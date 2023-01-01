Онлайн-платформа, яка надає професійні послуги. B12 — це єдиний комплексний конструктор веб-сайтів зі штучним інтелектом, який полегшує професійним постачальникам послуг залучення, залучення та обслуговування клієнтів онлайн.

Вебсайт: b12.io

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