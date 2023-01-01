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Альтернативи - beehiiv

Kajabi

Kajabi

kajabi.com

Kajabi — це комплексна бізнес-платформа для створення та розширення вашого бізнесу, що базується на знаннях. Спробуйте Kajabi безкоштовно з 14-денною пробною версією сьогодні.

Patreon

Patreon

patreon.com

Patreon — це платформа для членства, яка спрощує отримання грошей художниками та творцями. Приєднуйтеся до понад 200 000+ творців, які щомісяця отримують зарплату від понад 4 мільйонів патронів.

Podia

Podia

podia.com

Podia — це ваша цифрова вітрина «все в одному». Найпростіший спосіб продавати онлайн-курси, завантаження, вебінари та членство, без технічних навичок. Спробуйте безкоштовно!

Buttondown

Buttondown

buttondown.email

Buttondown — це найпростіший спосіб створити та запустити свою розсилку. Buttondown — це невеликий елегантний інструмент для створення інформаційних бюлетенів. Мінімалістичний інтерфейс дозволяє легко писати чудові електронні листи; автоматизація діє як помічник редактора, якого ви хотіли б мати, п...

MemberSpace

MemberSpace

memberspace.com

Продавайте членство та цифрові продукти з власного веб-сайту. Поділіться своїми знаннями та заробіть. Додайте доступ лише для учасників до будь-якої частини вашого веб-сайту та приймайте платежі. Працює будь-яка платформа: Squarespace, WordPress, Wix, Notion тощо.

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