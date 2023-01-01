Альтернативи - Allego

Sybill

sybill.ai

Персональний помічник для команд GTM Після кожного дзвінка з продажу Sybill створює точне резюме та надсилає його до Slack + CRM. Пише чернетку подальшого електронного листа для вас. Фіксує кожне слово та невербальну реакцію у звіті.