Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Berrycast» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Відкрийте для себе Berrycast, програму для запису екрану, яка покращить ваше спілкування. Найближче до особистого пояснення ви знайдете в Інтернеті.

Вебсайт: berrycast.com

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