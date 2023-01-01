Альтернативи - Billy Grace

Sweet Analytics

sweetanalytics.com

Sweet Analytics у центрі всіх ваших даних. Sweet з’єднується з усіма маркетинговими платформами, які ви знаєте та любите, і об’єднує все під одним дахом. Допомагаємо вам зрозуміти, як утримувати та залучати клієнтів, щоб розвивати свій бізнес. Що ми робимо... Дані клієнта Щоб зрозуміти своїх клієнті...