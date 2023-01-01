Pour chaque projet, vous trouverez chez Belfius Banque une solution garantie : crédit, assurance, produit d’épargne ou d’investissement… sur mesure. Belfius Bank and Insurance, відомий як Dexia Bank Belgium до 1 березня 2012 року, є комерційною компанією PLC, заснованою для задоволення потреб місцевої влади. Belfius виник після демонтажу групи Dexia, частиною якої він був до 10 жовтня 2011 року, коли його придбала бельгійська держава за 4 мільярди євро.

Вебсайт: belfius.be

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