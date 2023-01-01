Альтернативи - Attest
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics дає змогу компаніям отримувати та реагувати на інформацію про клієнтів, продукт, бренд і досвід співробітників в одному місці.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch — компанія цифрового споживчого аналізу зі штаб-квартирою в Брайтоні, Англія. Brandwatch продає шість різних продуктів: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriously, Reviews і BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — це «програма самообслуговування» або програмне забезпечення як послуга,...
BrandMentions
brandmentions.com
BrandMentions копає кожен куточок Інтернету, щоб знайти всі згадки брендів про будь-кого чи будь-що. Використовуйте його для моніторингу брендів і ЗМІ, стеження за конкурентами, управління репутацією, прослуховування в Інтернеті та соціальних мережах і багато іншого!
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® є світовим лідером у сфері продуктів Commerce Execution SaaS. Наш Commerce Execution Suite надає брендам, роздрібним торговцям, брокерам і дистриб’юторам інтелектуальні дані, необхідні для прийняття кращих рішень в Інтернеті та в магазині. Платформа Wiser підтримує різноманітні варі...
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI — це платформа для управління брендом на основі штучного інтелекту, де маркетологи можуть створювати стратегію свого бренду, тестувати креативні ресурси та відстежувати ефективність бренду — і все це в режимі реального часу. ProQuo щодня взаємодіє зі споживачами та вимірює, як вони справді...
Audiense
audiense.com
Усе, що вам потрібно, щоб зрозуміти аудиторію та отримати кращі маркетингові результати, результати в соціальних мережах, результати впливу, медіа-стратегії, стратегії зростання або рентабельність витрат на рекламу. Помістіть сегментацію споживачів і культурні знання в центр своєї стратегії та дайт...
Latana
latana.com
Завдяки технології машинного навчання Latana Brand Tracking допомагає брендам приймати кращі маркетингові рішення, надаючи масштабовану інформацію про управління брендом.
Zinklar
zinklar.com
Платформа SaaS, яка забезпечує результати в реальному часі та перетворює Consumer Insights на щоденне рішення для брендів у всьому світі. Він пропонує брендам продукт, який традиційно купується через агентства з дослідження ринку на основі річної передплати. Простий, легкий і за допомогою команди сп...
Trensition
trendtracker.ai
Компанія Trensition розробила платформу стратегічного аналізу на основі ШІ під назвою Trendtracker, яка допомагає організаціям приймати більш обґрунтовані стратегічні рішення. Trendtracker постійно дає вам персоналізований погляд на ваше майбутнє. Trendtracker надає вам на 100% налаштоване, заснован...
MFour
mfour.com
MFour надає компаніям можливість легкого доступу до експертної інформації про споживачів і поведінкових даних, щоб краще зрозуміти цільову аудиторію, оптимізувати стратегії кампаній і сприяти розвитку бізнесу. Створена на основі найповнішого та надійного уніфікованого набору даних, MFour Studio є єд...
Upsiide
upsiide.com
Upsiide — це платформа SaaS, створена та постійно вдосконалювана експертами зі споживачів Dig Insights. Upsiide дозволяє вдосконалювати та перевіряти ваші інноваційні ідеї ефективніше та результативніше. ... Показати більше Організації, які переносять свій інноваційний процес на платформу Upsiide, з...
BrandTruth
brandtruth.com
BrandTruth — це платформа управління досвідом бренду (BXM) для оптимізації психографіки та основних цінностей, одночасно надихаючи на згуртування команди. Платформа BrandTruth виявляє та оптимізує архетип бренду завдяки колективному досвіду команди десятків, сотень або навіть тисяч учасників. Запате...
Upwave
upwave.com
Аналітична платформа для реклами бренду Ми знаємо, що ваші короткострокові показники не підтверджують цінність ваших інвестицій у бренд. Upwave надає вам уніфіковане міжмедійне рішення для вимірювання довгострокової реклами бренду на початку послідовності. Інформаційні панелі в реальному часі, що он...
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz — це відзначена нагородами платформа аналітики та взаємодії в соціальних мережах, яка може бути ефективно розгорнута, щоб слухати та реагувати на онлайн-гучіння, створене брендом, і оцінювати ефективність певної маркетингової кампанії. Locobuzz не лише допомагає «прослуховувати» соціальні м...
Comments Analytics
commentsanalytics.com
Цінні, чіткі, вагомі та чудові ідеї з відео, публікацій у соціальних мережах, неструктурованих текстових даних на сторінках продукту, щоб допомогти вам краще зрозуміти думки, почуття, мотивацію та процеси прийняття рішень ваших клієнтів. Comments Analytics – це інструмент штучного інтелекту, який за...
quantilope
quantilope.com
quantilope автоматизує дослідження споживачів, щоб отримати доступ до високоякісної інформації швидко та легко. Наша Consumer Intelligence Platform пропонує вдосконалені кількісні та якісні рішення на основі ШІ для підтримки прийняття рішень на основі даних. Заснована в 2014 році компанія quantilope...
Suzy
suzy.com
Suzy — це наскрізна платформа аналізу споживачів, яка об’єднує кількісні, якісні та високоякісні аудиторії в єдину підключену дослідницьку хмару. Набір продуктів Suzy дозволяє проводити надійні та повторювані дослідження — ефективно та в масштабі.
StatSocial
statsocial.com
StatSocial є єдиним у галузі міжплатформним постачальником даних про соціальну аудиторію, який дає змогу глобальним агентствам і брендам зі списку Fortune 500 приймати обґрунтовані маркетингові рішення на основі даних. Платформа StatSocial Silhouette™ надає багатоканальні дані про соціальну аудиторі...
BrandOps
brandops.io
Команди маркетингу використовують BrandOps, щоб отримати відповіді на вимогу на найскладніші питання маркетингу. BrandOps — це платформа маркетингової ефективності, яка показує, наскільки ефективним є ваш маркетинг у всіх цифрових каналах порівняно з конкурентами, цілями, бізнес-результатами, бренда...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потре...
Brandwatch Influence
brandwatch.com
Керуйте всім своїм маркетингом впливу в одному місці. Знаходьте впливових осіб, керуйте стосунками та керуйте кампаніями в одному комплексному рішенні.