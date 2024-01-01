Альтернативи - Baresquare
MATLAB Online
mathworks.com
MATLAB Online забезпечує доступ до MATLAB з будь-якого стандартного веб-браузера, де б ви не мали доступу до Інтернету. MATLAB Online пропонує хмарне сховище та синхронізацію, а також співпрацю за допомогою обміну та публікації в Інтернеті, що робить його ідеальним для викладання, навчання та легког...
InfluxData
influxdata.com
База даних часових рядів з відкритим вихідним кодом InfluxDB, спеціально створена компанією InfluxData для моніторингу показників і подій, забезпечує видимість стеків, датчиків і систем у реальному часі. Використовуйте InfluxDB, щоб фіксувати, аналізувати та зберігати мільйони точок за секунду, відп...
Alteryx
alteryx.com
Alteryx надає провідну хмарну платформу Analytics. Завдяки автоматизації аналітики на основі штучного інтелекту ми дозволяємо кожному відкривати для себе важливі ідеї.
Avora
avora.com
Avora AutoML скорочує час (до секунд) для виявлення причин змін бізнес-показників за допомогою виявлення аномалій і аналізу першопричин.
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI — це платформа для управління брендом на основі штучного інтелекту, де маркетологи можуть створювати стратегію свого бренду, тестувати креативні ресурси та відстежувати ефективність бренду — і все це в режимі реального часу. ProQuo щодня взаємодіє зі споживачами та вимірює, як вони справді...
Clarify
clarify.io
Clarify lets you and your team easily visualize, explore, and share knowledge around time-series data. Helping you turn data into actual value, every day. By visualizing your data in one intuitive and engaging interface, Clarify makes data available for everyone. Bring your team together to add cont...
Kinetica
kinetica.com
Kinetica — це база даних часу та простору. Kinetica дозволяє легко та швидко: - завантажувати величезні обсяги даних IoT та інших наборів контекстних даних - об'єднувати набори даних за допомогою просторових і часових з'єднань - аналізувати дані за допомогою аналітики на основі SQL для просторової, ...
Ikigai
ikigailabs.io
Операційна платформа BI від Ikigai змінює спосіб прийняття бізнесом тактичних рішень. Зручний інтерфейс користувача/UX дозволяє будь-кому вводити й готувати дані, а також виконувати надійний аналіз на основі ШІ для досягнення своїх бізнес-цілей. DeepMatch об’єднує навіть найрізноманітніші набори дан...
Epsilon3
epsilon3.io
Програмна платформа Epsilon3 керує складними операційними процедурами, заощаджуючи час операторів і зменшуючи помилки. Він підтримує весь життєвий цикл проекту від інтеграції та тестування до живих операцій. -Інтерактивні синхронізовані процедури в режимі реального часу для кількох програм/місій -Вб...
Anodot
anodot.com
Платформа доповненої аналітики Anodot — це наступне покоління бізнес-аналітики. Anodot завчасно виявляє критичні для прибутку бізнес-інциденти, рекомендує дії та автоматизує процес виправлення в режимі реального часу. Запатентована технологія Anodot виходить за рамки візуалізації даних, постійно ана...
Marple
marpledata.com
Marple — це платформа аналізу даних часових рядів для команд інженерів. Він пропонує потужну візуалізацію даних датчиків, отриманих від тестів і вимірювань.