WebCatalog
B12

B12

b12.io

Користуватися вебзастосунком

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Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «B12» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Онлайн-платформа, яка надає професійні послуги. B12 — це єдиний комплексний конструктор веб-сайтів зі штучним інтелектом, який полегшує професійним постачальникам послуг залучення, залучення та обслуговування клієнтів онлайн.

Вебсайт: b12.io

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