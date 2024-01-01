Альтернативи - AX Semantics
Anyword
anyword.com
Отримуйте більше конверсій і збільшуйте продажі за допомогою ШІ, який створить і оптимізує вашу копію. Потужна прогностична аналітика підкаже вам, що працює, перш ніж опублікувати.
BeyondWords
beyondwords.io
Легка публікація тексту в мовлення. За допомогою BeyondWords ви та ваша команда можете перетворювати текст на захоплюючий звук. Покращуйте свій робочий процес публікації за допомогою нашої комплексної аудіосистеми CMS і голосів AI або створіть власний голос.
Persado
persado.com
Корпоративна мовна платформа Persado, створена за допомогою штучного інтелекту, надає високопродуктивний вміст більш ніж у 9 разів із 10.
DeftGPT
deftgpt.com
За допомогою DeftGPT ви можете: * Спростіть написання свого вмісту: DeftGPT дозволяє вам ставити запитання, миттєво отримувати відповіді та вести інтерактивні розмови за допомогою ШІ. Ви матимете миттєвий доступ до GPT-4, gpt-3.5-turbo, Claude від Anthropic та багатьох інших ботів. * Керування ком...
Article Forge
articleforge.com
Отримайте ВИСОКОЯКІСНИЙ вміст в один клік Використовуючи передовий штучний інтелект і глибоке навчання, Article Forge пише абсолютно унікальні, оптимізовані для SEO, високоякісні, довгі статті одним натисканням кнопки.
Trinity Audio
trinityaudio.ai
Рішення Trinity Audio на основі штучного інтелекту допомагають видавцям і творцям контенту створювати світ інтелектуального аудіо для своєї аудиторії, охоплюючи кожен етап подорожі аудіо від створення до розповсюдження. Trinity Audio є компанією Neratech, публічної компанії на фондовій біржі TLV. ...
Specifio
specif.io
Specifio зробив революцію у створенні юридичних документів завдяки першому комерційно доступному генератору масового вмісту в юридичних технологіях. Зосереджуючись на високовартісних заявках на патенти великого обсягу, служба Specifio лише за пару хвилин перетворила заявки на методи програмного заб...
Dropbase
dropbase.io
Наскрізна платформа даних для команд бізнес-операцій. Dropbase — це платформа даних, яка допомагає оперативним групам імпортувати, перевіряти та керувати всіма даними електронних таблиць у єдиній потужній базі даних, яка з’єднується з будь-чим.
textengine.io
textengine.io
textengine.io — це платформа SaaS для самообслуговування від Retresco, яка автоматично перетворює структуровані дані в текст. Платформа базується на технології генерації природної мови (NLG) на основі ШІ, яка дозволяє користувачам створювати унікальний, надійний і на 100% точний вміст. textengine.i...
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI стимулює впровадження GenAI на підприємствах. Нас підтримують Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars та інші відомі інвестори TuneChat: наша програма для чату на основі моделей з відкритим кодом TuneStudio: наш ігровий майданчик для розробників для тонкого нала...
Arria NLG
arria.com
Відчуйте, як Natural Language Generation може негайно вплинути на операційну ефективність і економію в усьому підприємстві.
Phrasee
phrasee.co
Phrasee надає створений штучним інтелектом вміст бренду з елементами керування й оптимізацією корпоративного рівня.