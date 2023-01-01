Альтернативи - AlphaSense
SEMrush
semrush.com
SEMrush пропонує рішення для SEO, PPC, контенту, соціальних мереж і конкурентних досліджень. Довіряють понад 6000000 маркетологів у всьому світі
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo — це американська компанія, яка розробляє програмне забезпечення як послугу (SaaS) на основі передплати, розташована у Ванкувері, штат Вашингтон, і продає доступ до своєї бази даних інформації про ділових людей і компанії спеціалістам із продажу, маркетингу та рекрутингу. Компанія була споч...
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase — це платформа для пошуку бізнес-інформації про приватні та державні компанії. Інформація Crunchbase включає інформацію про інвестиції та фінансування, членів-засновників і осіб на керівних посадах, злиття та поглинання, новини та галузеві тенденції. Веб-сайт Crunchbase, спочатку створен...
Similarweb
similarweb.com
Similarweb — це постачальник цифрового інтелекту для підприємств і клієнтів малого та середнього бізнесу (SMB). Платформа надає послуги веб-аналітики та пропонує своїм користувачам інформацію про веб-трафік їхніх клієнтів і конкурентів.
Data.ai
data.ai
data.ai, раніше App Annie, надає просту у використанні платформу та інструменти для даних аналітики додатків. З нами ефективніше керуйте кожним етапом свого бізнесу з додатками.
Crayon
crayon.co
Набір програмних інструментів для аналізу конкурентоспроможності Crayon допоможе вам побачити й скористатися можливостями, щоб створити стійку бізнес-перевагу.
Klue
klue.com
Klue — це платформа конкурентного аналізу на базі штучного інтелекту, розроблена для того, щоб допомогти маркетологам продуктів і командам CI збирати, курувати та надавати практичну інформацію про конкурентів, щоб розширити можливості відділу продажів для збільшення бізнесу. Klue дозволяє корпоратив...