Альтернативи - Bento
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Zoho CRM
zoho.com
Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!
Miro
miro.com
Miro — це онлайн-платформа для спільної дошки, яка дозволяє розподіленим командам ефективно працювати разом, від мозкового штурму за допомогою цифрових наліпок до планування та керування гнучкими робочими процесами.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — це уніфікована платформа CX, яка дозволяє вашим відділам продажів, маркетингу та підтримки працювати як одне ціле в єдиному інтерфейсі.
TheyDo
theydo.io
Digital Design Thinking для вирішення проблем, орієнтованих на клієнта. Перетворіть свій бізнес на створення проривних інновацій, використовуючи перевірений метод у масштабі.
Planhat
planhat.com
Planhat — це красива, гнучка та потужна платформа успіху клієнтів. Customer 360, показники здоров’я, підручники, портали для клієнтів тощо.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap – це компанія з управління життєвим циклом клієнтів і мобільного маркетингу на основі SaaS, штаб-квартира якої розташована в Маунтін-В’ю, Каліфорнія. Заснована в травні 2013 року, вона надає аналітику мобільних додатків і продукти для залучення користувачів для понад 8000 компаній, включаю...
MoEngage
moengage.com
MoEngage — це комплексне рішення, що складається з потужної аналітики клієнтів, автоматизованого міжканального залучення та персоналізації на основі ШІ.
Contentsquare
contentsquare.com
Збільште дохід, конверсію та взаємодію за допомогою найповнішої у світі платформи цифрової аналітики.
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero — це програмне забезпечення для успіху клієнтів, яке допомагає бізнесу зрозуміти, як клієнт використовує продукт, оцінює стан його здоров’я та надає компанії засоби для керування та автоматизації взаємодії з клієнтами.
Catalyst
catalyst.io
Програмне забезпечення для успіху клієнтів, яке допомагає вам централізувати дані клієнтів, отримати чітке уявлення про здоров’я клієнтів і масштабувати досвід, що сприяє утриманню та зростанню.
Acquia
acquia.com
Acquia — це компанія, що надає програмне забезпечення як послугу, співзасновниками якої є Дріс Буйтаерт і Джей Бетсон для надання корпоративних продуктів, послуг і технічної підтримки для відкритої платформи керування веб-контентом Drupal.
Totango
totango.com
Totango — це програмне забезпечення для успіху клієнтів, яке допомагає підприємствам збільшити доходи, зменшити відтік, зосереджуючись на шляху клієнта SaaS. Спробуйте Totango безкоштовно.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Програмне забезпечення для автоматизації електронної пошти, яке надихає на взаємодію. Залучайте свою аудиторію електронною поштою персоналізованим вмістом, який стимулює конверсії. Upland Adestra є провідним світовим постачальником маркетингової електронної пошти від першої особи та маркетингових ...
Act-On
act-on.com
Платформа автоматизації маркетингу, що спеціалізується на маркетингу B2B, B2C та електронною поштою, розроблена відповідно до реальних потреб сучасного бізнесу.
Xeno
getxeno.com
Xeno is an AI-powered CRM that enables large retailers & D2C brands to increase repeat sales by 11% by building an understanding of each individual customer & creating more relevant marketing campaigns across SMS, email, Whatsapp, Facebook & Instagram. 100’s of retailers like Levi's, Tommy Hilfiger...
SuprSend
suprsend.com
SuprSend is a powerful notification infrastructure that streamlines your product notifications with an API-first approach. Create and deliver transactional, crons, and engagement notifications on multiple channels with a single notification API. What you get with SuprSend? - Multi-tenant support for...
ShiftX
shiftx.com
Most process tools are either hard to use, even for trained experts, or a flexible mess. ShiftX is the user-friendly process modeling tool in between that includes everyone without requiring any training.
Dynosend
dynosend.com
Dynosend is a customer engagement platform the helps product-led companies to grow faster by automating the process of acquiring, engaging and retaining customers. Send emails, SMS messages, Webhooks and more through visual building and continuously send data from your application using our powerful...
Retainly
retainly.app
Retainly is built to ensure that more of your customers come back to your business, time and again. It’s easy to learn and work with, which means you can execute impactful campaigns without the hassle. With Retainly, you can keep your customers engaged and build stronger, longer-lasting relationship...
Growlytics
growlytics.in
Growlytics is an Omnichannel Marketing Automation suite and a Customer data Platform that enhances user engagement and retention strategies and help increase overall online revenue. Solutions offered by Growlytics: Engagement: Email SMS Whatsapp Web Push notifications In-App Messages Mobile Push Not...
CustomerGlu
customerglu.com
CustomerGlu is a gamification platform designed to help you create rich in-app experiences that drive customer engagement and retention. With over 50 pre-built templates and the ability to create your own from scratch, you can easily solve any retention or engagement problem you face. CustomerGlu ha...
Apxor
apxor.com
Apxor is a pioneering no-code digital nudging platform, designed for product and growth teams of consumer apps and websites to help increase retention and revenue. Apxor helps in enhancing user experience and engagement through contextual feature discovery and education. This enables products to onb...
Cemantica
cemantica.com
CEMantica is an international software company run by trained CCXP experts with customer satisfaction at the heart of its mission CEMantica allows you to create and customize high end engaging journey maps to detect and solve customer pain points and better understand their needs and expectations
Vizury
vizury.com
Vizury, launched in 2007, is an performance-focused MarTech solution that empowers brands to achieve higher funnel conversions and customer retention. Since inception, the focus of our unique technology-driven services have always been the ability to bring customers back to a brand's website, mobile...
Custellence
custellence.com
We believe that empathy is the most important competitive advantage for any organisation. Custellence mission is to enable greater empathy within organisations - by offering the best tool for creating customer centric change. Custellence is the most easy to use Customer Journey Mapping Tool built fo...
JourneyTrack.io
journeytrack.io
JourneyTrack is a cutting-edge cloud-based (SaaS) platform that revolutionizes customer journey management for enterprises. Providing a comprehensive visualization and deep understanding of end-to-end customer experiences empowers businesses to accelerate their digital transformation. JourneyTrack i...
Plotline
plotline.so
Plotline is an in-app engagement platform for consumer internet companies. Product and marketing teams can configure highly customizable in-app messages or nudges to improve feature adoption and drive conversions. Fully no-code.
Growth Channel
growthchannel.com
Growth Channel generates personalized growth marketing plans with clear personas, funnels, and data-driven growth strategies. Powered by GPT-3 technology.
FlowMapp
flowmapp.com
Simple and powerful visual UX platform .Create sitemaps, user flows and wireframes in order to provide more efficient UX planning and web development. FlowMapp allows teams to plan and design digital experiences, together, in real-time and in one place ⚙️ How to use FlowMapp? — UX & Development — Pl...
Indeemo
indeemo.com
Our AI powered, in-the-moment video research platform enables MR, UX and CX teams to understand people, products and experiences in the context of everyday life. The Researchers, Designers and Product Managers we support use Indeemo in B2C and B2B contexts for a variety of Discovery Research methodo...
Magnews
magnews.it
Magnews is the one-stop-shop solution for managing Customer Journey and improving Customer Value, from overall Strategy definition to single activities and campaign Execution, passing from Journey Design, in a continuous cycle of measurement and improvment. Magnews empowers marketing and sales teams...
UXPressia
uxpressia.com
UXPressia is a collaborative customer experience mapping platform that allows you to сreate, export, and share customer journey maps, personas, and impact maps online. The toolset is simple for beginners but powerful for professionals. Teams will especially enjoy collaborative options and the possib...
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data helps enterprises use all of their customer data to improve campaign performance, achieve operational efficiency, and drive business value with connected customer experiences. The Customer Data Cloud, our suite of customer data platform solutions, integrates customer data, connects ide...
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics – це платформа для маркетингових вимірювань і атрибуції, яка об’єднує дані про маркетинг, продажі, дохід і клієнтів, щоб: - Забезпечити повну послідовність перегляду шляху вашого клієнта - Точно віднести дохід на рівні каналу, кампанії, вмісту та ключового слова - Створити мультисенс...
WebEngage
webengage.com
WebEngage — це повноцінна ОС для утримання, яка спрощує залучення клієнтів для понад 800 брендів у всьому світі. Платформа дозволяє компаніям будувати персоналізовані та змістовні стосунки зі своїми користувачами через різні цифрові канали. Завдяки повному набору інструментів і рішень WebEngage дає ...
Knotch
knotch.com
Платформа Content Intelligence від Knotch визначає, який вміст працює та чому, тож ви можете витрачати менше часу на здогади та більше на дії. Нам довіряють маркетингові групи, що керуються даними
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Платформа Netcore Cloud Customer Engagement & Experience (раніше відома як Netcore Smartech) — це універсальна платформа для зростання, яка дає змогу маркетологам, менеджерам із розвитку та менеджерам із продуктів вести ефективні розмови з клієнтами через різні точки взаємодії. Завдяки потужності AI...
cux.io
cux.io
Ми перетворюємо досвід ваших відвідувачів у цифри, розпізнаємо моделі їхньої поведінки протягом усього шляху клієнта та надаємо миттєву практичну інформацію. Більше ніякого спаму з даними
ChannelMix
channelmix.com
Завдяки наскрізній платформі та повному набору аналітичних продуктів ChannelMix надає провідним брендам і агентствам чіткий шлях для вимірювання та збільшення рентабельності маркетингових інвестицій. ChannelMix є піонером у перспективних маркетингових вимірюваннях із відстеженням власної аналітики т...
Solitics
solitics.com
Solitics — це інноваційна платформа для залучення клієнтів, яка спеціалізується на активації відвідувачів, залученні клієнтів і найсучаснішому пакеті аналітики. Платформа дозволяє брендам B2C автоматизувати, персоналізувати та повністю керувати життєвим циклом своїх клієнтів, реалізуючи найамбітніші...
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon — це рішення для веб-персоналізації та оркестровки на основі облікового запису. Платформа оркестровки на основі цілей є основним центром, який використовується для розуміння шляху клієнта та надання персоналізованого досвіду в масштабі, що заохочує відвідувачів продовжувати взаємодію з ваш...
Prelay
prelay.com
Платформа Team Selling від Prelay допомагає компаніям спростити свої складні угоди та максимізувати свої найцінніші внутрішні ресурси, щоб швидше отримувати прибуток як команда. Забагато команд із доходів дозволяють статичним CRM-файлам і застарілим інструментам пригнічувати свій потенціал продажів....
Lifesight
lifesight.io
Нехай кожен маркетинговий долар має значення. Використовуйте власні дані за допомогою вимірювань на основі ШІ, щоб приймати оптимальні маркетингові рішення. Не потрібні аналітики даних або вчені. Платформа Lifesight дозволяє сучасним маркетологам досягати кращих результатів, переймаючи дані клієнті...
Quadient
quadient.com
Quadient є рушійною силою найбільш значущого досвіду клієнтів у світі. Ми допомагаємо організаціям будувати міцні зв’язки зі своїми клієнтами.
Usermaven
usermaven.com
Аналіз веб-сайту та продукту виконано правильно – нарешті! Відстеження Spotless™ від Usermaven автоматично фіксує всі події, усуваючи залежність від розробників і роблячи його найпростішим інструментом аналітики для маркетологів і спеціалістів із продуктів.
Squeezely
squeezely.tech
Створіть кращу послідовність переходів із персоналізованим досвідом для кожного відвідувача
Ortto
ortto.com
Зрозумійте своїх клієнтів і запустіть повну стратегію на основі даних за допомогою Ortto's all in one CRM, Email і Marketing Platform.