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Альтернативи - AlphaSense

SEMrush

SEMrush

semrush.com

SEMrush пропонує рішення для SEO, PPC, контенту, соціальних мереж і конкурентних досліджень. Довіряють понад 6000000 маркетологів у всьому світі

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo — це американська компанія, яка розробляє програмне забезпечення як послугу (SaaS) на основі передплати, розташована у Ванкувері, штат Вашингтон, і продає доступ до своєї бази даних інформації про ділових людей і компанії спеціалістам із продажу, маркетингу та рекрутингу. Компанія була споч...

Crunchbase

Crunchbase

crunchbase.com

Crunchbase — це платформа для пошуку бізнес-інформації про приватні та державні компанії. Інформація Crunchbase включає інформацію про інвестиції та фінансування, членів-засновників і осіб на керівних посадах, злиття та поглинання, новини та галузеві тенденції. Веб-сайт Crunchbase, спочатку створен...

Similarweb

Similarweb

similarweb.com

Similarweb — це постачальник цифрового інтелекту для підприємств і клієнтів малого та середнього бізнесу (SMB). Платформа надає послуги веб-аналітики та пропонує своїм користувачам інформацію про веб-трафік їхніх клієнтів і конкурентів.

Data.ai

Data.ai

data.ai

data.ai, раніше App Annie, надає просту у використанні платформу та інструменти для даних аналітики додатків. З нами ефективніше керуйте кожним етапом свого бізнесу з додатками.

Crayon

Crayon

crayon.co

Набір програмних інструментів для аналізу конкурентоспроможності Crayon допоможе вам побачити й скористатися можливостями, щоб створити стійку бізнес-перевагу.

Klue

Klue

klue.com

Klue — це платформа конкурентного аналізу на базі штучного інтелекту, розроблена для того, щоб допомогти маркетологам продуктів і командам CI збирати, курувати та надавати практичну інформацію про конкурентів, щоб розширити можливості відділу продажів для збільшення бізнесу. Klue дозволяє корпоратив...

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