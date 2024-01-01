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Альтернативи - Bitdeer

Box

Box

box.com

Box, Inc. (раніше Box.net) — американська інтернет-компанія, розташована в Редвуд-Сіті, Каліфорнія. Компанія зосереджена на хмарному управлінні вмістом і службі обміну файлами для бізнесу. Офіційні клієнти та програми доступні для Windows, macOS і кількох мобільних платформ. Box була заснована в 200...

Databricks

Databricks

databricks.com

Databricks — це компанія, заснована першими творцями Apache Spark. Databricks виник із проекту AMLab в Каліфорнійському університеті в Берклі, який брав участь у створенні Apache Spark, фреймворку розподіленого обчислення з відкритим кодом, створеного на основі Scala. Databricks розробляє веб-платфо...

Deepnote

Deepnote

deepnote.com

Керовані блокноти для науковців і дослідників даних.

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Alibaba Cloud надає інтегрований набір надійних і безпечних інструментів і продуктів для хмарних обчислень, допомагаючи вам створювати хмарну інфраструктуру, центри обробки даних у багатьох регіонах, щоб розширити можливості вашого бізнесу. Спробуйте безкоштовно.

Obviously AI

Obviously AI

obviously.ai

Весь процес запуску Data Science – побудова алгоритму машинного навчання, пояснення результатів і прогнозування результатів, упаковані в один клік.

Observable

Observable

observablehq.com

Досліджуйте, аналізуйте та пояснюйте дані. Як команда. Відкрийте для себе нові ідеї, дайте відповіді на додаткові запитання та приймайте кращі рішення.

Lightning AI

Lightning AI

lightning.ai

PyTorch, Lightning fast – платформа для команд, які створюють ШІ без головного болю.

OpenText

OpenText

opentext.com

OpenText Corporation (також пишеться як opentext) — це канадська компанія, яка розробляє та продає програмне забезпечення для управління корпоративною інформацією (EIM). OpenText зі штаб-квартирою у Ватерлоо, Онтаріо, Канада, є найбільшою канадською компанією програмного забезпечення станом на 2014 ...

Landing AI

Landing AI

landing.ai

Комп’ютерне бачення стало надзвичайно простим. Створіть і розгорніть свою систему комп’ютерного зору за лічені хвилини. Немає потреби в складному програмуванні чи досвіді ШІ.

Dataiku

Dataiku

dataiku.com

Dataiku — це компанія зі штучного інтелекту (ШІ) і машинного навчання, заснована в 2013 році. У грудні 2019 року Dataiku оголосила, що CapitalG — венчурний фонд останньої стадії зростання, який фінансується Alphabet Inc. — приєднався до Dataiku як інвестор і що він отримав статус єдинорога, оцінений...

Hex

Hex

hex.tech

Hex — це сучасна платформа даних для науки та аналітики даних. Ноутбуки для спільної роботи, чудові програми для обробки даних і безпека корпоративного рівня.

mindsdb

mindsdb

mindsdb.com

НЛП у вашій базі даних. Застосуйте потужність моделей OpenAI GPT і Hugging Face до текстових даних у вашій базі даних лише за кілька рядків SQL

Akkio

Akkio

akkio.com

Прогностичний ШІ для аналітиків. Надайте своїм операціям конкурентну перевагу за допомогою швидкої інформації та прогнозів без зусиль. Кодування не потрібно.

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

Простий і швидкий інструмент анотацій для розширення проектів машинного навчання.

DagsHub

DagsHub

dagshub.com

DAGsHub – це місце, де люди створюють наукові проекти даних. Використовуйте DAGsHub, щоб знаходити, відтворювати та робити внесок у ваші улюблені проекти науки про дані.

RunLve

RunLve

web.runlve.com

Runlve знаходиться в центрі революції ШІ. Runlve надає інструменти науки про дані, MLO, а також керування даними та моделями, щоб надати нашим клієнтам і спільноті можливості ШІ для просування їхніх проектів.

Clarifai

Clarifai

clarifai.com

Clarifai є провідною платформою Full Stack AI, LLM і комп’ютерного зору для моделювання неструктурованих зображень, відео, тексту та аудіоданих.

V7

V7

v7labs.com

Повна інфраструктура для корпоративних навчальних даних, що охоплює маркування, робочі процеси, набори даних і людей у ​​циклі.

Qlik

Qlik

qlik.com

Qlik® допомагає вам використовувати ваші дані для вирішення проблем, досягнення нових цілей і задоволення критичних потреб бізнесу. Все починається тут. З лідером галузі в інтеграції даних і аналітичних рішеннях, які підтримують вашу стратегію ШІ.

Saturn Cloud

Saturn Cloud

saturncloud.io

Люблять спеціалісти з обробки даних, керують ІТ. Ваше комплексне рішення для розробки, розгортання та конвеєрів даних у хмарі.

Pecan

Pecan

pecan.ai

Програмне забезпечення для прогнозної аналітики від Pecan створено для впливу. Отримуйте точні, дієві прогнози за кілька днів і розкрийте потужність AutoML.

Infoveave

Infoveave

infoveave.com

Infoveave® — це уніфікована платформа автоматизації даних і аналізу рішень, яка об’єднує дані з багатьох джерел для надання інтелектуальної інформації та своєчасної інформації, яка, у свою чергу, надає підприємствам чіткість, необхідну для прийняття критично важливих рішень. 4 стовпи Infoveave®: * ...

HIRO

HIRO

hiro.so

Хіро створює інструменти для розробників, які перетворюють Web3 на Bitcoin. Набір інструментів Хіро розкриває весь потенціал біткойнів за допомогою смарт-контрактів, цифрових активів і децентралізованих програм.

hasty.ai

hasty.ai

hasty.ai

Тепер Hasty є частиною CloudFactory, світового лідера в області штучного інтелекту, що прискорює життєвий цикл штучного інтелекту. Більше не потрібно жертвувати якістю заради ефективності. Дізнайтеся більше про Accelerated Annotation, новий продукт Vision AI, який поєднує найкращу в своєму класі р...

ForePaaS

ForePaaS

forepaas.com

ForePaaS (компанія OVHcloud) — це перша наскрізна багатохмарна платформа для створення, розгортання та масштабування додатків і алгоритмів даних виробничого рівня. Ми об’єднуємо Data Engineering, Data Science і Business Intelligence в автоматизоване інтегроване середовище, щоб досягти швидшого окупа...

Exploratory

Exploratory

exploratory.io

Простий користувальницький інтерфейс Exploratory дає змогу будь-кому використовувати Data Science для швидкого вивчення даних, відкриття глибшої інформації та ефективного спілкування.

evoML

evoML

evoml.ai

evoML дає змогу науковцям, інженерам і бізнес-лідерам пришвидшити створення ефективних моделей ML від місяців до тижнів і підвищити ефективність коду ML для швидшої роботи та підвищення прибутковості.

Spotfire

Spotfire

spotfire.com

Програмне забезпечення Spotfire®, бізнес-підрозділ Cloud Software Group, надає потужну аналітику для самообслуговування для підприємств, які потребують великих даних. Spotfire виходить за рамки простих інформаційних панелей заднього виду, щоб запропонувати єдину платформу візуальної аналітики для д...

SAVVI AI

SAVVI AI

savviai.com

SAVVI AI допомагає компаніям створювати, запускати та керувати програмами AI за лічені хвилини за допомогою нашої запатентованої платформи Practical AI – не потрібні спеціалісти з обробки даних, наявні дані чи спеціальна інфраструктура. Допоможіть своїй організації підвищити ефективність, керовану ...

Qualetics

Qualetics

qualetics.com

Qualetics надає революційну платформу штучного інтелекту, яка спрощує використання Data Science для вашого бізнесу без ресурсів та інфраструктури. Компанії будь-якого розміру, від стартапів до підприємств, можуть використовувати платформу Qualetics для вирішення складних бізнес-завдань і стимулюванн...

ActiveEon

ActiveEon

activeeon.com

Activeeon – це компанія, що займається програмним забезпеченням, що надає інноваційні рішення з відкритим кодом для планування робочих місць, автоматизації ІТ, прискорення та масштабованості, великих даних, розподілених обчислень і оркестровки додатків. Activeeon допомагає компаніям автоматизувати с...

PI.EXCHANGE

PI.EXCHANGE

pi.exchange

PI.EXCHANGE AI & Analytics Engine (надалі — Engine) — це платформа Data Science and Machine Learning (ML), яка дає змогу всім, навіть початківцям користувачам, створювати високопродуктивні програми ML за лічені хвилини чи години, а не тижні чи місяці – ні. необхідне кодування. Простий у користуванн...

TeleSign

TeleSign

telesign.com

Telesign надає Continuous Trust™ провідним глобальним підприємствам, об’єднуючи, захищаючи та захищаючи їхню цифрову ідентифікацію. Telesign перевіряє понад п’ять мільярдів унікальних телефонних номерів на місяць, що представляє половину мобільних користувачів у світі, і надає критичну інформацію пр...

Deci AI

Deci AI

deci.ai

Deci дозволяє глибокому навчанню реалізувати свій справжній потенціал, використовуючи ШІ для створення кращого ШІ. Завдяки наскрізній платформі прискорення глибокого навчання компанії розробники штучного інтелекту можуть створювати, оптимізувати та розгортати швидші та точніші моделі для будь-якого ...

Decanter AI

Decanter AI

decanter.ai

Decanter AI, платформа штучного інтелекту без коду, яка допомагає дослідникам обробки даних, експертам у галузі та зацікавленим сторонам у бізнесі безперебійно розробляти та розгортати рішення штучного інтелекту. Decanter AI надає підприємствам технології машинного навчання світового рівня за допомо...

Algforce.ai

Algforce.ai

ai.algforce.com

AlgForce.ai має на меті стати технологічним партнером ШІ для підприємств. Його продукт, AlgForce Copilot, створює рішення «AIGC+Data Insight». Використовуючи генеративний штучний інтелект і механізми з низьким кодом, він допомагає нетехнічному персоналу на підприємствах надсилати запити до баз дани...

Accern

Accern

accern.com

Accern є провідною NLP-компанією, яка надає підприємствам можливість розробляти галузеві рішення. Пропонуючи комплексну платформу NLP, моделі, дані та чат, адаптовані для багатьох галузей, компанія прискорює окупність провідних організацій у сфері фінансових послуг, уряді та інших сферах. Завдяки сп...

4Paradigm

4Paradigm

en.4paradigm.com

4Paradigm є піонером галузі та лідером штучного інтелекту для підприємств, а також найбільшим учасником китайського ринку штучного інтелекту, орієнтованого на прийняття рішень. Компанія надає наскрізні рішення штучного інтелекту корпоративного рівня, обслуговуючи галузі, включаючи, але не обмежуючис...

Zerve

Zerve

zerve.ai

Наука про дані та середовище розробки штучного інтелекту, створене для команд, які займаються розробкою коду. Легко перетворюйте прототипи на програмне забезпечення, готове до розгортання самостійно або для передачі команді інженерів для розгортання.

UbiOps

UbiOps

ubiops.com

Перетворіть ваші сценарії локальної аналітики на потужні програми, керовані даними! UbiOps — це простий у використанні рівень розгортання та обслуговування вашого коду обробки даних, штучного інтелекту та машинного навчання. Він перетворює ваші моделі та сценарії Python & R на живі веб-сервіси, що ...

Snorkel

Snorkel

sumatra.ai

Sumatra — це платформа самообслуговування для інженерів ML для визначення конвеєрів у реальному часі над необробленими даними подій. Підключайте свої потоки подій, оголошуйте свої трансформації та миттєво обслуговуйте функції онлайн і офлайн. Повторне впровадження не потрібне — немає інфраструктури ...

Sensetime

Sensetime

sensetime.com

Прагне до розробки інноваційних технологій штучного інтелекту, роблячи позитивний внесок в економічний, соціальний і людський розвиток.

Qwak

Qwak

qwak.com

Qwak — це повністю керована, доступна та надійна платформа штучного інтелекту, яка дозволяє фахівцям-практикам перетворювати та зберігати дані, створювати, навчати та розгортати свої додатки штучного інтелекту, а потім контролювати весь їхній конвеєр на одній платформі. Розрахункова модель ціноутво...

HyperSense

HyperSense

hypersense.subex.com

Штучний інтелект HyperSense розроблено з нуля як хмарне контейнерне рішення на основі мікросервісів і підтримує CI/CD із безперервним оновленням. Це забезпечує гнучкість, масштабованість і еластичність. Він створений на основі найкращих і новітніх технологій і має масштабованість, щоб задовольнити о...

Gurobi

Gurobi

gurobi.com

Gurobi виробляє найшвидший і найпотужніший у світі математичний вирішувач оптимізації – Gurobi Optimizer – який використовується провідними світовими компаніями в більш ніж 40 різних галузях для швидкого вирішення складних реальних проблем і прийняття автоматизованих рішень, які оптимізують ефективн...

Graphext

Graphext

graphext.com

Graphext — це вдосконалене аналітичне рішення, яке допомагає компаніям приймати кращі рішення на основі даних. Ми збираємо їхні дані, збагачуємо їх і надаємо потужний візуальний інтерфейс для пошуку корисної інформації про їхніх клієнтів, ринок і продукти.

C3.ai Developer

C3.ai Developer

developer.c3.ai

C3.ai є провідним корпоративним постачальником програмного забезпечення ШІ для прискорення цифрової трансформації. C3 AI Academy пропонує навчальний досвід, який дає змогу розробникам і дослідникам обробки даних досягти успіху, незалежно від рівня їхнього досвіду. Курси ознайомлюють студентів з осн...

Artivatic.ai

Artivatic.ai

artivatic.ai

Artivatic, ключова частина D2C Consulting Group, стоїть на передньому краї цифрових інновацій у сфері страхування та охорони здоров’я. Наша платформа робить революцію в галузі, автоматизуючи та оцифровуючи весь життєвий цикл операцій, включаючи продажі, адаптацію, котирування, андеррайтинг, обробку ...

Kortical

Kortical

kortical.com

Kortical — наскрізна платформа ML, яку можна редагувати в коді, створена для спеціалістів із обробки даних, які допомагають у підготовці даних, створенні моделей ML, розгортанні масштабованих моделей кількома клацаннями миші та керуванні ними за допомогою функцій ML Ops. Kortical відрізняється тим,...

Trendskout

Trendskout

trendskout.com

Розкрийте силу ШІ та автоматизованого машинного навчання Trendskout усуває дорогий і трудомісткий проектний підхід типових реалізацій ШІ. Наше програмне забезпечення зі штучним інтелектом готове покращити ваш бізнес прямо з коробки та пропонує інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача, який робит...

Civis Analytics

Civis Analytics

civisanalytics.com

Civis Analytics допомагає організаціям використовувати дані, щоб отримати конкурентну перевагу в тому, як вони ідентифікують, залучають і залучають свою аудиторію. Завдяки потужному поєднанню найкращих у своєму класі даних, передових програмних рішень і міждисциплінарної команди дослідників даних, р...

Peak

Peak

peak.ai

Peak – це компанія, що займається штучним інтелектом, яка надає платформу, програми та послуги, щоб допомогти підприємствам використовувати потенціал штучного інтелекту для збільшення доходів, збільшення прибутку та ефективності. Хмарна платформа штучного інтелекту від Peak надає широкий набір функ...

Datagran

Datagran

datagran.io

Простий інструмент, який об’єднує всю компанію за допомогою даних, включаючи експертів і неекспертів. Створювати складні моделі та аналізувати, ділитися ними та вживати заходів на їх основі.

DataCanvas

DataCanvas

datacanvas.com

Beijing ZetYun Technology Co., Ltd. (DataCanvas) була заснована в 2013 році, зосереджуючись на безперервному розвитку та створенні автоматичної платформи обробки даних, зосереджуючись на забезпеченні повного набору платформи розробки для науковців із обробки даних і практиків штучного інтелекту, а т...

Deep Cognition

Deep Cognition

deepcognition.ai

Deep Cognition спеціалізується на використанні передового штучного інтелекту для автоматизації введення складних даних. PaperEntry AI, наша безмежна технологія AI, оптимізує складні документи на митниці та за її межами, включаючи комерційні рахунки-фактури, пакувальні листи, PGA тощо. PaperEntry AI...

H2O.ai

H2O.ai

h2o.ai

H2O.ai є провідним постачальником платформ Generative AI і Machine Learning з відкритим кодом, який прагне демократизувати AI. Він перетворює технічну майстерність 30 майстрів Kaggle у прості хмарні продукти ШІ для Generative AI та машинного навчання, які вирішують серйозні проблеми. Клієнти, спільн...

TrueFoundry

TrueFoundry

truefoundry.com

TrueFoundry — це хмарна PaaS для груп машинного навчання, яка дозволяє створювати, розгортати та надсилати додатки ML/LLM у власній хмарі/on-prem Infra швидшим, масштабованим і економічно ефективним способом із правильними засобами керування, що дозволяє їм досягти 90 % швидше, ніж інші команди. Tr...

KNIME

KNIME

knime.com

KNIME допомагає окремим особам і організаціям зрозуміти дані. Програмне забезпечення KNIME об’єднує світи інформаційних панелей і розширеної аналітики за допомогою інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу, який підходить усім, хто працює з даними. Це дає змогу більшій кількості бізнес-експертів бути самод...

Explorium

Explorium

explorium.ai

Explorium — провідна компанія з обробки даних, яка використовує технологію GenAI для створення найбільшої в світі колекції зовнішніх даних преміум-класу найвищої якості, що дає можливість компаніям приймати точні рішення щодо виходу на ринок. Завдяки нашому глибокому досвіду в галузі даних і багатор...

Neo4j

Neo4j

neo4j.com

Neo4j — це система обробки даних і машинного навчання, яка використовує зв’язки у ваших даних для покращення прогнозів. Він підключається до корпоративних екосистем даних, щоб ви могли швидко запускати більше наукових проектів у виробництво. Використовуючи каталог із понад 65 заздалегідь налаштовани...

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