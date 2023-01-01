Альтернативи - Alyce
Sendoso
sendoso.com
Sendoso, провідна платформа надсилання, допомагає компаніям виділитися, надаючи їм нові способи взаємодії з клієнтами протягом усього шляху покупця.
PFL
pfl.com
У PFL ми спеціалізуємося на створенні прямої поштової розсилки на основі даних, яка забезпечує автентичні моменти та сприяє зростанню організацій. Завдяки підтвердженій історії успіху деяких із найбільших світових брендів ми пропонуємо вимірювання, персоналізацію та передбачуваність, які ви очікуєте...
&Open
andopen.co
Кращі подарунки для небайдужих компаній. Підтримуйте стосунки та зміцнюйте лояльність між відділами продажів, маркетингу, кадрів і CX.
Enthusem
enthusem.com
Enthusem від Prospect Smarter — це рішення для цифрового маркетингу, яке спеціалізується на маркетингу від офлайн до онлайн; надання ексклюзивних високоцінних особистих потенційних клієнтів.
Kotis Design
kotisdesign.com
Ми є провідним у галузі постачальником товарних знаків і технологічним партнером, який пропонує масштабовану платформу електронної комерції, яка допомагає брендам створювати, продавати та відправляти товари по всьому світу. Ми допомагаємо інтегрувати та розповсюджувати товар у ваш робочий процес, по...
Postal
postal.com
Заснована в 2020 році в Сан-Луїс-Обіспо, Каліфорнія, Postal є провідною платформою для офлайн-залучення, яка обслуговує понад 600 клієнтів B2B, таких як Outreach, Yelp, Cisco Meraki, Seismic і Fivetran. Postal дозволяє клієнтам створювати значущі та ефективні людські зв’язки з потенційними клієнтами...
Reachdesk
reachdesk.com
Розкрийте силу масштабних подарунків за допомогою Reachdesk, глобальної корпоративної платформи подарунків №1 у світі, створеної для успіху.
Printfection
printfection.com
Легко створюйте красиві фірмові речі та розповсюджуйте їх у будь-якій точці світу за допомогою нашої платформи керування товарами. Зв’яжіться з нами або отримайте демонстрацію сьогодні.
Xoxoday
xoxoday.com
Інфраструктура винагород, стимулів, пільг і виплат для бізнесу. Тисячі підприємств різного розміру, від стартапів до великих підприємств, використовують бізнес-валюту Xoxoday, щоб надсилати винагороди, пільги, заохочення та виплачувати виплати.