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Альтернативи - Beacons

Hootsuite

Hootsuite

hootsuite.com

Hootsuite — це платформа для керування соціальними медіа, створена Раяном Холмсом у 2008 році. Інтерфейс користувача системи має форму інформаційної панелі та підтримує інтеграцію соціальних мереж для Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn і YouTube. Компанія Hootsuite, розташована у Ванкувері, має...

Linktree

Linktree

linktr.ee

Познайомтеся з Linktree™, безкоштовним інструментом біопосилання, який використовують найкращі світові бренди, творці та впливові особи.

SEMrush

SEMrush

semrush.com

SEMrush пропонує рішення для SEO, PPC, контенту, соціальних мереж і конкурентних досліджень. Довіряють понад 6000000 маркетологів у всьому світі

Bitly

Bitly

bitly.com

Bitly — це служба скорочення URL-адрес і платформа керування посиланнями. Компанію Bitly, Inc. було засновано в 2008 році. Вона є приватною і розташована в Нью-Йорку. Bitly скорочує 600 мільйонів посилань на місяць для використання в соціальних мережах, SMS та електронною поштою. Bitly заробляє грош...

Metricool

Metricool

metricool.com

Аналізуйте, керуйте та розширюйте свою цифрову присутність. Все в одному місці. Плануйте свій вміст у соціальних мережах, переглядайте свої дані та керуйте рекламними онлайн-кампаніями.

Later

Later

later.com

Провідна платформа візуального маркетингу, яка дозволяє планувати, планувати, публікувати та оцінювати результати ваших публікацій в Instagram і соціальних мережах.

Zoho Social

Zoho Social

zoho.com

Zoho Social — це інструмент керування соціальними медіа, який допомагає компаніям і агентствам розширювати свою присутність у соціальних мережах. Зареєструйтеся безкоштовно. Кредитна картка не потрібна.

Social Blade

Social Blade

socialblade.com

Social Blade (іноді пишеться як SocialBlade) — американський веб-сайт, який відстежує статистику та аналітику соціальних мереж. Social Blade, зокрема, відстежує платформу YouTube, але також містить аналітичну інформацію про Twitch, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Trovo, Dailymotion, Mixer, DLi...

Sprout Social

Sprout Social

sproutsocial.com

Переосмисліть, як соціальні медіа можуть розвивати ваш бізнес за допомогою Sprout Social. Перегляньте наші інструменти керування соціальними мережами в дії. Розпочніть власну безкоштовну пробну версію вже сьогодні.

Loomly

Loomly

loomly.com

Loomly — це платформа успіху брендів, яка дає змогу командам маркетингу розвивати успішні бренди в Інтернеті за допомогою функцій співпраці, публікації та аналітики.

ContentStudio

ContentStudio

contentstudio.io

ContentStudio пропонує інструмент для виявлення вмісту, який спрощує керування вмістом блогів і соціальних мереж для бізнесу в будь-якій ніші чи ринку.

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics дає змогу компаніям отримувати та реагувати на інформацію про клієнтів, продукт, бренд і досвід співробітників в одному місці.

SocialPilot

SocialPilot

socialpilot.co

SocialPilot – інструмент маркетингу в соціальних мережах для підвищення впізнаваності бренду та трафіку. Ми налаштували автоматизацію планування в соціальних мережах для маркетологів.

TinyURL

TinyURL

tinyurl.com

TinyURL.com — це оригінальний засіб скорочення URL-адрес, який скорочує ваші громіздкі посилання до більш керованих і зручних URL-адрес.

Vista Social

Vista Social

vistasocial.com

Спеціально розроблені інструменти керування соціальними мережами, які допоможуть вам досягти ваших цілей

AgoraPulse

AgoraPulse

agorapulse.com

Просте у використанні програмне забезпечення для керування соціальними медіа, яке дозволяє залишатися організованим, економити час і легко керувати папкою "Вхідні", публікаціями, звітами, моніторингом і інструментами командної співпраці.

Tailwind

Tailwind

tailwindapp.com

Інструмент, схожий на маркетингову команду. Tailwind автоматизує найскладніші частини вашого маркетингу в соціальних мережах, щоб ви могли розвиватися розумніше та швидше.

BL.INK

BL.INK

bl.ink

Керування корпоративними посиланнями. Забезпечення співпраці, дотримання вимог і креативності для глобальних команд, щоб покращити кожну взаємодію, захистити ваші дані та створити впевненість у кожному кліку.

Rebrandly

Rebrandly

rebrandly.com

URL Shortener із користувацькими доменами. Скорочуйте, брендуйте та відстежуйте URL-адреси за допомогою провідної в галузі платформи керування посиланнями. Безкоштовно спробувати. API, коротка URL-адреса, власні домени.

Fedica

Fedica

fedica.com

Fedica (раніше Tweepsmap) - аналізуйте та націлюйте своїх підписників у Twitter за місцезнаходженням і демографічними показниками. Побудуйте ідеальну спільноту. Плануйте твіти в найкращий час для своїх підписників

OneLinkBio

OneLinkBio

onelinkbio.com

Отримайте максимум від своїх посилань на Instagram і TikTok. Створюйте короткі посилання, унікальні сторінки OneLinkBio та отримуйте належну статистику відвідувачів.

Brandwatch Social Media Management

Brandwatch Social Media Management

brandwatch.com

Falcon — ваша маркетингова платформа для соціальних медіа, створена на основі соціальної аналітики, залучення спільноти та управління для Facebook, Twitter, LinkedIn та Instagram.

Sniply

Sniply

sniply.io

Sniply — це єдиний засіб скорочення посилань, який сприяє конверсії. Відображайте своє повідомлення будь-де, легко вставляючи заклики до дії на кожній сторінці, якою ви ділитеся. Перетворіть своїх підписників на користувачів і клієнтів безкоштовно.

Sendible

Sendible

sendible.com

Підніміть історію свого бренду в соціальних мережах. Співпрацюйте зі своїми клієнтами та командами, щоб планувати, публікувати та оцінювати успішність вмісту на кожній платформі.

SocialFlow

SocialFlow

socialflow.com

SocialFlow — це платформа для оптимізації соціальних мереж для провідних брендів і видавців. Для оптимізації доставки повідомлень у соціальних мережах компанія використовує дані Twitter firehose, дані про кліки, отримані з її власного проксі-сервера посилань, разом із власними алгоритмами. Компанія ...

PromoRepublic

PromoRepublic

promorepublic.com

Використовуйте платформу управління соціальними медіа PromoRepublic, щоб створювати та налаштовувати вміст за допомогою вбудованих інструментів, планувати його розміщення на кількох сторінках соціальних мереж, показувати рекламу та отримувати результати для свого бізнесу.

Brandwatch Consumer Intelligence

Brandwatch Consumer Intelligence

brandwatch.com

Brandwatch — компанія цифрового споживчого аналізу зі штаб-квартирою в Брайтоні, Англія. Brandwatch продає шість різних продуктів: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriously, Reviews і BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — це «програма самообслуговування» або програмне забезпечення як послуга,...

PixelMe

PixelMe

pixelme.me

PixelMe — це програма для скорочення URL-адрес, яка включає перенацілювання пікселів у кожному посиланні, яким ви ділитеся. Створюйте потужні фірмові посилання та отримуйте на 34% більше кліків.

LocalStack

LocalStack

localstack.cloud

LocalStack — це емулятор хмарної служби, який працює в одному контейнері на вашому ноутбуці або в середовищі CI. За допомогою LocalStack ви можете запускати свої додатки AWS або Lambda повністю на локальній машині без підключення до віддаленого хмарного постачальника! Незалежно від того, тестуєте ви...

Pixel

Pixel

pxl.to

Pixel допомагає компаніям сяяти, перетворюючи їхні посилання на потужні маркетингові інструменти.

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

Дізнайтеся, як Meltwater допомагає командам PR і маркетингу відстежувати медіа-висвітлення як у новинах, так і в соціальних мережах, а також покращувати управління брендом.

Talkwalker

Talkwalker

talkwalker.com

Talkwalker — це неймовірно потужний інструмент аналітики та моніторингу соціальних медіа, рекомендований брендами та агентствами по всьому світу.

Iconosquare

Iconosquare

iconosquare.com

Збільште свою присутність в Instagram, Facebook, Twitter і LinkedIn за допомогою ексклюзивної інформації та найкращих у своєму класі інструментів керування для вашої команди. Почніть 14-денну безкоштовну пробну версію.

Keyhole

Keyhole

keyhole.co

Keyhole — це компанія з аналітики хештегів і соціальних мереж, яка надає дані в режимі реального часу з відстеженням хештегів для Twitter, Instagram і Facebook.

Brand24

Brand24

brand24.com

Brand24 надає вам миттєвий доступ до згадок про ваш бренд у мережі.

Social Animal

Social Animal

socialanimal.com

Отримайте глибоке розуміння, знайдіть впливових людей і отримуйте натхнення для вмісту для будь-якого ключового слова. Давайте почнемо шлях до нірвани контент-маркетингу.

eclincher

eclincher

eclincher.com

Відкрийте для себе eclincher, єдину платформу для керування соціальними медіа, яка вам коли-небудь знадобиться! Перемагайте соціальні мережі та отримайте контроль над своїми маркетинговими завданнями в соціальних мережах!

Reportei

Reportei

reportei.com

Створюйте звіти та інформаційні панелі для соціальних мереж і цифрового маркетингу всього за 3 секунди. Переглядайте всі свої основні показники з Instagram, Facebook, Meta Ads, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD Station, Active Campaign, PhoneTrack, Sear...

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

Найпростіший спосіб продавати цифрові рішення під власним брендом. Vendasta — це біла платформа для компаній, які надають цифрові рішення малому та середньому бізнесу.

Shield Analytics

Shield Analytics

shieldapp.ai

Розвивайтеся на LinkedIn за допомогою статистики та аналітики від Shield. Для особистих профілів LinkedIn. Створено для розбудови особистого бренду та програм захисту інтересів працівників. Використовується творцями та брендами по всьому світу.

Sociality.io

Sociality.io

sociality.io

Усе, що потрібно командам для керування каналами соціальних мереж. Створюйте масштабовані та спільні робочі процеси для планування вмісту, аналізу продуктивності, керування залученням і моніторингу конкурентів.

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

Оптимізуйте цифровий шлях клієнта. Уніфікована платформа програмного забезпечення для взаємодії з клієнтами та програмного забезпечення для керування соціальними медіа від Emplifi усуває розрив у CX.

BuzzSumo

BuzzSumo

buzzsumo.com

Знайдіть найкращий вміст. Співпрацюйте з впливовими особами, які мають значення. Використовуйте наші статистичні дані щодо вмісту, щоб генерувати ідеї, створювати високоефективний вміст, відстежувати ефективність і виявляти впливових осіб. BuzzSumo підтримує стратегії понад 500 тис. маркетологів і...

Statusbrew

Statusbrew

statusbrew.com

Взаємодіяйте з клієнтами в соціальних мережах. Statusbrew — це інструмент для взаємодії з соціальними мережами, який об’єднує вашу папку «Вхідні» в соціальних мережах, об’єднує вашу команду та створює автоматизовані робочі процеси. І, є більше.

NiceJob

NiceJob

nicejob.com

Найпростіший спосіб отримати більше відгуків і створити свою репутацію. Створюйте ажіотаж у соціальних мережах, покращуйте свій SEO та збільшуйте продажі.

Affable.ai

Affable.ai

affable.ai

Маркетингова платформа Influencer Affable дозволяє глобальним брендам, агентствам і брендам електронної комерції D2C легко знаходити впливових осіб, керувати кампаніями та вимірювати рентабельність інвестицій! Перевірені особи впливу. 100+ клієнтів.

UTM.io

UTM.io

web.utm.io

UTM.io — це найкращий спосіб створювати, ділитися та синхронізувати свої UTM із вашою командою. Припиніть використання безладних електронних таблиць і отримайте хороші дані про кампанію в аналітиці.

Dub

Dub

dub.co

Альтернатива Bitly з відкритим кодом. Dub — це програма для скорочення посилань із відкритим вихідним кодом із вбудованою аналітикою та безкоштовними доменами.

Cloud Campaign

Cloud Campaign

cloudcampaign.com

Cloud Campaign допоможе вам створити процвітаючу маркетингову агенцію за допомогою потужного програмного забезпечення для керування соціальними медіа, що розширюється, і п’ятизіркової підтримки, спрямованої на успіх вашого бізнесу.

SentiOne

SentiOne

sentione.com

Відкрийте для себе онлайн-прослуховування на основі ШІ та майбутнє автоматизації обслуговування клієнтів за допомогою розмовних голосових і чат-ботів.

VBOUT

VBOUT

vbout.com

VBOUT — це маркетингова платформа на базі штучного інтелекту, якій довіряють 1000 компаній у всьому світі для автоматизації та централізації маркетингу, одночасно надаючи захоплюючий, персоналізований досвід для своїх аудиторій. Агентства та партнери використовують VBOUT безпосередньо або через уста...

Exolyt

Exolyt

exolyt.com

Провідний інструмент аналітики TikTok, який допомагає компаніям аналізувати облікові записи TikTok, отримувати глибокі звіти та експортувати дані.

HypeAuditor

HypeAuditor

hypeauditor.com

Універсальне рішення для розширення можливостей вашого маркетингу з впливовим фактором. Керуйте повним життєвим циклом своїх впливових маркетингових кампаній.

Seismic LiveSocial

Seismic LiveSocial

livesocial.seismic.com

LiveSocial — це платформа для курування вмісту та цифрової комунікаційної платформи, яка дає змогу професіоналам із фінансових послуг, продавцям, фахівцям із професійних послуг та іншим впевнено та цілеспрямовано взаємодіяти в соціальних мережах та на інших цифрових комунікаційних платформах. Ми має...

Oktopost

Oktopost

oktopost.com

Платформа управління соціальними медіа B2B для керування, моніторингу та вимірювання всіх ваших дій у соціальних мережах. Досягніть своїх маркетингових цілей B2B. Забронювати демо.

SOCi

SOCi

meetsoci.com

SOCi — це маркетингова платформа для брендів, що працюють у різних місцях. Ми надаємо таким компаніям, як Ace Hardware, Sport Clips і Anytime Fitness, можливість зв’язуватися з місцевою аудиторією через усі маркетингові канали.

Khoros

Khoros

khoros.com

Наше програмне забезпечення допоможе вам забезпечити найкращу взаємодію з клієнтами, створюючи та масштабуючи цифрове обслуговування, соціальний маркетинг і спільноти брендів. Натисніть, щоб почати!

Tiny.ie

Tiny.ie

tiny.ie

Tiny допомагає створювати, відстежувати та аналізувати кожну взаємодію з вашими фірмовими короткими посиланнями. Дрібні особливості: * Скорочення посилань * Фірмовий домен * Спеціальне коротке посилання * Аналітика в реальному часі * Варіація посилання * Географічний зв'язок * Перенацілення Pixel *...

Onelink.to

Onelink.to

onelink.to

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Vaizle

Vaizle

vaizle.com

Vaizle — це пакет маркетингової аналітики, призначений для розширення можливостей менеджерів із маркетингу та маркетингових агентств. Це допомагає компаніям візуалізувати складні дані маркетингової аналітики та приймати обґрунтовані рішення на основі даних. Пакет пропонує набір функцій для соціальни...

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