Альтернативи - App Radar

Metrikal

metrikal.io

ShyftUP, мобільна агенція UA, створила Metrikal для внутрішнього використання зі своїми клієнтами. Інші аналітичні продукти не збирали необхідні дані. Кожне встановлене підключення до даних, кожна показана візуалізація даних і кожен KPI, що повідомляється на інформаційній панелі Metrikal, впливають ...