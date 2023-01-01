WebCatalog
الجزيرة نت

الجزيرة نت

aljazeera.net

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «الجزيرة نت» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Al Jazeera Net: сьогоднішні останні новини з усього світу Новини та аналітика з Близького Сходу та світу, мультимедіа та взаємодії, думки, документальні фільми, подкасти, довгі читання та розклад мовлення

Вебсайт: aljazeera.net

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «الجزيرة نت». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Ethrai

Ethrai

ethrai.sa

أخضر

أخضر

a5dr.com

Ta3limy

Ta3limy

ta3limy.com

قناة العربية

قناة العربية

alarabiya.net

Takiacademy

Takiacademy

takiacademy.com

Sarahah

Sarahah

sarahah.top

MP3Quran

MP3Quran

mp3quran.net

Zid

Zid

zid.sa

Jumia Egypt

Jumia Egypt

jumia.com.eg

noon

noon

noon.com

Edraak

Edraak

edraak.org

Baman Club

Baman Club

baman.club

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності