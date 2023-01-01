Альтернативи - Attribuly

TrafficGuard

trafficguard.ai

Дозвольте кампаніям процвітати завдяки захисту від рекламного шахрайства, що приносить прибуток. Збільште витрати на рекламу та отримайте перевагу від конкурентів завдяки відзначеному нагородами захисту від недійсного трафіку та рекламного шахрайства, де б не були ваші оголошення.