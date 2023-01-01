Альтернативи - Amperity
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo — це маркетингова платформа електронної пошти, створена для онлайн-бізнесу з потужною автоматизацією маркетингу електронною поштою та SMS.
Optimizely
optimizely.com
Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує A/B-тестування та інструменти багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Шта...
Splunk
splunk.com
Splunk Inc. — це американська технологічна компанія, розташована в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, яка виробляє програмне забезпечення для пошуку, моніторингу та аналізу машинно-генерованих даних через веб-інтерфейс. Рішення Splunk Enterprise і Enterprise Cloud збирають, індексують і корелюють реаль...
Segment
segment.com
Segment.Io, Inc. пропонує рішення для інтерфейсу прикладного програмування. Компанія збирає, очищає та контролює дані клієнтів за допомогою сегмента, а також надає послуги з інтеграції даних, управління та керування аудиторією. Segment.Io обслуговує клієнтів у штаті Каліфорнія.
Formaloo
formaloo.com
Потужна платформа для спільної роботи для команд, щоб збирати, упорядковувати та розуміти свої дані. Перейдіть від ідеї до реалізації за лічені хвилини без коду!
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (також пишеться як opentext) — це канадська компанія, яка розробляє та продає програмне забезпечення для управління корпоративною інформацією (EIM). OpenText зі штаб-квартирою у Ватерлоо, Онтаріо, Канада, є найбільшою канадською компанією програмного забезпечення станом на 2014 ...
Planhat
planhat.com
Planhat — це красива, гнучка та потужна платформа успіху клієнтів. Customer 360, показники здоров’я, підручники, портали для клієнтів тощо.
Customer.io
customer.io
Запускайте електронну пошту, push-повідомлення, SMS, веб-перехоплення тощо за допомогою Customer.io. Отримайте контроль над поведінковими даними, щоб персоналізувати спілкування з клієнтами та стимулювати залучення. Почніть безкоштовно.
Piwik PRO
piwik.pro
Проаналізуйте шлях клієнта на веб-сайтах і в додатках. Набір аналітичних засобів, який зосереджується на конфіденційності користувачів і безпеці даних – ідеальна альтернатива Google Analytics.
SALESmanago
salesmanago.com
Єдиний безкодовий CDXP на основі штучного інтелекту з власно створеними та інтегрованими гіперперсоналізованими маркетинговими каналами.
Forest Admin
forestadmin.com
Припиніть створення панелі адміністратора, у нас є для вас Отримання панелі адміністратора не повинно займати багато часу. Замість того, щоб створювати його, Forest Admin створює панель адміністратора поверх ваших даних за лічені секунди.
Contlo
contlo.com
Привітайтеся з автономним генеративним маркетингом. Contlo — це маркетингова платформа нового покоління, створена для першого світу ШІ. Завдяки моделі ШІ вашого бренду та автономним агентам ШІ.
Catalyst
catalyst.io
Програмне забезпечення для успіху клієнтів, яке допомагає вам централізувати дані клієнтів, отримати чітке уявлення про здоров’я клієнтів і масштабувати досвід, що сприяє утриманню та зростанню.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace – це компанія Data Science, яка займається програмним забезпеченням як послугою (SaaS), яка надає платформу даних клієнтів B2B. Продукти компанії об’єднують численні джерела даних, джерела першої та третьої сторони з соціальних мереж, баз даних контактів і систем управління взаємовідносина...
Tealium
tealium.com
Tealium – американська компанія зі штаб-квартирою в США, заснована в 2008 році в Сан-Дієго, Каліфорнія, яка продає корпоративні теги, центр API, платформу даних клієнтів із машинним навчанням і продукти для керування даними.
Listrak
listrak.com
Listrak забезпечує результати. Єдина інтегрована платформа цифрового маркетингу, якій довіряють понад 1000 провідних роздрібних торговців і брендів для електронної пошти, маркетингу текстових повідомлень, ідентифікації, поведінкових тригерів і міжканальної оркестровки.
Skeepers
octoly.com
Провідна маркетингова платформа для впливових людей Octoly допомагає брендам підвищити свою помітність, зміцнити довіру та збільшити продажі, об’єднуючи перевірених мікроінфлюенсерів і споживачів у масштабі. Бренди використовують нашу підібрану спільноту, щоб створювати публікації в соціальних мере...
Acquia
acquia.com
Acquia — це компанія, що надає програмне забезпечення як послугу, співзасновниками якої є Дріс Буйтаерт і Джей Бетсон для надання корпоративних продуктів, послуг і технічної підтримки для відкритої платформи керування веб-контентом Drupal.
dotdigital
dotdigital.com
Подивіться, як універсальна платформа від dotdigital дозволяє створювати автоматизовані маркетингові засоби для залучення ваших контактів за допомогою електронної пошти, SMS, соціальних мереж, push-повідомлень і цільових сторінок.
Totango
totango.com
Totango — це програмне забезпечення для успіху клієнтів, яке допомагає підприємствам збільшити доходи, зменшити відтік, зосереджуючись на шляху клієнта SaaS. Спробуйте Totango безкоштовно.
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data допомагає підприємствам використовувати всі дані своїх клієнтів для покращення ефективності кампаній, досягнення операційної ефективності та підвищення цінності бізнесу за допомогою пов’язаних клієнтів. Customer Data Cloud, наш набір рішень для платформи даних клієнтів, об’єднує дані к...
Hightouch
hightouch.io
Ваше сховище даних – це джерело правдивих даних про клієнтів. Hightouch синхронізує ці дані з інструментами, на які покладаються ваші бізнес-команди.
Bloomreach
bloomreach.com
Платформа цифрового досвіду, створена для комерції. Рішення Bloomreach поєднують у собі потужність уніфікованих даних про клієнта та продукт зі швидкістю та масштабом штучного інтелекту та передбачуваним рішенням, тож ви можете надавати чарівні враження, які перетворюються на будь-який канал і в кож...
Plumb5
plumb5.com
Запустіть багатоканальні маркетингові кампанії в Інтернеті, мобільних пристроях, електронною поштою та SMS. Використовуйте push-повідомлення та обмін повідомленнями в програмі з легкістю. Plumb5 — це платформа взаємодії з клієнтами в режимі реального часу, яка допомагає маркетологам зберегти залучен...
Salespanel
salespanel.io
Salespanel — це власне програмне забезпечення для аналітики даних і відстеження шляху клієнтів. У нинішньому середовищі відстеження клієнтів, коли Universal Analytics припиняється, а Google Analytics заборонено в кількох європейських країнах, Salespanel є ідеальним рішенням для B2B-бізнесу, який хоч...
Blueshift
blueshift.com
Blueshift допомагає брендам запропонувати релевантні, пов’язані враження під час кожної взаємодії з клієнтом. Платформа Smart Hub для інтелектуального залучення клієнтів надає брендам повний набір інструментів для безпроблемного надання досвіду 1:1 у режимі реального часу на всьому багатоканальному ...
Mortar AI
mortarai.com
Mortar AI — це CDP (платформа даних клієнтів) нового покоління, яка очищає, аналізує та об’єднує всі ваші фрагментовані дані в єдину, просту у використанні інформаційну панель у режимі реального часу.
Insider
useinsider.com
Одна платформа для індивідуального, міжканального досвіду клієнтів. Insider об’єднує дані між каналами, прогнозує майбутню поведінку за допомогою штучного інтелекту та індивідуалізує досвід на одній платформі з найшвидшим часом окупності.
MSIGHTS
msights.com
Трансформація даних, звітування та співпраця, що сприяє ефективності, діям і підзвітності.
Transitiv
transitiv.io
Ми створили першу в світі повністю автоматизовану, оптимізовану та справді ВІДКРИТУ багатоканальну маркетингову платформу.
Squirro
squirro.com
З’єднайте точки: виявляйте нові можливості, розвивайте глибоке розуміння клієнтів, партнерів і ринків, виявляйте тенденції та підтримуйте свою команду продажів наступними найкращими діями. Squirro надає цю інформацію в режимі реального часу, автоматично, у попередньо навчених корпоративних програмах...
Scal-e
scal-e.com
Scal-e допомагає брендам донести правильне повідомлення в потрібний час до потрібної людини та через правильний канал. Завдяки реалізації 100% індивідуального DataMart дає змогу отримувати всі дані та організовувати їх навколо уніфікованих профілів, щоб персоналізувати багатоканальні взаємодії та ма...
NetWise
netwisedata.com
NetWise є провідним постачальником даних про аудиторію B2B для брендів, агентств, платформ, спеціалістів із продажу та маркетингу та команд Data Science. Наші унікальні B2B Data Products забезпечують справжній багатоканальний маркетинг, дозволяючи вам орієнтуватися на ту саму аудиторію в усіх маркет...
mediarithmics
mediarithmics.io
mediarithmics пропонує відкриту та інтегровану інфраструктуру маркетингу даних, яка охоплює всі види використання CDP та DMP. Платформу також можна використовувати для створення альянсів даних, що гарантує непроникність даних між партнерами та дотримання чинних і майбутніх нормативних актів (GDPR, P...
Journify
journify.io
Journify – платформа даних про клієнтів, яка допомагає маркетологам збирати та об’єднувати профілі клієнтів, визначати динамічні аудиторії та активувати їх у режимі реального часу.
Herogi
herogi.com
Herogi — це комплексне рішення для інтелектуальних автоматизованих дій із великими даними, що швидко переміщуються. Його повна інтеграція зі службами сторонніх розробників і вбудована потужність комплексної обробки подій забезпечують автоматизований інтелект для технологічних рішень. Herogi зосередж...
FLYDE
flyde.io
Більшість підприємств неправильно використовують потужність свого стеку даних, що може спричинити втрату доходу на 4-7% щороку. Ми створили платформу FLYDE SaaS, щоб допомогти споживчим брендам і роздрібним торговцям, які вже мають передовий стек технологій (CRM, платформа електронної комерції, прог...
DinMo
dinmo.com
У DinMo ми уявляємо собі світ, де бізнес процвітає завдяки використанню потужності даних. Наша місія полягає в тому, щоб спростити доступ до даних, усунути складність і популяризувати культуру, що керується даними, що дає змогу командам приймати обґрунтовані рішення та сприяти зростанню. DinMo пропо...
Custobar
custobar.com
Ваші клієнти – це особи. Ставтеся до них так. Custobar дає вам повне розуміння кожного вашого клієнта та того, як вони взаємодіють із вашим бізнесом – через усі канали, з якими вони з вами зустрічаються. Ми збираємо всі дані про ваші клієнтські транзакції та робимо їх зрозумілими та практичними.
Castled.io
castled.io
Створюйте складні шляхи клієнта та персоналізовані кампанії залучення, використовуючи дані клієнтів, надійно заблоковані на ваших серверах.
Session AI
sessionai.com
Session AI є піонером In-Session Marketing, критично важливої можливості, яка потрібна провідним онлайн-магазинам, щоб конвертувати відвідувачів сайту у світі, де конфіденційність ставиться насамперед. Використовуючи запатентовану машинне навчання, Session AI прогнозує наміри покупки в п’ять клікі...
Aislelabs
aislelabs.com
Універсальна платформа для ідентифікації клієнтів і керування доступом (CIAM) із налаштованими формами веб-реєстрації, самообслуговуванням керування профілями, входом із соціальних мереж і повнофункціональними маркетинговими можливостями. Залучайте користувачів онлайн і офлайн із веб-сайтів, мобільн...
Splio
splio.com
Splio — це багатоканальна маркетингова платформа, яка поєднує автоматизацію маркетингу та маркетинг лояльності. Splio дозволяє маркетологам керувати своїми транзакційними та заснованими на стосунках програмами лояльності онлайн і офлайн, а також координувати потужні маркетингові кампанії на основі з...
Propellor
propellor.ai
Propellor — це багатоканальна платформа даних, яка працює в режимі реального часу, синхронізує всі ваші дані про маркетинг, продажі та клієнтів із понад 200 джерел і створює єдине джерело інформації. Propellor — це абсолютно новий спосіб аналітики ваших даних. Це дає вам миттєвий доступ до даних, ко...
Freshpaint
freshpaint.io
Freshpaint з любов’ю називають «відновлювальним CDP». Коли Freshpaint вперше був запущений, він позиціонував себе як загальну платформу даних клієнтів, а потім оновив свою платформу спеціально для постачальників послуг охорони здоров’я. На відміну від загальних CDP, Freshpaint’s Healthcare Privacy P...
Pimcore
pimcore.com
Полюбляють розробники, агентства та підприємства: Pimcore Platform™ — це передова платформа з відкритим кодом, якій довіряють понад 110 000 компаній у всьому світі. Він пропонує найсучасніші рішення для керування цифровими активами (DAM), керування інформацією про продукт (PIM), керування основними ...
Yespo
yespo.io
Yespo — це багатоканальна платформа, яка пропонує готові інструменти та кампанії для електронної комерції середнього розміру. Yespo дозволяє легко створити персоналізований досвід користувача та швидко отримати дохід від існуючих клієнтів. Маркетологи електронної комерції зможуть інтегрувати фіди пр...
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP — це платформа даних про клієнтів без використання коду, яка допомагає маркетологам електронної комерції, SaaS, B2B і агентствам відстежувати, ідентифікувати, сегментувати, синхронізувати та аналізувати дані своїх клієнтів. Платформа допомагає маркетологам організовувати персоналізо...
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 — це платформа автоматизації маркетингу на основі даних, яка надає вам круговий огляд ваших клієнтів і дає змогу пришвидшити продажі та максимально утримати клієнтів завдяки очищеним даним, сегментованим аудиторіям і персоналізованим автоматизованим кампаніям. Ще ніколи не було так просто ...
Omeda
omeda.com
Omeda — це всеосяжна комплексна маркетингова технологічна платформа для зростання, залучення та монетизації вашої аудиторії. Завдяки платформі даних клієнтів (CDP), автоматизації електронної пошти та маркетингу, управлінню даними та згодою, управлінню підписками та багатьма інтеграціями, Omeda дозво...
Lytics
lytics.com
Lytics — це провідна платформа даних клієнтів для клієнтів Google Cloud і 100% вбудований CDP у Google Cloud. Lytics CDP пропонує зручну та сучасну архітектуру, яка підходить і прискорює вашу стратегію хмарних даних. Інтегрована з існуючими хмарними сховищами даних, Lytics допомагає компаніям створю...
Actito
actito.com
Actito — компанія з автоматизації маркетингу SaaS, заснована в 2000 році. Тоді троє засновників хотіли подолати прірву між брендами та споживачами. Тому вони почали створювати програмне забезпечення, яке зараз подобається маркетологам. З Actito ви можете персоналізувати свою взаємодію з сотнями, тис...
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
Raptor Services є провідним постачальником платформ персоналізації та даних клієнтів. Наші рішення дозволяють брендам розпізнавати поведінку користувачів у різних каналах, пропонувати персоналізовані рекомендації та активувати дані в усіх каналах нашої платформи даних клієнтів. Сотні амбітних бренді...
Zeotap
zeotap.com
Zeotap CDP — це проста, безпечна та ефективна платформа даних клієнтів, створена в Європі для Європи. Zeotap CDP дає можливість брендам інтегрувати, уніфікувати, сегментувати та керувати клієнтськими даними зараз і в майбутньому без файлів cookie, при цьому в центрі уваги ставлячи конфіденційність с...
mParticle AU
mparticle.com
mParticle — це найбільша незалежна платформа даних клієнтів. Ми спрощуємо цілісне керування даними клієнтів протягом усього життєвого циклу продукту та клієнта. Ми підтримуємо необмежену кількість вхідних даних через SDK, пакетний імпорт і канали партнерів, а також необмежену кількість виходів для 3...
mParticle EU
mparticle.com
mParticle — це найбільша незалежна платформа даних клієнтів. Ми спрощуємо цілісне керування даними клієнтів протягом усього життєвого циклу продукту та клієнта. Ми підтримуємо необмежену кількість вхідних даних через SDK, пакетний імпорт і канали партнерів, а також необмежену кількість виходів для 3...
mParticle US
mparticle.com
mParticle — це найбільша незалежна платформа даних клієнтів. Ми спрощуємо цілісне керування даними клієнтів протягом усього життєвого циклу продукту та клієнта. Ми підтримуємо необмежену кількість вхідних даних через SDK, пакетний імпорт і канали партнерів, а також необмежену кількість виходів для 3...
mParticle Customer
mparticle.com
mParticle — це найбільша незалежна платформа даних клієнтів. Ми спрощуємо цілісне керування даними клієнтів протягом усього життєвого циклу продукту та клієнта. Ми підтримуємо необмежену кількість вхідних даних через SDK, пакетний імпорт і канали партнерів, а також необмежену кількість виходів для 3...
Simon Data
simondata.com
Simon Data надає командам маркетингу єдину платформу даних клієнтів (CDP), спеціально створену для підвищення ефективності кампанії завдяки швидшій і точнішій сегментації та персоналізації. Перший CDP, створений на базі Snowflake, платформи даних Simon дозволяє брендам позбутися від застарілої архіт...