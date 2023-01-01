Альтернативи - AppMetrica
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
ClickFunnels
clickfunnels.com
Розширення можливостей ВАС залучати потенційних клієнтів, продавати свої продукти та доносити своє повідомлення до світу! Ви лише в одній воронці!
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — це доступне комплексне програмне забезпечення для маркетингу, продажів, підтримки та безкоштовного CRM для компаній, що розвиваються, щоб залучати відвідувачів веб-сайту та перетворювати їх на щасливих клієнтів
Amplitude
amplitude.com
Amplitude — це платформа аналітики продуктів, яка допомагає компаніям відстежувати відвідувачів за допомогою спільної аналітики. Платформа використовує звіти про поведінку, щоб зрозуміти взаємодію користувачів із продуктами та надає статистику для прискорення роботи в режимі реального часу.
Zoho PageSense
zoho.com
Платформа оптимізації конверсій і персоналізації. Вимірюйте ключові показники свого веб-сайту, зрозумійте поведінку своїх відвідувачів в Інтернеті та надайте їм персоналізований веб-сайт для збільшення конверсій.
Optimizely
optimizely.com
Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує A/B-тестування та інструменти багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Шта...
WebinarJam
home.webinarjam.com
Збільште ваші продажі та відвідуваність за допомогою єдиної системи вебінарів, яка створює повну пряму трансляцію події від реєстрації до повтору. WebinarJam має більше можливостей, не потребує завантажень і є найзначнішим удосконаленням трансляції в прямому ефірі, потокової трансляції подій і транс...
Leadpages
leadpages.com
Виходьте в Інтернет і розвивайтеся з Leadpages Найкращий вибір для малого бізнесу в усьому світі. Легко створюйте веб-сайти без коду, цільові сторінки з високою кількістю конверсій, спливаючі вікна, панелі сповіщень тощо.
Algolia
algolia.com
Algolia – це американська стартап-компанія, яка пропонує продукт веб-пошуку за моделлю SaaS (програмне забезпечення як послуга).
Unbounce
unbounce.com
Unbounce — канадська компанія-розробник програмного забезпечення зі штаб-квартирою у Ванкувері, Британська Колумбія. Компанія створює цільові сторінки для веб-сайтів і є організатором щорічної конференції «Заклик до дії».
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat – це технологічна компанія, яка надає дані та аналітику глобальним видавцям. Компанія була заснована в 2009 році і має штаб-квартиру в Нью-Йорку, США. Компанія програмного забезпечення як послуги (SaaS) інтегрує код у веб-сайти видавців, медіа-компаній і новинних організацій для відстеженн...
PostHog
posthog.com
Власний стек аналітики продуктів для розгортання у вашій інфраструктурі.
MoEngage
moengage.com
MoEngage — це комплексне рішення, що складається з потужної аналітики клієнтів, автоматизованого міжканального залучення та персоналізації на основі ШІ.
Convert.com
convert.com
Програмне забезпечення для A/B-тестування Convert.com — найкраще рішення для агентств і компаній електронної комерції, які зосереджені на оптимізації рівня конвертації за допомогою програмного забезпечення для A/B-тестування, програмного забезпечення для багатоваріантного тестування або програмного ...
SALESmanago
salesmanago.com
Єдиний безкодовий CDXP на основі штучного інтелекту з власно створеними та інтегрованими гіперперсоналізованими маркетинговими каналами.
AutoOptimize
autooptimize.ai
Оптимізуйте свій веб-сайт за допомогою автоматизованих тестів A/B. AutoOptimize надає вам 50 високоефективних шаблонних тестів A/B, які, як доведено, підвищують коефіцієнт конверсії до 30% протягом 90 днів.
Plerdy
plerdy.com
Інструменти оптимізації рівня конверсії Відстежуйте, аналізуйте та перетворюйте своїх відвідувачів на покупців Спробуйте безкоштовно 4,9/5 4,5/5 4,9/5 Наші продукти
Apptimize
apptimize.com
Дізнайтеся, як перспективні команди продуктів підтримують зростання, кероване даними, за допомогою платформи мобільного A/B тестування та керування випусками Apptimize.
Workbooks
workbooks.com
Досягніть успіху в бізнесі за допомогою Workbooks CRM – доступного, багатофункціонального CRM-рішення, яке дозволяє компаніям залучати, конвертувати та утримувати клієнтів.
AB Tasty
abtasty.com
AB Tasty — швидкозростаючий постачальник рішень для експериментів, персоналізації та керування функціями на базі штучного інтелекту, що допомагає підприємствам швидко отримувати дохід.
Analytics Toolkit
analytics-toolkit.com
Analytics Toolkit — це програмне забезпечення для веб-аналітики, створене для автоматизації щоденних завдань Google Analytics, налаштування, аудиту, обслуговування та аналізу для аналізу й оптимізації маркетингових онлайн-кампаній.
Kartra
home.kartra.com
Ваш онлайн-бізнес став простим — створюйте, продавайте та запускайте онлайн, не наймаючи команду копірайтерів, веб-розробників, дизайнерів чи системних інтеграторів!
Crazy Egg
crazyegg.com
Використовуйте Crazy Egg, щоб дізнатися, що цікаво, а що ні, і дізнатися, що ваші веб-відвідувачі роблять із такими інструментами, як теплові карти, записи, опитування, тестування A/B тощо.
UserWise
userwise.io
Прості у використанні інструменти liveops, які заворожують ваших гравців. Сегментуйте гравців, плануйте кампанії та переглядайте результати в одному місці.
Flagsmith
flagsmith.com
Позначка функції та служба віддаленого налаштування. Випуск функцій з упевненістю; керувати прапорцями функцій у веб-, мобільних і серверних програмах. Використовуйте наш розміщений API, розгортайте у своїй приватній хмарі або запускайте локально.
Bloomreach
bloomreach.com
Платформа цифрового досвіду, створена для комерції. Рішення Bloomreach поєднують у собі потужність уніфікованих даних про клієнта та продукт зі швидкістю та масштабом штучного інтелекту та передбачуваним рішенням, тож ви можете надавати чарівні враження, які перетворюються на будь-який канал і в кож...
Testeum
testeum.com
Покращте утримання користувачів, UX і зручність використання з веб-сайту або мобільного додатка. Отримайте тестування користувачів від глобальної мережі пристрасних краудтестерів. Оптимізуйте свій веб-або мобільний додаток для бездоганної роботи.
Statsig
statsig.com
Компанії, що швидко розвиваються, використовують Statsig, щоб прискорити свій розвиток, від простих тестів A/B до складних експериментів.
SiteSpect
sitespect.com
SiteSpect — це рішення для A/B-тестування та оптимізації, за допомогою якого ви можете A/B-тестувати свої ідеї, знаходити статистику та персоналізувати весь шлях клієнта.
Splitbee
splitbee.io
Відстежуйте та оптимізуйте свій онлайн-бізнес за допомогою Splitbee. Аналітика, послідовності переходів, автоматизація, A/B-тестування тощо.
VWO
vwo.com
VWO — це провідний на ринку інструмент тестування A/B, який компанії, що швидко розвиваються, використовують для експериментів і оптимізації коефіцієнта конверсії.
Howuku
howuku.com
Howuku — це набір інструментів, які допоможуть вам створити високоефективну взаємодію з користувачем із записом відвідувачів, тепловою картою, віджетом відгуків, A/B-тестуванням тощо.
Maxymizely
maxymizely.com
Maxymizely is an innovative discovery-oriented platform for mobile & web applications that combines big data analytics with predictive modeling. With Maxymizely, you will be able to improve ROI for your app, increase user engagement and lifetime value, identify the most successful targeting segments...
Fluid Ads
fluidads.com
At Fluid Ads we offer two service options, each of which includes the following benefits. Fluid Ads provide the ability to: - Create stunning digital display adverts using our Ad Builder tool. - Precisely target the audiences you want to reach anywhere in the world at any time with our industry-lead...
Personyze
personyze.com
Personyze is a comprehensive personalization toolkit that provides everything you need to create engaging experiences on your website and across channels, using a powerful combination of behavioral targeting, AI-based recommendations, and personalized email broadcasting. Personyze works on any websi...
ABlyft
ablyft.com
ABlyft is an A/B-Testing Platform made for Developers. The functions are especially designed for experienced users and agencies – rocket fast and ultra flexible. If you’re used to A/B testing in JavaScript and CSS, this is your tool! Anyone who has already dealt with web experiments knows that most ...
Ptengine
ptengine.com
Ptengine is a complete marketing and analytics platform. We help you to truly understand your users and take actions by personalizing content and run A/B-tests. It's free to get started and ready to go in a few minutes.
Personizely
personizely.net
Personizely is a conversion marketing toolkit used to make the most of every website visitor by collecting their contact info, increasing average order value and boosting sales with targeted popups. It makes it simple to create the high-converting popup with its easy to use builder which gives you t...
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk is a conversion optimization toolset created for busy marketers. It offers quick, easy-to-use solutions that can help you boost sales in three ways: 1. Smart Ecommerce Popups help you build your lists faster, decrease cart abandonment and grow your ecommerce sales like never before. 2. Webs...
Webtrends Optimize
webtrends-optimize.com
We help businesses increase their online conversions, allowing experimentation without restrictions. With our simple approach and market-leading technology, we enhance digital experiences with an absolute focus on the customer at all times. Our technology was created in 2000, the first testing and t...
Kameleoon
kameleoon.com
Kameleoon enables brands to enhance their products and digital interactions, providing a unique optimization solution that combines Web Experimentation, Feature Experimentation, and AI-Driven Personalization features within a single, cohesive platform, catering to the experimentation needs of all te...
Keyspider
keyspider.io
Keyspider надає точні результати пошуку за допомогою хмарної корпоративної пошукової системи. За допомогою Keyspider ви можете створити свій власний налаштований пошук веб-сайту без додаткових витрат часу чи коштів. Keyspider розуміє вимоги клієнтів і надає правильні результати за їхніми пошуковими ...
Fanplayr
fanplayr.com
Fanplayr є світовим лідером у сфері поведінкової персоналізації в Інтернеті, штучного інтелекту та конфіденційності користувачів, щоб дозволити компаніям підвищити рівень конверсії та дохід, залучити більше потенційних клієнтів і перенацілити відвідувачів за допомогою персоналізованих рекомендацій п...
WayMore
waymore.io
Робіть більше, вигравайте час і досягайте кращих результатів. Спілкуйтеся зі своїми клієнтами. Бережіть своїх клієнтів. Розвивайте свій бізнес. Відкрийте для себе WayMore!
CustomFit.ai
customfit.ai
CustomFit.ai — це проста у користуванні платформа для тестування A/B і персоналізації веб-сайтів без використання коду, створена для маркетологів, яка надзвичайно швидка, не мерехтить, зручна для пошукових систем і безпечна
Figpii
figpii.com
Більше конверсій. Вищий дохід. Кращий досвід клієнтів. Отримайте повну картину взаємодії користувачів, усуньте розчарування клієнтів, запустіть тести та розкрийте невикористаний потенціал прибутку свого веб-сайту.
AdOptics
adoptics.com
AdOptics надає послугу покращення конверсії, яка працює на рівні реклами. Основним компонентом сервісу є автоматизоване A/B тестування для Google Ads.
Adalysis
adalysis.com
Adalysis — це преміум-інструмент для професіоналів PPC, який допоможе вам заощадити час і оптимізувати великі облікові записи, не докладаючи жодних зусиль! Ми цілодобово контролюємо ваші облікові записи та надаємо вам важливі дані, щоб ви ніколи не втрачали жодних можливостей і могли негайно реагува...
Kasplo
kasplo.com
Програмне забезпечення для маркетингу електронною поштою Kasplo створено для оптимальної продуктивності та масштабованості. Відчуйте ефективне утримання клієнтів, життєвий цикл і конверсії.
Taplytics
taplytics.com
Сучасні команди розробників обирають Taplytics, щоб підвищити рентабельність інвестицій у функції, які вони випускають. Ми надаємо рішення для нульового роздування, крос-платформне AB-тестування та позначки функцій, які покращують роботу в провідних сучасних програмах і веб-сайтах. Taplytics сприяє ...
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore — це розширений інструмент для експериментів, який переважно використовують агентства, команди розробників і продуктів, які хочуть запустити розширені експерименти, а також маркетологи, які мають мінімальну допомогу від ІТ-відділу. Ми виділяємося: ми справді піклуємося про наших ...
Convertful
convertful.com
Convertful — це програмне забезпечення для збору потенційних клієнтів із найвищим рейтингом для перетворення ваших користувачів на нових передплатників електронної пошти або продажів.
Monetate
monetate.com
Monetate дає змогу маркетологам зробити так, щоб клієнти відчували, що їх розуміють і цінують на індивідуальному рівні. Monetate дає брендам змогу створювати повністю інтегровану стратегію персоналізації. Архітектура, орієнтована на продуктивність, забезпечує відомий простий у користуванні інтерфейс...
Nosto
nosto.com
Nosto дозволяє онлайн-брендам надавати автентичні, релевантні та персоналізовані враження в кожній точці взаємодії, на будь-якому пристрої. Будучи платформою Commerce Experience Platform (CXP) на основі штучного інтелекту, розробленою для простоти використання, Nosto дає змогу брендам створювати, за...
Upflowy
upflowy.com
Інструмент перетягування, що сприяє збільшенню конверсій. Створіть потік для створення й оптимізації своїх форм, тестів, опитувань, процесів адаптації тощо.
Eppo
geteppo.com
Eppo проводить надійні A/B-тести, створені для сховищ даних. Статистична точність світового рівня, керування функціями та звіти про експерименти – все в одному інструменті.
Yieldify
yieldify.com
Отримайте більше прибутку від аудиторії на сайті. Yieldify — це власна платформа персоналізації для глобальних брендів. Залучайте клієнтів за допомогою спеціального вмісту на сайті, від перегляду до оформлення замовлення – і підвищуйте продуктивність.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Платформа Netcore Cloud Customer Engagement & Experience (раніше відома як Netcore Smartech) — це універсальна платформа для зростання, яка дає змогу маркетологам, менеджерам із розвитку та менеджерам із продуктів вести ефективні розмови з клієнтами через різні точки взаємодії. Завдяки потужності AI...
SplitMetrics
splitmetrics.com
Екосистема продуктів і послуг для оптимізації Apple Search Ads, запуску програми, A/B-тестування, ASO та повністю керованого розвитку програми.
Hushly
hushly.com
Hushly — це хмара конверсії «все в одному», розроблена для покращення взаємодії з покупцями та збільшення конверсій для маркетологів B2B. Наша система взаємодії включає різноманітні інструменти та можливості, такі як персоналізація веб-сайту, персоналізація вмісту, конструктор цільової сторінки та п...