Альтернативи - Atomicwork
Intercom
intercom.com
Intercom — це платформа для розмовних стосунків (CRP), яка допомагає компаніям налагоджувати кращі стосунки з клієнтами за допомогою персоналізованих засобів обміну повідомленнями. Головний офіс Intercom знаходиться в Сан-Франциско з додатковими офісами в Чикаго, Дубліні, Сіднеї та Лондоні. Станом ...
Botpress
botpress.com
Створюйте чат-боти ChatGPT напрочуд швидко 🚀. Перший конструктор чат-ботів нового покоління на базі OpenAI. Створюйте ботів, подібних до ChatGPT, для свого проекту чи бізнесу, щоб виконувати завдання. 🎯
Relevance AI
relevanceai.com
Створіть і розгорніть автоматизацію на основі ШІ. Виведіть GPT на новий рівень і автоматизуйте більше внутрішніх робочих процесів за допомогою мереж і агентів. Повністю кероване розгортання, низький код і зручний для розробників.
Sendbird
sendbird.com
Зробіть свій додаток соціальним. Від Reddit до Paytm і Headspace, кожна улюблена програма процвітає завдяки сильній спільноті. Станьте ближче до своїх, додавши чат, голос або відео у свій додаток.
Comm10
comm100.com
Comm100 Free — це відзначена нагородами платформа для взаємодії з клієнтами, яка швидко й легко зв’язує вас із клієнтами за допомогою цифрових каналів, включаючи живий чат, аудіо- та відеочат, електронну пошту, текстові повідомлення, Facebook, WhatsApp для бізнесу тощо. Ідеально підходить для малого...
Genesys Cloud
genesys.com
Платформа контакт-центру Genesys Cloud CX дає змогу вашому бізнесу надавати виняткові послуги на всьому шляху клієнта. Відкрийте для себе чудовий CX сьогодні.
Haptik
haptik.ai
Haptik допомагає брендам залучати, конвертувати, залучати та захоплювати користувачів завдяки персоналізованому розмовному досвіду на основі штучного інтелекту на 20 каналах і понад 100 мовами.
cogram
cogram.com
Подвоїть свою продуктивність із розумним колегою для вашої команди. Cogram використовує штучний інтелект, щоб робити нотатки під час віртуальних зустрічей, відстежувати дії та автоматизувати наступні завдання, зберігаючи конфіденційність і безпеку ваших даних.
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne — це єдиний візуальний чат (прямий чат, чат-бот і обмін повідомленнями) з інтегрованим каталогом для показу та рекомендації продуктів у режимі реального часу вашим клієнтам. Пропонуйте цілодобову персоналізовану допомогу через агентів або чат-бота через ваші соціальні канали, а також у вашому...
MarketingBlocks
marketingblocks.ai
Універсальний маркетинговий помічник зі штучним інтелектом, схожий на людину, який створює цільові сторінки, рекламні відео, рекламу, маркетингові тексти, графіку, електронні листи, озвучення, публікації в блогах, мистецтво тощо
yellow.ai
yellow.ai
Автоматизуйте взаємодію зі своїми клієнтами та співробітниками на 135+ мовах і через 35+ каналів, щоб досягти ефективних результатів за менших витрат.
Clickatell
clickatell.com
Clickatell дає споживачам можливість керувати своїм повсякденним життям і спілкуватися з компаніями в чаті.
Pypestream
pypestream.com
Pypestream — це американське корпоративне розмовне рішення ШІ для обслуговування клієнтів. Його заснував у квітні 2015 року Річард Смуллен, співзасновник Genesis Media LLC. Pypestream має офіси в Нью-Йорку та Сан-Франциско. Він набув популярності завдяки своїй платформі обміну повідомленнями Pypestr...
LivePerson
liveperson.com
Розмовний штучний інтелект, який не є штучним. Створюйте значущі, персоналізовані зв’язки зі своїми клієнтами, забезпечуючи реальні результати для свого бізнесу.
Upsy Shopping
upsyshopping.com
Upsy Shopping Helper — це інструмент штучного інтелекту для власників веб-магазинів, які прагнуть збільшити продажі та зробити клієнтів задоволеними. * Функція розумного пошуку Upsy оптимізована для мобільних користувачів, щоб допомогти відвідувачам швидко знайти потрібний продукт за допомогою зобр...
CBOT
cbot.ai
CBOT є провідною компанією розмовного штучного інтелекту, яка надає рішення корпоративного рівня для розмовного штучного інтелекту та генеративного штучного інтелекту. Ми спеціалізуємося на покращенні взаємодії з клієнтами у секторах фінансових послуг, електронної комерції, телекомунікацій та обслуг...
Marvin
heymarvin.com
Привіт, привіт, так приємно познайомитися. Ми Marvin, платформа якісного аналізу даних і репозиторій досліджень, розроблений, щоб допомогти вам централізувати всі знання клієнтів і розробляти орієнтовані на користувача продукти. Завдяки вдосконаленому штучному інтелекту ми автоматизуємо нудну частин...
Curious Thing
curiousthing.io
Curious Thing є провідним постачальником голосових помічників ШІ для бізнесу. Наші голосові помічники зі штучним інтелектом, які працюють на основі нашої власної технології розмовного штучного інтелекту та OpenAI ChatGPT, розроблені для автоматизації вхідних дзвінків і вихідних викликів на будь-яком...
Gladly
gladly.com
Перетворіть своє обслуговування клієнтів за допомогою Gladly. Наше програмне забезпечення для обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яке зайняло перше місце, заощаджує витрати, підвищує дохід і дає агентам змогу заохочувати лояльність клієнтів завдяки винятковому обслуговуванню.
Dixa
dixa.com
Багатоканальне програмне забезпечення для обслуговування клієнтів Dixa, якому довіряють бренди, які люблять своїх клієнтів, забезпечує найкращий досвід як для агентів, так і для клієнтів.
Alanna.ai
alanna.ai
Аланна — це віртуальний помічник із закриття титульних компаній на основі штучного інтелекту! Вона розумна, винахідлива і завжди готова допомогти: * Обслуговування клієнтів: відповіді на загальні запитання та запитання щодо файлів у режимі 24/7/365 для Resware, SoftPro та RamQuest. * Введення замов...
Soul Machines
soulmachines.com
Soul Machines є лідером у гуманізації штучного інтелекту, створюючи автономно анімованих цифрових людей, які дають можливість організаціям переосмислити досвід клієнтів у сучасних цифрових світах і метавсесвіті. Soul Machines — єдина компанія із запатентованою технологією Digital Brain і Autonomous ...
Slang.ai
slang.ai
Дзвінок у компанію не повинен бути розчаруванням. З ШІ є кращий спосіб. Ось чому ми створили Slang.ai. Наша місія полягає в тому, щоб перетворити телефон на канал, який є персоналізованим, ефективним і чудовим. Налаштуйтеся за 30 хвилин або менше, і дозвольте віртуальному консьєржу Slang.ai допомог...
SAAS First
saasfirst.com
SAAS First — це платформа чат-ботів на основі штучного інтелекту, розроблена для революції в підтримці клієнтів і взаємодії з ними. Наш чат-бот Milly, керований штучним інтелектом, оснащений передовою технологією обробки природної мови, яка дозволяє йому розуміти запити клієнтів і відповідати на них...
Posh AI
posh.ai
Posh – це венчурна компанія з розмовного штучного інтелекту, яка вийшла з лабораторії штучного інтелекту MIT у 2018 році. Ми прагнемо демократизувати доступ до банківської справи та прискорити відповідальне впровадження штучного інтелекту для фінансових установ, змінюючи те, як вони служать своїм г...
Mosaicx
mosaicx.com
Mosaicx — це хмарний продукт, який використовує розмовний штучний інтелект, машинне навчання та технології обробки природної мови для автоматизації взаємодії з клієнтами та співробітниками. Його технологія IVA забезпечує швидке, просте, персоналізоване обслуговування за допомогою провідних у галузі ...
Mehery
mehery.com
Mehery – це молода компанія, якій вже рік, яка створює рішення в цифровому просторі. Його заснувала команда технократів і технологів із загальним понад 100-річним досвідом і великим досвідом у цифровізації корпоративних систем, цифровій трансформації великих підприємств і розбудові систем управлінн...
Mav
hiremav.com
Mav — це перший SMS-помічник на основі штучного інтелекту для торгових представників, які прагнуть розвиватися. Автоматизуйте зворотний зв’язок із потенційними клієнтами та клієнтами за допомогою текстових повідомлень. Незалежно від того, чи це планування зустрічей, кваліфікаційні перспективи чи під...
Fundamento
fundamento.ai
Fundamento — це орієнтоване на підприємство рішення для автоматизації контакт-центру на базі штучного інтелекту, яке гарантує компаніям постійне досягнення чудових бізнес-результатів за рахунок скорочення AHT, скорочення часу зміни та економії витрат.
Brainwave
brainwave.so
Покращуйте свій бізнес за допомогою ШІ. Автоматизуйте взаємодію з клієнтами. Спростіть збір потенційних клієнтів і розклад зустрічей.
Automatorr
automatorr.com
Послуги Automatorr включають: * Спеціалізований набір талантів на постійні, контрактні чи випадкові ролі. * Консультування, консалтинг і впровадження на всіх етапах розробки рішення, впровадження та підтримки. * Ми пропонуємо повністю керовані програмні рішення, які вирішують галузеві проблеми. Ці ...
Arcanum
arcanum.ai
Arcanum прагне допомогти компаніям у 10 разів збільшити їхні потужності та звільнитися від повторюваних завдань за допомогою бек-офісних помічників ШІ Аркоса та Арчі. Зосереджуючись на бізнес-цінності, вони пристрасно прагнуть зробити інтеграцію технології штучного інтелекту в малий і середній бізне...
Plum Voice
plumvoice.com
Plum Voice — це технологічна компанія CPaaS, яка надає автоматизовані технологічні рішення ШІ через програмовані хмарні платформи. Plum Voice дозволяє клієнтам вибирати з набору інтелектуальних віртуальних голосових агентів (IVA) або спеціальних рішень - інтерактивна голосова відповідь (IVR), опитув...
Moveo.AI
moveo.ai
Moveo.AI — це те, чим мав бути розмовний ШІ… Наша платформа корпоративного рівня, керована генеративним штучним інтелектом і власними моделями великих мов (LLM), революціонізує досвід клієнтів завдяки самовдосконалюючим розмовним агентам ШІ. Наша місія полягає в тому, щоб демістифікувати штучний ін...
Kait
kait.ai
KAIT, що розшифровується як Кувейтська технологія штучного інтелекту (ШІ), є першою розмовною платформою на основі штучного інтелекту в Кувейті та GCC. Завдяки легкій інтеграції з каналами соціальних мереж KAIT може вивести ваш бізнес на новий рівень обслуговування клієнтів, маркетингу та продажів.
iAdvize
iadvize.com
iAdvize — це провідна розмовна платформа на базі Generative AI для електронної комерції. iAdvize, провідна платформа спілкування, дозволяє більш ніж 2000 брендам електронної комерції розгортати захоплюючу взаємодію з клієнтами на основі Trusted Generative AI, сприяючи спілкуванню за допомогою обмін...
GPTConsole
gptconsole.ai
GPTConsole допомагає розробникам створювати веб-/мобільні програми та виконувати веб-автоматизацію за допомогою підказок. Він пропонує пакет NPM, який розробники можуть встановити на своїх локальних машинах. Ми запускаємо CLI з нескінченним контекстом і двома автономними агентами ШІ.
Cuber
cuber.ai
Cuber AI — це компанія SaaS, яка прагне підірвати ринок гіперавтоматизації за допомогою BotzForce, своєї недорогої платформи автоматизації. Ми змінюємо старий спосіб надання служби підтримки ІТ, автоматизації процесів продажів і підтримки клієнтів за допомогою генеративного ШІ та рішень для автомати...
bluecap.ai
bluecap.ai
Виконуйте завдання швидше, розумніше та в масштабі. Уявіть собі підсумки майже в реальному часі, ініціюючи контекстні завдання та заповнюючи релевантну інформацію, автоматизовано та бездоганно інтегровану у ваші робочі процеси: Google Workspace, Microsoft 360, Salesforce, Zoho тощо.
Alltius
alltius.ai
Alltius — це платформа GenAI, яка без особливих зусиль підтримує корпоративні програми, веб-сайти та контакт-центри. З Alltius ви можете створювати вмілих, безпечних і точних помічників зі штучним інтелектом, які можуть удвічі збільшити продажі та зменшити витрати на підтримку на 50% за кілька тижні...
VOCALLS
vocalls.ai
Автоматизуйте будь-яку взаємодію з клієнтом. VOCALLS — це корпоративна розмовна платформа штучного інтелекту, яка автоматизує взаємодію з клієнтами як онлайн, так і офлайн для підвищення CX, що економить гроші та збільшує дохід. Наші рішення зі штучним інтелектом створені для ефективного керування...
ChatrHub
chatrhub.com
Є кращий спосіб обслуговування клієнтів. Прості, але потужні багатоканальні рішення для швидкого та економічного залучення клієнтів. ChatrHub — це багатоканальний штучний інтелект. чат-бот і рішення живого агента. Об’єднайте свої телефони, текстові повідомлення, віджет веб-сайту, соціальні мережі, ...
Heyday AI
app.heyday.ai
Heyday — це рішення для живого чату наступного покоління, яке поєднує в собі потужність штучного та людського інтелекту, щоб забезпечити найвищий рівень взаємодії з клієнтами, забезпечуючи персоналізовані розмови з клієнтами. Наш розмовний штучний інтелект діє як консьєрж першої лінії самообслугову...
babelforce
babelforce.com
babelforce — це комбінована голосова платформа, що об’єднує агентів і автоматизацію. Наша платформа дає вам можливість створювати умови для клієнтів, яких ви завжди хотіли, за допомогою інструментів, якими може скористатися кожен. Якщо ви можете намалювати це на дошці, ви можете створити це за допо...
Mercury
mercury.ai
Mercury — це проста у використанні платформа обміну повідомленнями та чату на основі ШІ для автоматизації взаємодії з клієнтами. Це дозволяє компаніям надавати клієнтам ефективний досвід із вимірними результатами в чаті на веб-сайті, WhatsApp і Facebook Messenger. Використовуючи розмовний штучний і...
Flip CX
flipcx.com
Flip CX – це компанія, що займається розробкою програмного забезпечення, яка пропонує бізнесам голосовий штучний інтелект, схожий на Alexa, щоб оптимізувати свій телефонний канал для кращого обслуговування клієнтів. Flip CX підтримує Amazon Alexa, Ada, Simon, Attentive, Scop Venture Capital, Bullpe...
Zowie
getzowie.com
Zowie дає змогу компаніям, які продають онлайн, відхиляти квитки за допомогою потужної технології автоматизації, піклуватися про клієнтів за допомогою багатоканальної папки вхідних повідомлень і продавати більше, використовуючи покращений клієнтський контекст. Zowie може діяти як ваша автономна сист...
Kenyt
kenyt.ai
Продукт Kenyt.AI — це платформа для спілкування з клієнтами, яка допомагає компаніям глибше взаємодіяти зі своїми клієнтами за допомогою високоякісного людського досвіду. Боти Kenyt Chatbots і Voicebots підтримують кілька мов і забезпечують чудову взаємодію з клієнтами завдяки передовому механізму ш...
AutomationEdge
automationedge.com
AutomationEdge є найкращим постачальником рішень для гіперавтоматизації, роботизованої автоматизації процесів та ІТ-автоматизації. Його високопрогресивний інтелектуальний RPA об’єднує всі основні можливості, необхідні для автоматизації підприємства, як-от штучний інтелект, машинне навчання, чат-бот,...
Texthub
texthubai.com
Шукаєте інструмент, який може допомогти вам створити дивовижний код, зображення та текст? Не дивіться далі, ніж Texthub AI! Наша зручна платформа використовує потужність штучного інтелекту, щоб втілити ваші ідеї в життя. Спробуйте Texthub AI сьогодні та почніть творити!
Supervity
supervity.ai
Supervity (раніше Techforce.ai) дозволяє бізнес-командам досягати швидших результатів, дозволяючи їм швидко автоматизувати роботу та ділитися знаннями зі своїм AI Coach. Сьогодні понад 12 000 бізнес-користувачів – від відомих корпорацій до швидкозростаючих стартапів – використовують безкодову платф...
Neocom.ai
neocom.ai
Ми Neocom, енергійна та молода компанія Saas, яка прагне надати кожному онлайн-покупцю неймовірний досвід клієнтів. Ми допомагаємо підприємствам допомагати своїм клієнтам. Озброєні новітніми технологіями, ми є винятковою командою з великим досвідом. Наше рішення для керованих продажів на основі штуч...
DigitalGenius
digitalgenius.com
DigitalGenius — це платформа автоматизації взаємодії з клієнтами, яка поєднує ШІ електронної комерції з настроюваними робочими процесами та інтеграцією. Завдяки 60+ сценаріям використання для роздрібної торгівлі та електронної комерції, DigitalGenius допомагає роздрібним торговцям автоматизувати їхн...
Cognigy
cognigy.com
Cognigy робить революцію в індустрії обслуговування клієнтів, використовуючи найсучаснішу технологію ШІ на ринку. Його відзначене нагородами рішення Cognigy.AI дає можливість компаніям надавати виняткові послуги, які є миттєвими, персоналізованими, будь-якою мовою та будь-яким каналом. Ідеально поєд...
Ultimate
ultimate.ai
Ultimate — провідна у світі платформа автоматизації підтримки клієнтів, яка допомагає компаніям масштабувати обслуговування клієнтів за допомогою розмовного та генеративного ШІ. Постійний лідер на платформі огляду G2, наша передова технологія та підтримка, орієнтована на клієнта, забезпечують автом...
Boost.ai
boost.ai
Boost.ai, який прагне забезпечити винятковий досвід роботи з клієнтами, стоїть на передньому краї розмовного ШІ корпоративного рівня. Boost.ai, спрямований на забезпечення неперевершеної взаємодії між людьми та організаціями, використовує передові технології, щоб відповідально розширювати межі ШІ. Й...
Espressive
espressive.com
Epressive надає готову для підприємства цифрову допомогу на робочому місці, яка знижує витрати, одночасно підвищуючи рівень досвіду, продуктивності та задоволеності співробітників з першого дня. Espressive Barista, наш віртуальний агент підтримки (VSA) для підприємства, поєднує в собі ідеальне поєдн...
Hyro
hyro.ai
Hyro об’єднує світ, тисячі розмов за допомогою ШІ одночасно. Як компанія з адаптивних комунікацій №1, ми перетворюємо складні дані на простий діалог за допомогою автоматизації природної мови та комп’ютерної лінгвістики. Підприємства в США, включно з Baptist Health, Mercy Health і Rent.com, довіряють...
Floatbot
floatbot.ai
Floatbot — це платформа розмовного штучного інтелекту на базі SaaS без використання коду, яка допомагає фінтех-компаніям і підприємствам автоматизувати підтримку клієнтів, підвищити рівень взаємодії з клієнтами та цифрову адаптацію за допомогою чат-ботів і голосових ботів на основі штучного інтелект...
Teneo Developers
developers.teneo.ai
Teneo, платформа SaaS для розмовного штучного інтелекту, це середовище розробки та виконання для продуктивних команд. Знайдіть кілька ярликів нижче: * Голосовий бот і контактний центр * Багатомовний бот * Instant Messenger Bot * Продуктивність і вдосконалення бота * Співпраця та створення прототипів...