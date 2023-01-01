Я створив освітню платформу для середньої школи, яка забезпечує інтегровану освітню систему, яка допоможе нашим учням організувати навчання та отримати необхідне подальше навчання.

Вебсайт: bassthalk.com

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