗКОШТОВНО!
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm — це програмна платформа для експериментального маркетингу, яка пропонує персоналізовані онлайн-запрошення, реєстрацію гостей, мобільну реєстрацію та цифрову активацію. Наше провідне програмне забезпечення також дозволяє маркетологам включати дані про важливі події до решти показників про...
Goldcast
goldcast.io
Goldcast — це спеціальна платформа B2B Events Platform, яка трансформує маркетинг за допомогою легкого розміщення цікавих цифрових та особистих заходів. Тисячі корпоративних B2B-маркетологів із таких компаній, як Adobe, Microsoft, Zuora та Mailchimp, використовують Goldcast для збільшення відвідуван...
Swapcard
swapcard.com
Проводьте розумніші виставки та конференції без головного болю Swapcard — це проста у користуванні платформа для реєстрації та залучення учасників, створена для збільшення доходу від ваших заходів.
Regpack
regpack.com
Реєструйтеся, стягуйте та керуйте клієнтурою. Regpack — це адаптаційне рішення, яке дозволяє організаціям реєструватися та стягувати плату за свої послуги онлайн.
EventX
eventx.io
«Події будь-де, будь-коли та для всіх». Події – це місце, де відбуваються значущі зв’язки та обмін знаннями. Ми тут, щоб зробити події простими та ефектними. EventX — це відзначена нагородами платформа SaaS для віртуальних подій і комплексне рішення для управління подіями. Ми пропонуємо рішення для ...
AnyRoad
anyroad.com
Провідна маркетингова платформа досвіду для роботи та оптимізації подій і досвіду, підвищення лояльності до бренду та підвищення рентабельності інвестицій.
Hubilo
hubilo.com
Створюйте кращі заходи, які принесуть реальний дохід. Кожна подія — це можливість збільшити дохід — незалежно від того, де вона відбувається. Пріоритезуйте конвеєр з єдиної платформи з вебінарами, переглядами, демонстраціями, конференціями та особистими подіями, які перетворюють.
Townscript
townscript.com
Шукаєте, чим зайнятися в Індії? Відкрийте для себе найкращі події та заходи. Перегляньте та придбайте квитки на події в Індії: розваги, освіта та навчання, технології, бізнес та мережі, спорт та фітнес, подорожі та пригоди, соціальні заходи, інші та інші події
Trybooking
trybooking.com
Продавайте квитки онлайн за допомогою улюбленої системи бронювання подій Австралії. Наша система бронювання квитків на будь-які події, від невеликих зібрань до великих фестивалів, допоможе вам.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla дозволяє вам налаштовувати спеціальні реєстраційні форми, надсилати запрошення електронною поштою та керувати скасуваннями в одному місці. Учасники заходу можуть зареєструватися онлайн і здійснювати безпечні онлайн-платежі.
Freshtix
freshtix.com
Заснована командою з багаторічним досвідом продажу мільйонів квитків, Freshtix є надійним комплексним партнером із продажу квитків для провідних організацій, таких як Centennial Olympic Park, Clear Channel, Hard Rock Cafe, Callenwolde Fine Arts Center, Starwood Hotels та багатьох інших. більше. Fres...
Tixologi
tixologi.com
Tixologi — це програмне забезпечення для продажу квитків на основі блокчейну, яке дозволяє організаторам заходів, місцям і командам контролювати продаж квитків. Tixologi дозволяє організаторам подій отримати нові джерела доходу від вторинних і колекційних продажів, зрозуміти всіх власників квитків, ...
TicketWeb
ticketweb.com
Відкрийте для себе живі враження від незалежних музичних концертів, комедії, клубів, театру, квитків на фестивалі на TicketWeb
TicketSignup
ticketsignup.io
Комплексна, безкоштовна, наскрізна платформа продажу квитків TicketSignup надає рішення від маркетингових інструментів до управління днями подій, оскільки ми віримо, що кожен заслуговує на потужну технологію для покращення своїх подій.
TicketLab
ticketlab.co.uk
Організуйте подію та почніть продавати квитки вже сьогодні! Ticketlab абсолютно безкоштовний і надзвичайно простий у використанні, і ми будемо готові допомогти вам на кожному кроці.
Ticket Generator
ticket-generator.com
Ticket Generator — це онлайн-програмний інструмент, який полегшує організаторам заходів створення одноразових квитків на події та перевірку їх за допомогою програми для смартфона. Інструмент швидкий, простий у використанні та доступний. Використовуючи Ticket Generator, організатори подій можуть розр...
Ticketer
ticketer.sg
Ticketer — це всеосяжне цифрове рішення для продажу квитків, яке використовує технологію web3, щоб забезпечити бездоганний досвід підтримки масштабних заходів.
The Ticket Fairy
ticketfairy.com
«Не компанія з продажу квитків…» Ticket Fairy — це комплексне маркетингове та аналітичне рішення, яке допомагає компаніям, що проводять заходи, збільшувати дохід завдяки більшому охопленню, більшій кількості даних і зниженню операційних витрат. Проведення змагань - це величезний ризик.
Sickening Events
sickeningevents.com
Sickening Events — це програмне забезпечення для продажу квитків, управління подіями та платформи збору коштів/організації для заходів, розважальних закладів, клубів, гала-конгресів, театрів, продюсерів, промоутерів, некомерційних організацій тощо.
EventRegist
eventregist.com
Реєстр подій - це сервіс, за допомогою якого будь-хто може легко анонсувати події, попередній розрахунок і заявку, управління учасниками.
AttendStar
attendstar.com
Програмне забезпечення для продажу квитків на події + маркетинг і логістика. Влаштуйте дивовижну подію з партнерами, які приведуть вас до прибуткової та феєричної події.
Weezevent
weezevent.com
Створіть індивідуальні онлайн-квитки за лічені хвилини. Просто створіть і опублікуйте свою подію кількома клацаннями миші або інтегруйте плагін для продажу квитків на свій веб-сайт і сторінку у Facebook і приготуйтеся продавати квитки, надсилати запрошення, реєструвати учасників і керувати своїм чле...
TicketManager
ticketmanager.com
TicketManager — це провідна платформа для керування подіями та відвідуванням гостей, яка дозволяє компаніям полегшувати розваги клієнтів і підвищувати рентабельність інвестицій. Він пропонує зручну та просту технологію для керування квитками на корпоративні спортивні та розважальні заходи, створення...
The Ticketing
theticketing.co
«The Ticketing» — це передова платформа продажу квитків на події, яка безперебійно з’єднує організаторів заходів із їхньою аудиторією, революціонізуючи спосіб, у який люди знаходять, купують і переживають події. Ця зручна платформа має елегантний інтерфейс, який надає організаторам заходів потужні і...
CrowdComms
crowdcomms.com
Незалежно від того, чи проводите ви особисту чи змішану подію, ми допоможемо вам створити гнучку та гарно фірмову програму для проведення заходів, яка сподобається вашим відвідувачам. Учасники легко отримають доступ і користуються веб-сайтом, нативним або тим і іншим. Поговоріть з нами про свої конк...
Corsizio
corsizio.com
Corsizio — це платформа для реєстрації подій, яка дозволяє інструкторам і організаторам подій швидко й легко створювати сторінки подій і реєстрації для будь-якого класу, курсу, семінару, тренінгу, освітньої програми чи подібної події. Він оснащений передовими технологіями, простим у використанні та ...
WhenNow
whennow.com
WhenNow — це онлайн-рішення для реєстрації та продажу квитків на події будь-якого масштабу, яке дозволяє користувачам створювати власні події, продавати квитки та реєструвати відвідувачів на події за допомогою рідних програм для iOS та Android.
JRNI
jrni.com
JRNI — це перше й єдине глобальне корпоративне рішення для інтеграції штучного інтелекту та обробки природної мови (NLP) в електронну пошту, чат та інші канали зв’язку для автоматизації планування зустрічей, керування подіями та черги. Автоматизація на основі штучного інтелекту JRNI керує спілкуванн...
Eventsize
eventsize.com
Досвід життя! Знайдіть, чим зайнятися, і приєднайтеся до майбутніх подій у вашому місті
EventHub
eventhub.net
EventHub зв’язує відвідувачів вашої події з інформацією, яка їм потрібна, щоб отримати максимальну користь від вашої події. EventHub використовує потужність мобільних пристроїв і HTML5 для надання відповідних інструментів на основі учасників.
Booked it
booked.it
Наша історія починається з Licklist, заснованого в 2015 році як спільнота для об’єднання індустрії нічного життя. До 2020 року у нас було 600 000 користувачів, 6 мільйонів фунтів стерлінгів річного валового обсягу продажів і 6000 місць нічного життя. Наш бренд Licklist сильніший, ніж будь-коли. Але ...
MeetingHand
meetinghand.com
MeetingHand — це програмне забезпечення для онлайн-реєстрації та керування рефератами, яке підходить для особистих, віртуальних і гібридних подій, яке має на меті полегшити боротьбу організаторів подій і забезпечити бездоганний досвід для їхніх відвідувачів.
ClassBento
classbento.com.au
ClassBento зосереджується на веселих уроках мистецтва, рукоділля та кулінарії. Завдяки такому фокусу ми пропонуємо набагато кращий досвід для цієї категорії, ніж інші постачальники. Ми надаємо віджети, які допомагають вчителям фіксувати та керувати бронюваннями з власних веб-сайтів, публічних дат, я...
Konfeo
konfeo.com
Konfeo — це програмне забезпечення для реєстрації подій, яке дозволяє швидко створити подію, надати користувачам можливість зареєструватися та оплатити квитки.
EventAct
eventact.com
Eventact — це SaaS для керування подіями. Eventact дозволяє організаторам подій створювати та керувати віртуальними, гібридними та особистими подіями. Eventact містить усе необхідне для керування подіями. Модулі включають реєстрацію, розміщення, розміщення віртуальних подій, конструктор веб-сайтів п...
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
Зробіть свої зустрічі та вебінари власними – позначте білими мітками та налаштуйте бренд для всіх комунікацій вашої організації. Оптимізуйте та спростіть онлайн-зустрічі, презентації та вебінари. Немає потреби в кількох платформах або окремих облікових записах – все це можна зробити в Cloudpresenter...
Big Tickets
bigtickets.com
Проста у використанні, але потужна платформа для керування, проведення та розвитку подій. Наше програмне забезпечення для продажу квитків на події надає повну платформу з функціями, орієнтованими на маркетинг, грошові потоки та аналітику. Ми невтомно працювали над розробкою єдиного рішення для всіх ...
Ticketbud
ticketbud.com
Ticketbud — це найпростіша платформа для керування, просування та продажу квитків на вашу подію. Програмне забезпечення для реєстрації подій Ticketbud дозволяє вам налаштувати та продати квитки менш ніж за 5 хвилин. Наш внутрішній процесор надає вам щоденні виплати, а це означає, що вам більше не по...
Swell Fundraising
swellfundraising.com
Swell надає хмарну платформу для проведення заходів та онлайн-платформу збору коштів із функціями однорангового зв’язку. З Swell події можна миттєво запускати віртуально за допомогою нашого інтегрованого модуля прямої трансляції. Розроблений некомерційними професіоналами, він має елегантний процес п...
Eventbee
eventbee.com
Просте програмне забезпечення для онлайн-реєстрації та продажу квитків на події. Продавайте квитки на події онлайн і негайно отримуйте кошти за допомогою платформи Eventbee.
zkipster
zkipster.com
zkipster — це платформа для організації найкращих подій світу. Ми надаємо потужні інструменти для проведення заходів і унікальну інформацію, щоб побудувати, підтримувати та розвивати стосунки з гостями. Нам довіряють міжнародні бренди та всесвітньо відомі організації щодо персоналізованої електронно...
Lyyti
lyyti.com
Lyyti — це провідна платформа успішних подій, яка допомагає вам створювати живі, онлайнові та змішані події. Такі, які сприяють значущим зустрічам, будують міцні стосунки та сприяють покращенню бізнесу. Автоматизовані функції Lyyti для реєстрації, спілкування, звітування та зворотного зв’язку гарант...
Eventleaf
eventleaf.com
Eventleaf — це програмне забезпечення для організації подій, створене каліфорнійською компанією Jolly Technologies. Він призначений для всіх типів заходів (конференції, збори коштів, зустрічі, виставки, тренінги, семінари) будь-якого масштабу. За допомогою настільної платформи та мобільних додатків ...
Event Smart
eventsmart.com
Організовуйте необмежену кількість заходів і продавайте необмежену кількість платних квитків безкоштовно у вашій країні та валюті на власному веб-сайті Event Smart.
RSVPify
rsvpify.com
Провідна онлайн-платформа з продажу квитків і організації подій, якій довіряють 30% Fortune 500. З легкістю керуйте великими та малими подіями та тримайте в центрі уваги свій бренд. Потужні функції, зокрема запрошення електронною поштою, онлайн-реєстрація та відповіді на запрошення, збір користуваль...
Agorify
agorify.com
Agorify стоїть на передньому краї демократизації технологій проведення заходів, керуючись нашим переконанням, що високоякісні та ефективні рішення для організації заходів мають бути доступними та недорогими. Наша платформа є відображенням цього зобов’язання, пропонуючи низку функцій, розроблених для...