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Альтернативи - Allego

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...

Outreach

Outreach

outreach.io

Платформа Outreach Sales Engagement Platform допомагає ефективно та результативно залучати потенційних клієнтів, щоб збільшити обсяги продажів і укласти більше угод. Замовте демонстрацію сьогодні.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.

Gong.io

Gong.io

gong.io

Дізнайтеся, як лідери продажів використовують Revenue Intelligence, щоб підвищити успіх представництва та виграти більше угод. Професіонали з доходів, як ви, проголосували за номер 1. Замовити демо.

Fireflies.ai

Fireflies.ai

fireflies.ai

Записуйте, транскрибуйте та шукайте свої зустрічі! Автоматичні нотатки зустрічі для Zoom, GMeet, Teams, Webex тощо.

Salesloft

Salesloft

salesloft.com

SalesLoft — це платформа №1 для залучення продажів, яка допомагає продавцям B2B швидше погоджуватися. Ми інтегруємося з найкращими сучасними CRM, перетворюючи ваші дані на долари.

Chorus.ai

Chorus.ai

chorus.ai

Враховуйте кожну взаємодію. Штучний інтелект Conversation Intelligence від Chorus додає силу вашої історії до кожної розмови.

Balto

Balto

balto.ai

Платформа навігацій №1 у реальному часі для контакт-центрів на базі штучного інтелекту. Допоможіть агентам сказати правильні речі під час кожного дзвінка.

CallTrackingMetrics

CallTrackingMetrics

calltrackingmetrics.com

Доведіть ROI. Збільшення конверсій. Збільште дохід. Відстежуйте та відносьте кожного потенційного клієнта в Інтернеті та офлайн до тієї кампанії, яка його стимулює.

Jiminny

Jiminny

jiminny.com

Збільште дохід вашої команди. Розкрийте потенціал вашої команди продажів для отримання прибутку за допомогою аналізу розмов.

Sybill

Sybill

sybill.ai

Персональний помічник для команд GTM Після кожного дзвінка з продажу Sybill створює точне резюме та надсилає його до Slack + CRM. Пише чернетку подальшого електронного листа для вас. Фіксує кожне слово та невербальну реакцію у звіті.

Convin

Convin

convin.ai

Convin is an AI-backed contact center software that uses conversation intelligence to record, transcribe, and analyze customer conversations. Convin supports omnichannel contact centers and performs quality audits across calls, chats, and emails. It is your one-stop solution to 3X your contact cente...

BoostUp.ai

BoostUp.ai

boostup.ai

BoostUp.ai — це командний центр RevOps на базі першого й єдиного двигуна RevBI. Це прискорює отримання найважливіших даних про доходи та спрощує впровадження процесів доходів. Завдяки RevBI BoostUp дає RevOps повний контроль над даними про доходи, щоб вони могли координувати команди та притягувати ї...

Manch Technologies

Manch Technologies

manchtech.com

Manch допомагає організаціям переосмислити традиційні бізнес-процеси та розширити цифрову екосистему для зовнішнього управління зацікавленими сторонами (ESM). Цифрова платформа Manch, що працює за принципом «підключай і працюй», доповнює програмне забезпечення ERP/CRM для бізнесу, використовуючи нул...

Zomentum

Zomentum

zomentum.com

Прискорюйте укладання угод і збільшуйте дохід за допомогою програми прискорення продажів, створеної виключно для технологічних партнерів. Універсальний Zomentum Grow створений, щоб імітувати ваш спосіб продажу. За допомогою Grow ви можете автоматизувати виснажливі завдання з продажу, щоб зберегти мо...

Fathom

Fathom

fathom.video

Записує, транскрибує та виділяє найкращі моменти ваших дзвінків. Надсилає автоматично створені нотатки про дзвінки до вашої CRM.

Avoma

Avoma

avoma.com

Подвоїть свій дохід і продуктивність навіть під час економічного спаду – без подвоєння бюджету З комплексним рішенням AI Meeting Assistant і Revenue Intelligence

Salesken

Salesken

salesken.ai

Salesken надає вам послідовне бачення ефективності ваших торгових представників під час дзвінків, щоб ви могли покращити залучення клієнтів і закрити більше угод.

Invoca

Invoca

invoca.com

Увійдіть, щоб отримати доступ до платформи оплати за дзвінок Invoca. Рекламодавці створюють кампанії на основі дзвінків, а видавці заробляють більше комісійних за стимулювання дзвінків.

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