Альтернативи - Beacon
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Podium
podium.com
Надайте своєму бізнесу несправедливу перевагу за допомогою оглядів, обміну повідомленнями, платежів, веб-чату тощо.
LeadSquared
leadsquared.com
Повне програмне забезпечення автоматизації маркетингу та CRM для компаній. Організуйте захоплення потенційних клієнтів, керування ними, управління продажами та аналітику на одній платформі.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
CallRail
callrail.com
Відстеження та аналітика телефонних дзвінків і веб-форм. Оптимізуйте свій маркетинг і підвищте рентабельність інвестицій у свої PPC, SEO та офлайн-рекламні кампанії.
Keap
keap.com
Keap допомагає вам розвивати свій бізнес, покращувати обслуговування клієнтів і збільшувати продажі. Виберіть Keap Grow, Keap Pro або Infusionsoft від Keap, щоб відповідати потребам вашого бізнесу. Розпочніть безкоштовну пробну версію.
Typeform
typeform.com
Створюйте красиві інтерактивні форми — отримуйте більше відповідей. Кодування не потрібне. Шаблони для тестів, досліджень, відгуків, створення потенційних клієнтів тощо. Зареєструйтесь БЕЗКОШТОВНО.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo — це американська компанія, яка розробляє програмне забезпечення як послугу (SaaS) на основі передплати, розташована у Ванкувері, штат Вашингтон, і продає доступ до своєї бази даних інформації про ділових людей і компанії спеціалістам із продажу, маркетингу та рекрутингу. Компанія була споч...
Similarweb
similarweb.com
Similarweb — це постачальник цифрового інтелекту для підприємств і клієнтів малого та середнього бізнесу (SMB). Платформа надає послуги веб-аналітики та пропонує своїм користувачам інформацію про веб-трафік їхніх клієнтів і конкурентів.
Avochato
avochato.com
Avochato надсилає текстові повідомлення для бізнесу простим способом. Наша провідна на ринку служба обміну діловими текстовими повідомленнями з’єднає вас із клієнтами швидше й ефективніше, ніж будь-коли.
OnePage CRM
onepagecrm.com
Унікальне програмне забезпечення CRM, яке допомагає малому бізнесу зосередитися на збільшенні продажів. На основі GTD & Sales принципів, наш інструмент продажів включає в себе управління контактами та хід.
involve.me
involve.me
Збільште залучення клієнтів. Через інтерактивні воронки. Конструктор вмісту без коду для тестів, опитувань, калькуляторів, форм і платіжних сторінок. Створюйте персоналізовану взаємодію на кожному кроці шляху клієнта.
AWeber
aweber.com
Спробуйте AWeber безкоштовно сьогодні та отримайте всі рішення для розширення списку розсилки, взаємодії з аудиторією та збільшення продажів. Кредитна картка не потрібна.
FlippingBook
flippingbook.com
Перетворюйте прості PDF-файли на інтерактивні та привабливі документи з професійним виглядом, керуйте маркетинговими інструментами, аналізуйте файли тощо.
NetHunt
nethunt.com
NetHunt пропонує програмне забезпечення CRM, а також відмінну підтримку клієнтів і базу знань для відділів продажів, маркетингу та обслуговування клієнтів. Приєднайся до нас!
Signals
getsignals.ai
Перетворіть перегляди сторінок на клієнтів. Розпізнавайте компанії, які зараз переглядають ваш веб-сайт, і перетворюйте їх на клієнтів!
Landbot
landbot.io
Найпотужніший конструктор чат-ботів без коду Збільште свій дохід, скоротіть операційні витрати та порадуйте своїх клієнтів.
RocketReach
rocketreach.co
Ваш зв’язок першого ступеня з будь-яким професіоналом. Спілкуйтеся безпосередньо з відповідальними особами, які приймають рішення, використовуючи найбільшу та найточнішу базу даних електронних листів і прямих телефонних номерів у світі.
about.me
about.me
Створіть свій безкоштовний односторінковий веб-сайт всього за кілька хвилин.
CoPilot AI
copilotai.com
Удосконалений набір інструментів CoPilot AI дає продавцям змогу орієнтуватися на найкращих потенційних клієнтів, розвивати якісних потенційних клієнтів і бронювати більше зустрічей у LinkedIn Sales Navigator.
WotNot
wotnot.io
Автоматизуйте взаємодію зі своїми поточними та майбутніми клієнтами вже сьогодні! Легко створити ботів, але важко отримати бажані результати. Ось тут на допомогу входить WotNot, надаючи послуги «зроблено для вас». Ми створюємо конвеєр кваліфікованих потенційних клієнтів, автоматизуємо вашу підтримку...
GetProspect
getprospect.com
LinkedIn Email Finder Найшвидший спосіб знайти перспективу. Інструмент пошуку потенційних клієнтів для багатофункціональних B2B-менеджерів з продажів, підбору персоналу та маркетингу.
FormAssembly
formassembly.com
FormAssembly надає простий у використанні онлайн-конструктор форм для компаній. Інтеграція з Salesforce за допомогою нашого безперебійного веб-рішення. Почніть сьогодні.
Kaspr
kaspr.io
Витрачайте менше часу на розшук і виконайте свою квоту. Kaspr — це розширення LinkedIn Chrome і інформаційна панель, яка надає вам доступ до контактних даних B2B за лічені секунди.
Purple
purple.com
Фіолетовий — найкращий технологічний прогрес у матрацах за останні 80 років. Наші матраци та подушки поставляються з безкоштовною доставкою, безкоштовним поверненням і пробним періодом на 100 ночей.
SalesIntel
salesintel.io
Знаходьте, охоплюйте та залучайте своїх ідеальних клієнтів. Отримайте точні B2B-компанії та контактні дані, щоб швидше збільшити дохід.
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ — це платформа інструментів пошуку продажів B2B. Знаходьте дані про потенційних клієнтів, відстежуйте сигнали про купівлю та персоналізуйте холодне охоплення для виїзного пошуку потенційних клієнтів.
SpotlerUK
spotler.co.uk
Повне програмне забезпечення для вхідного та вихідного маркетингу B2B. Забезпечте, щоб ваші відділи маркетингу та продажів отримували більше потенційних клієнтів від трафіку на веб-сайті, перетворювали більше відвідувачів на MQL і проводили повні маркетингові кампанії.
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch — це комплексний сервіс для зростання потенційних клієнтів і електронного маркетингу для блогерів, соло-підприємців, стартапів і підприємств. Від B2B до B2C, понад 500 000 компаній розраховують на те, що Mailmunch щодня залучатиме тисячі потенційних клієнтів і збільшуватиме свій дохід від ...
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
Представляємо La Growth Machine, першу багатоканальну платформу для пошуку потенційних клієнтів, яка дозволяє вам спілкуватися з потенційними клієнтами в LinkedIn, електронною поштою та Twitter. За допомогою La Growth Machine ви можете: - Імпортувати потенційних клієнтів із LinkedIn або файлу CSV, щ...
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz — це онлайн-платформа, розроблена, щоб допомогти компаніям будь-якого розміру створювати захоплюючі маркетингові тести та опитування, збирати відгуки та стимулювати продажі. Marquiz надає зручний конструктор тестів із можливістю перетягування, широкий спектр унікальних шаблонів для тестів і ...
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder — це інноваційна платформа для створення потенційних клієнтів і збагачення даних B2B, яка революціонізує продажі та маркетинг. Завдяки вдосконаленим алгоритмам і штучному інтелекту він дозволяє компаніям виявляти високоякісних потенційних клієнтів, збагачувати дані про клієнтів і оптимізува...
Interact
tryinteract.com
Створюйте інтерактивні тести, які залучають потенційних клієнтів і продають продукти. Використовуйте силу тестів, щоб розширити свій список розсилки, сегментувати потенційних клієнтів і рекомендувати продукти для збільшення продажів.
ShortStack
shortstack.com
Приєднуйтесь до тисяч брендів зі списку Fortune 500, рекламних агентств і малих підприємств, які використовують ShortStack для створення індивідуальних інтерактивних маркетингових кампаній. Створюйте настроювані конкурси, тоталізатори, вікторини, розіграші хештегів, конкурси з коментарями, цільові ...
Clearout
clearout.io
Масова перевірка електронної пошти – точність на 98%+, сумісність із GDPR, видалення пасток для спаму, перевірка електронної пошти зловживань, пошук електронної пошти, API у реальному часі, безвідмовна робота 99,9% – безкоштовна пробна версія зі 100 кредитами!
EmailMeForm
emailmeform.com
Збирайте платежі, дані клієнтів, реєстрації, відповіді на події та потенційних клієнтів за допомогою наших безпечних онлайн-форм і опитувань – використовуйте потужні шаблони або DIY. Зареєструйтеся безкоштовно.
Jebbit
jebbit.com
Перетворюйте мобільний трафік на корисні дані за допомогою мобільного досвіду, який перетворює.
LinkedFusion
linkedfusion.io
LinekdFusion is a cloud-based LinkedIn outreach platform that helps organizations, agencies, and sales teams convert users on LinkedIn. Start building new sales pipelines from LinkedIn and sync them directly with your favorite CRM tool by integrating LinkedIn with your HubSpot, Zoho, Pipedrive, or S...
Leadferno
leadferno.com
Leadferno is a business messaging platform built for small businesses to power conversion, texting and better customer experience. Text with customers right from your website via a customizable web-to-text widget. Engage with consumers using a powerful messaging inbox – so your team can increase con...
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish is the world's most powerful contact search engine. Swordfish aggregates data from the world's top people identity verification providers such as Hoovers, Dun & Bradstreet, Experian and hundreds of other independent sources & live feeds to bring you up-to-date, valid, direct contact inform...
LeadsBridge
leadsbridge.com
LeadsBridge is an iPaaS automation solution that enables marketers and advertisers to enhance their omnichannel strategy and build their own interconnected marketing ecosystem. LeadsBridge fulfills your integration needs, focusing on bridging gaps between top advertising platforms - Google, Facebook...
Leadfox
leadfox.co
Leadfox: The control center of your online marketing strategies. [http://bit.ly/2mj2mMJ] With Leadfox, our marketing automation software, you can deploy and maximize ALL your marketing tactics including emails, advertising, landing pages, pop-ups, banners, A/B tests. Used by thousands of users in mo...
Expandi
expandi.io
Expandi is a LinkedIn automation tool that enables you to outreach leads most safely using an omnichannel approach. With Expandi, you don’t have to be a LinkedIn expert to get results and supercharge your LinkedIn outreach game. Contact your prospects on LinkedIn or by Email via smart, automated seq...
We-Connect
we-connect.io
At We-Connect, we're bringing you the safest and most advanced outreach tool on the market. We provide an all-in-one dashboard where you can easily manage your prospects, run smart sequences, and analyze individual prospecting campaigns. To protect your business and customers, we use cloud-based sof...
ServiceBell
servicebell.com
ServiceBell is the premier pipeline conversion solution for revenue teams that use Hubspot. ServiceBell enables companies to turn their best brand asset - their website - into their #1 pipeline generator by driving face-to-face conversations with prospects as they browse in real time. ServiceBell co...
Sonar
sendsonar.com
Texting has opened up new possibilities for how sales and marketing teams can build meaningful relationships with prospects and customers. Qualifying leads, converting prospects, and engaging with customers can be challenging. Introducing, Marchex Sonar, the intelligent text messaging platform built...
Kloser
kloser.com
Kloser helps sales professionals and recruiters directly connect with their leads, contacts, and candidates. Our human verified and AI-enhanced B2B Email lists are the perfect solution for building demand generation campaigns. Kloser lists allow you to tap into millions of verified profiles across i...
Thrive Themes
thrivethemes.com
Blazingly fast WordPress templates and plugins, built to get more traffic, more subscribers, more clients and more customers for you.
Qualifio
qualifio.com
Qualifio enables large brands and media to engage audiences across digital channels via 50+ templated interactive formats (quizzes, contests, surveys, tests, animated games, etc.). With stringent adherence to the GDPR, the platform allows the collection of rich first-party data that can be pushed to...
LeadMine
leadmine.net
LeadMine is one of the simple and powerful lead generation platform trusted by 1000+ companies across the world. We at LeadMine strive to provide highly qualified, verified and most importantly, accurate professional business leads. With our tools, you can find your prospects under five seconds.
Poltio
poltio.com
Poltio’s no-code embeddable solutions that are responsive and white-label, enables brands/agencies to humanize product discovery and capture real time zero party data / get unbiased insights / boost ... Show More OI while creating segments and personas. Just Select the right solution such as smart s...
Insites
insites.com
Insites is the SEO audit tool designed specifically for digital marketing agencies that want to get more leads, win more business and deliver on their promises. Insites is the only SEO platform that... Show More gives you a complete picture on your client's performance in under 60 seconds. It covers...
Digioh
digioh.com
Drive 3%+ increase in conversions with Digioh! Enjoy easy contact collection, quizzes, surveys, landing pages, & preference centers - all designed to capture, converge, & convert more zero-pa... Show More ty data! Grow your email + SMS message marketing list, capture zero-party data, and drive more ...
Surfe
surfe.com
Add contacts, find qualified emails & synchronize LinkedIn & Sales Navigator conversations to the CRM through Surfe’s simple Chrome extension. Surfe is the #1 solution for integrating your ... Show More RM with LinkedIn to • eliminate the need for manual data entry • enhance data quality through enr...
Popl
popl.co
Popl is the leading digital business card platform for teams, providing innovative solutions for millions of companies and professionals worldwide. Our platform enables teams to create, distribute, and manage digital business cards, ensuring brand consistency, streamlined lead collection, and enterp...
ConvertFlow
convertflow.com
ConvertFlow — це комплексний конструктор послідовності для електронної комерції. Створюйте, тестуйте та персоналізуйте спливаючі вікна, форми, тести, рекомендації продуктів, цільові сторінки тощо – без кодування чи розробників. ПЕРЕД ПЕРЕВЕРШЕННЯМ: Ваша послідовність конверсій – це хаотичний безлад ...
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk — це набір інструментів для оптимізації конверсій, створений для зайнятих маркетологів. Він пропонує швидкі та прості у використанні рішення, які можуть допомогти вам збільшити продажі трьома способами: 1. Розумні спливаючі вікна електронної комерції допомагають вам швидше створювати списки...
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata — це перша в світі платформа B2B для пошуку потенційних клієнтів із оплатою за потреби, яка має понад 100 мільйонів прямих контактів B2B із гарантією 95% точності та надає послуги понад 20 000 клієнтів з 2015 року. Наша інноваційна та надійна платформа обслуговує ділові контакти списки ...
NetLine
netline.com
Успішні маркетологи B2B починають тут. NetLine дає можливість B2B-маркетологам збільшити дохід за допомогою комплексної платформи залучення покупців, яка надає неперевершені дані про наміри покупців і можливості для залучення... Показати більше. Управління єдиною платформою намірів на рівні покупця,...
ContactOut
contactout.com
Ви втомилися переплачувати за точні контактні дані B2B і бажаєте мати більш економічно ефективне рішення? Представляємо ContactOut – найточнішу у світі базу даних контактів. Знайдіть електронні адреси та номери телефонів для 300 мільйонів професіоналів, включаючи дані B2B для 30 мільйонів компаній. ...