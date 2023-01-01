Альтернативи - Attest

ProQuo AI

proquoai.com

ProQuo AI — це платформа для управління брендом на основі штучного інтелекту, де маркетологи можуть створювати стратегію свого бренду, тестувати креативні ресурси та відстежувати ефективність бренду — і все це в режимі реального часу. ProQuo щодня взаємодіє зі споживачами та вимірює, як вони справді...