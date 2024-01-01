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Альтернативи - AX Semantics

Anyword

Anyword

anyword.com

Отримуйте більше конверсій і збільшуйте продажі за допомогою ШІ, який створить і оптимізує вашу копію. Потужна прогностична аналітика підкаже вам, що працює, перш ніж опублікувати.

BeyondWords

BeyondWords

beyondwords.io

Легка публікація тексту в мовлення. За допомогою BeyondWords ви та ваша команда можете перетворювати текст на захоплюючий звук. Покращуйте свій робочий процес публікації за допомогою нашої комплексної аудіосистеми CMS і голосів AI або створіть власний голос.

Persado

Persado

persado.com

Корпоративна мовна платформа Persado, створена за допомогою штучного інтелекту, надає високопродуктивний вміст більш ніж у 9 разів із 10.

DeftGPT

DeftGPT

deftgpt.com

За допомогою DeftGPT ви можете: * Спростіть написання свого вмісту: DeftGPT дозволяє вам ставити запитання, миттєво отримувати відповіді та вести інтерактивні розмови за допомогою ШІ. Ви матимете миттєвий доступ до GPT-4, gpt-3.5-turbo, Claude від Anthropic та багатьох інших ботів. * Керування ком...

Article Forge

Article Forge

articleforge.com

Отримайте ВИСОКОЯКІСНИЙ вміст в один клік Використовуючи передовий штучний інтелект і глибоке навчання, Article Forge пише абсолютно унікальні, оптимізовані для SEO, високоякісні, довгі статті одним натисканням кнопки.

Trinity Audio

Trinity Audio

trinityaudio.ai

Рішення Trinity Audio на основі штучного інтелекту допомагають видавцям і творцям контенту створювати світ інтелектуального аудіо для своєї аудиторії, охоплюючи кожен етап подорожі аудіо від створення до розповсюдження. Trinity Audio є компанією Neratech, публічної компанії на фондовій біржі TLV. ...

Specifio

Specifio

specif.io

Specifio зробив революцію у створенні юридичних документів завдяки першому комерційно доступному генератору масового вмісту в юридичних технологіях. Зосереджуючись на високовартісних заявках на патенти великого обсягу, служба Specifio лише за пару хвилин перетворила заявки на методи програмного заб...

Dropbase

Dropbase

dropbase.io

Наскрізна платформа даних для команд бізнес-операцій. Dropbase — це платформа даних, яка допомагає оперативним групам імпортувати, перевіряти та керувати всіма даними електронних таблиць у єдиній потужній базі даних, яка з’єднується з будь-чим.

textengine.io

textengine.io

textengine.io

textengine.io — це платформа SaaS для самообслуговування від Retresco, яка автоматично перетворює структуровані дані в текст. Платформа базується на технології генерації природної мови (NLG) на основі ШІ, яка дозволяє користувачам створювати унікальний, надійний і на 100% точний вміст. textengine.i...

Tune AI

Tune AI

tunehq.ai

Tune AI стимулює впровадження GenAI на підприємствах. Нас підтримують Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars та інші відомі інвестори TuneChat: наша програма для чату на основі моделей з відкритим кодом TuneStudio: наш ігровий майданчик для розробників для тонкого нала...

Arria NLG

Arria NLG

arria.com

Відчуйте, як Natural Language Generation може негайно вплинути на операційну ефективність і економію в усьому підприємстві.

Phrasee

Phrasee

phrasee.co

Phrasee надає створений штучним інтелектом вміст бренду з елементами керування й оптимізацією корпоративного рівня.

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